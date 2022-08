Thêm một "chị đẹp" giỏi và giàu kết hôn với "phi công trẻ" kém 10 tuổi

Ngày 17/8, nữ diễn viên Gong Hyo Jin đã chia vui với người hâm mộ. Cô thông báo sẽ kết hôn với nam ca sĩ, nhạc sĩ Kevin Oh, kém cô 10 tuổi vào tháng 10 tới tại Mỹ. Cặp đôi đã định ngày cưới, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ.

Công ty quản lý của Gong Hyo Jin cũng xác nhận thông tin này: "Gong Hyo Jin và Kevin Oh dự định cùng nhau chào đón một khởi đầu mới. Theo nguyện vọng của cặp đôi, đám cưới sẽ diễn ra riêng tư vào tháng 10, chỉ có mặt gia đình và người quen thân thiết. Chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết hơn và chúng tôi mong bạn thông cảm".

Gong Hyo Jin (trái) xác nhận làm đám cưới với bạn trai kém 10 tuổi, Kevin Oh, vào tháng 10 tới (Ảnh: News).

Theo nguồn tin thân cận, hôn lễ của Gong Hyo Jin và Kevin Oh sẽ diễn ra tại New York, Mỹ. Hiện, thông tin về đám cưới của Gong Hyo Jin và Kevin Oh đang chiếm sóng mạng xã hội và truyền thông xứ Hàn.

Hai nghệ sĩ bắt đầu hẹn hò từ năm 2020 nhưng họ quyết định giữ bí mật. Tháng 4/2022, Gong Hyo Jin gây chú ý khi trở thành cô gái may mắn bắt được hoa cưới trong hôn lễ thế kỷ của làng giải trí Hàn giữa Son Ye Jin và Hyun Bin. Khi đó, thông tin hò hẹn giữa cô và chàng nhạc sĩ kém 10 tuổi mới được truyền thông phát hiện.

Kevin Oh năm nay 32 tuổi, kém bạn gái 10 tuổi. Anh là quán quân chương trình âm nhạc Super Star K7. Anh gốc Hàn nhưng sống từ nhỏ tại Mỹ. Trưởng thành, anh quyết định về Hàn Quốc lập nghiệp. Kevin Oh từng thể hiện nhiều bản nhạc phim nổi tiếng trong các phim như Snowdrop, More Than Friends hay D.P.

Trong khi đó, Gong Hyo Jin là diễn viên hạng A của màn ảnh xứ Hàn. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm danh tiếng của Hàn Quốc như Thank You, Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, When The Camellia Blooms...

Gong Hyo Jin là diễn viên hạng A của màn ảnh xứ Hàn và cũng là một trong những "chị đẹp" giàu có, tài năng của showbiz xứ kim chi (Ảnh: Naver).

Gong Hyo Jin (phải) nằm trong hội bạn thân quyền lực của Son Ye Jin (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên sinh năm 1980 được mệnh danh là gương mặt bảo chứng rating của phim truyền hình Hàn Quốc và nằm trong hội bạn thân quyền lực của nữ diễn viên Son Ye Jin. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô khá kín tiếng chuyện tình cảm và tập trung cho sự nghiệp.

Theo Seoul Space, Gong Hyo Jin đứng thứ 5 trong danh sách "Những nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất mọi thời đại". Ước tính nữ diễn viên nhận được khoảng 33 nghìn USD (khoảng 772 triệu đồng) cho mỗi tập phim. Theo Digitalnetworth.com, giá trị tài sản ròng của Gong Hyo Jin trong năm 2022 là khoảng 3 - 4 triệu USD (70 - 93 tỷ đồng).

Không chỉ là một nữ diễn viên nổi tiếng, Gong Hyo Jin còn là một bà hoàng bất động sản có tiếng của xứ kim chi khi thu lời không nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2013, cô mua một tòa nhà 5 tầng với giá trị 3,4 tỷ won (tương đương 60 tỷ đồng). Nữ diễn viên đã thu được khoản lợi nhuận gần như gấp đôi chỉ sau 4 năm sở hữu.

Gong Hyo Jin hò hẹn với bạn trai kém 10 tuổi gần 2 năm trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào tháng 4/2022 (Ảnh: MC).

Cũng trong năm 2017, Gong Hyo Jin đã mua tầng 2 của một tòa nhà ở khu nội đô Seoul, Hàn Quốc, với giá 6,3 tỷ won (111 tỷ đồng). Giá trị của bất động sản này đã gấp đôi chỉ sau 2 năm.

Phía gia đình Kevin Oh ở Mỹ rất hài lòng và yêu quý con dâu Gong Hyo Jin. Giải thích lý do tổ chức đám cưới tại Mỹ, chú rể Kevin Oh cho biết, anh và vợ tương lai muốn nhà trai có thể tham dự đầy đủ. Cả hai còn dự định phát hành một sản phẩm âm nhạc để chúc mừng ngày cưới của họ và tri ân khán giả.

Chia sẻ với tờ Chosun Ilbo, ngày 18/8, chú rể tương lai Kevin Oh nói: "Tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt vời cách đây 2 năm. Sau khoảng thời gian gắn bó, chúng tôi nhận ra cần có nhau trong đời. Cô ấy là người bạn tâm giao, và chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ thành vợ tôi".

"Tôi và Gong Hyo Jin dự định kết hôn ở Seoul, Hàn Quốc nhưng phải thay đổi vì phía nhà trai. Gia đình tôi và họ hàng sống ở Mỹ. Chúng tôi đều muốn ngày trọng đại diễn ra dưới sự chứng giám của tất cả người thân", Kevin Oh chia sẻ về quyết định làm đám cưới ở Mỹ.