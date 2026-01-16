NSND Quốc Khánh đã rời khỏi căn nhà 10m2, nơi ở mới có giúp việc chăm sóc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lan Hương cho biết, sau nhiều năm sống tại căn nhà có diện tích 10m2 do cha mẹ để lại ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội), mới đây "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh đã chuyển sang Gia Lâm, ở nhà một người em thân thiết.

NSND Lan Hương tới thăm NSND Quốc Khánh. Nam nghệ sĩ hiện ở nhà một người em thân thiết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không khí ở ngoại thành khiến nam nghệ sĩ thấy phấn chấn, khoẻ mạnh hơn. Hằng ngày, anh có người giúp việc hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà của nam nghệ sĩ hiện giao cho chị ruột trông nom, chăm sóc.

"Ai cũng có lúc ốm đau, tôi và Quốc Khánh cũng vậy, đến tuổi này rồi không tránh được lúc ho sốt, mệt mỏi, đau chân... nhưng không nghiêm trọng như nhiều tin đồn thổi.

Tôi mới tới thăm Quốc Khánh, thấy cậu ấy vẫn khoẻ mạnh, người em kia cũng dễ chịu nên Quốc Khánh ở đó rất thoải mái. Nhà có người giúp việc nên NSND Quốc Khánh thảnh thơi hơn. Khánh tính rất nghệ sĩ, vô tư nên được bạn bè quý mến", NSND Lan Hương nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, thời Quốc Khánh còn trẻ, nhiều lần chị khuyên bạn mình kết hôn, lập gia đình nhưng có thể do Quốc Khánh không thấy hợp với ai nên đến giờ vẫn sống một mình.

Trước đó, nghệ sĩ Quốc Khánh từng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, sau khi nghỉ hưu, nhiều nghệ sĩ tham gia vào công tác giảng dạy ở một số trường nghệ thuật nhưng anh thì không như vậy.

Với anh, nếu đứng trên bục giảng được thì cũng phải có quá trình được đào tạo về chuyên môn mới có kiến thức vững vàng, truyền dạy cho học sinh.

"Tôi diễn được thôi chứ không thể dạy học được. Ông trời cho ai nghề nào thì mình nhận nghề đó. Tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng với các bạn trẻ khi diễn phải thế này, thế kia thôi chứ lên giáo trình là tôi không thể", anh cho hay.

Ít ai biết "Ngọc Hoàng" quyền lực ngoài đời thường có sở thích uống sữa tươi vào ban đêm. Một ngày, anh có thể uống hết 1 lít sữa và chưa bao giờ cảm thấy chán.

Quốc Khánh nhận mình là một nghệ sĩ bình dân khi không bao giờ dùng hàng hiệu, đồ sang. Anh thường trung thành với quần jean, áo phông. Đặc biệt, anh thích... màu hồng.

Nói về lý do thích màu sắc vốn vẫn bị mặc định là "nữ tính" này, anh thẳng thắn: "Tôi thích màu hồng, vì nó khiến bản thân cảm thấy ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, ngược lại, vô cùng thoáng mát khi vào hè".

Khi được hỏi, anh tự nhận mình là người thế nào? Quốc Khánh cho biết: "Tôi ít nhận xét về mình, tôi thấy mình là người ít nói, trầm tính. Tôi phải sống thế nào thì anh em nghệ sĩ mới quý. Cái gì đến thì đón nhận, cuộc sống cứ trôi qua như vậy, tùy mọi người cảm nhận về tôi".

Quốc Khánh bộc bạch rằng, anh có thói quen "ngủ nướng" đến trưa, không nghe điện thoại lạ. Nếu có điện thoại book show (đặt sô diễn) thì họ sẽ để lại tin nhắn và anh sẽ biết và sẽ nghe ở cuộc điện thoại tiếp theo.

"Tôi sợ bị làm phiền vì có thời gian có những người lạ liên tục gọi đến quảng cáo, lừa đảo nên bạn bè, anh em có gọi thì thường nhắn tin trước cho tôi", anh cho hay.

Nam nghệ sĩ nói, dù sống một mình nhưng anh không cảm thấy cô đơn. "Tôi không phải chạy theo ai cả. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui, thoải mái, không phải làm vừa lòng ai. Tôi không thấy buồn vì tôi tự tìm cho mình nhiều niềm vui", anh tâm sự.

Nghệ sĩ Quốc Khánh (SN 1962) là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.

Ngày ấy cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, anh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Nam nghệ sĩ có hơn 20 năm đóng vai Ngọc Hoàng trong chương trình "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…

Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (năm 2007), NSND Quốc Khánh Quốc Khánh giành giải Bông sen vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.

Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Vào tháng 3/2024, anh được trao danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).