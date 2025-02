"Thiên tài diễn xuất" Kim Sae Ron đang nợ hơn 12 tỷ đồng khi mất

Ngày 16/2, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Sae Ron được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc). Theo một số nguồn tin, cô đã vật lộn với chứng trầm cảm từ lâu và cảnh sát nghi vấn cô tự tử.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra không tìm thấy di thư của nữ diễn viên. Ngày 17/2, cảnh sát công bố nguyên nhân tử vong của Kim Sae Ron. Đại diện cơ quan điều tra cho hay: "Chúng tôi tin rằng cô ấy đã đưa ra lựa chọn cực đoan và dự định xử lý như một vụ tự tử".

Cảnh sát kết luận Kim Sae Ron tự tử (Ảnh: Yonhap).

Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc sống và sự nghiệp trong làng giải trí của Kim Sae Ron bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ bê bối lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2022.

Vụ việc khiến ngôi sao trẻ bị khán giả quay lưng, nhiều đối tác từ chối hợp tác và bị cấm sóng trên một số đài truyền hình Hàn Quốc.

Những năm qua, Kim Sae Ron hầu như không đóng phim và không còn hợp đồng quảng cáo dù trước đó, cô được xem là ngôi sao tài năng, triển vọng của điện ảnh xứ Hàn sinh sau năm 2000.

Vụ scandal cũng khiến cô phải đối mặt với khoản đền bù hợp đồng lớn và bị công ty quản lý cũ Gold Medalist cắt hợp đồng.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, phía công ty Gold Medalist đã đứng ra đền bù hợp đồng giúp Kim Sae Ron và số tiền nợ của nữ diễn viên trẻ với công ty cũ lên tới 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng).

Kim Sae Ron từng hứa trả lại tiền khi rời công ty. Tuy nhiên, khó khăn tài chính suốt những năm qua khiến ngôi sao sinh năm 2000 không thể trả nợ. Kim Sae Ron gần như rơi vào cảnh thất nghiệp ngay sau bê bối gây tai nạn giao thông.

Kim Sae Ron đang nợ công ty quản lý cũ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) (Ảnh: Naver).

Ba năm qua, cô phải bán bớt tài sản, kiếm sống bằng nghề nhân viên bán thời gian ở quán cà phê, làm người đại diện và huấn luyện viên cho diễn viên thực tập. Số tiền thu được cũng không đủ để ngôi sao trẻ đền bù cho công ty cũ.

Ngay khi hay tin Kim Sae Ron qua đời, công ty Gold Medalist cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nữ diễn viên. Nhiều đồng nghiệp cũng lên tiếng tiếc thương ngôi sao trẻ và tới viếng Kim Sae Ron tại nhà tang lễ ở Seoul (Hàn Quốc) từ chiều 17/2.

Cũng trong ngày 17/2, tài tử Won Bin gây chú ý khi tới viếng Kim Sae Ron. Anh và nữ diễn viên trẻ từng có cơ hội hợp tác trong dự án The Man from Nowhere - phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2010.

The Man from Nowhere cũng là dự án khẳng định vị thế của Kim Sae Ron trong làng giải trí, biến cô thành diễn viên nhí nổi tiếng và là thiên tài diễn xuất xứ Hàn.

Won Bin tới viếng Kim Sae Ron, chiều 17/2 (Ảnh: MBC).

Won Bin đã không cầm được nước mắt khi tới tiễn đưa người đồng nghiệp trẻ. Tang lễ của Kim Sae Ron cũng là sự kiện hiếm hoi tài tử Trái tim mùa thu tham dự trong những năm gần đây.

Đi cùng Won Bin còn có một số đồng nghiệp của Kim Sae Ron như Han So Hee, Kim Bo Ra. Các nghệ sĩ như Ma Dong Seok, Gong Myung cũng gửi vòng hoa viếng.

Kim Sae Ron (SN 2000) là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn. Cô đóng phim từ năm 9 tuổi, gây tiếng vang năm 2010 nhờ vai Jung So Mi - hàng xóm của "sát thủ" Won Bin trong phim điện ảnh The Man from Nowhere.

Sau bộ phim, Kim Sae Ron liên tục xuất hiện trong các bom tấn của điện ảnh xứ Hàn và được truyền thông gọi là "thiên tài diễn xuất". Các nhân vật của cô đa phần có số phận éo le, nội tâm rối ren trong các dự án The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014) và loạt phim truyền hình Mirror of the Witch (2016).

Han So Hee (trái) và MC Jang Sung Kyu cũng đã trực tiếp đến viếng Kim Sae Ron, ngày 17/2 (Ảnh: News).

Theo Yonhap, Kim đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau khi bị bắt gặp lái xe trong lúc say rượu vào tháng 5/2022. Cô bị phạt 15.000 USD, bị khán giả tẩy chay diện rộng. Sae Ron từng bày tỏ mong muốn trở lại đóng phim nhưng không được đón nhận.

Vai diễn mới của cô trong loạt phim hành động Bloodhounds của Netflix được phát sóng vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, phần lớn thời lượng xuất hiện của cô đã bị cắt bỏ sau vụ tai nạn năm 2022.

Một người bạn cho hay, Kim Sae Ron góp mặt trong một bộ phim ngắn vào cuối năm ngoái, đổi tên và dự định mở quán cà phê trước khi qua đời đột ngột tại nhà riêng.