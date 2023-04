Tham gia show về phim người lớn, MC quốc dân xứ Hàn bị tẩy chay

Ngày 29/4, tờ YTN đưa tin, MC Shin Dong Yeop đang bị tẩy chay tại Hàn Quốc vì tham gia chương trình dành cho các diễn viên phim người lớn mang tên Risqué Business: Japan. Chương trình khám phá thế giới tình dục và cuộc sống chưa được biết đến của những diễn viên trong ngành công nghiệp phim người lớn. Chương trình được phát trên nền tảng Netflix.

Show truyền hình "Risqué Business: Japan" đối mặt với sự phản ứng dữ dội của khán giả Hàn Quốc (Ảnh: Netflix).

Trong chương trình, Shin Dong Yeop và ca sĩ Seong Si Kyung gặp gỡ, phỏng vấn các nhân vật là diễn viên và đạo diễn phim người lớn tại Nhật Bản. Điều đáng nói, khách mời của chương trình còn dùng những ngôn từ không sạch, khiến người xem khó chịu. Trong một cảnh quay, Shin Dong Yeop giả vờ vào vai ông chủ và diễn cảnh tình cảm với diễn viên nữ.

Ngay khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự thất vọng về Shin Dong Yeop. Họ còn yêu cầu loại anh khỏi các chương trình truyền hình khác.

Được biết, MC Shin đang dẫn chương trình TV Animal Farm, một chương trình dành cho phụ nữ và trẻ em. Do vậy, việc anh tham gia một show truyền hình có nội dung người lớn khiến khán giả của TV Animal Farm phản ứng.

Hiện tại, nhiều khán giả để lại bình luận tiêu cực về MC Shin dưới bảng tin của chương trình. Theo YTN, số lượng bình luận phản đối Shin Dong Yeop thậm chí vượt quá 600.

Khán giả Hàn Quốc bất bình khi Shin Dong Yeop tham gia làm MC cho chương trình "Risqué Business: Japan" (Ảnh: Naver).

"Tôi không hiểu và thất vọng vì Shin Dong Yeop, một người rất ủng hộ quyền của động vật và những người yếu thế trong TV Animal Farm, lại tham gia chương trình về ngành công nghiệp phim người lớn. Chương trình này hoàn toàn đi ngược quan điểm về nhân quyền và quyền của phụ nữ", YTN trích dẫn bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, một vài ý kiến cũng bênh vực Shin Dong Yeop khi giải thích, hai chương trình hoàn toàn khác nhau và Risqué Business: Japan có giới hạn độ tuổi nên khán giả trẻ không thể theo dõi.

"Thật bình thường khi một MC chuyên nghiệp tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau", "Điều này không thể tạo nên sự tranh cãi trong xã hội, tại sao lại tẩy chay?", "Có gì không ổn khi người lớn xuất hiện trong các chương trình giải trí của người lớn?" là một vài ý kiến bình luận bênh vực Shin Dong Yeop.

Shin Dong Yeop, sinh năm 1971, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc). Anh tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng của Hàn như Happy Saturday, Three Men Three Women, Saturday Night Live Korea, Hello Counselor, Immortal Song 2, TV Animal Farm…

Cùng Yoo Jae Suk và Kang Ho Dong, Shin Dong Yeop được mệnh danh là bộ ba MC nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh ra mắt khán giả từ năm 1991 và nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hài được yêu mến nhờ sự ứng biến nhanh nhạy, trí thông minh.

Shin Dong Yeop là một trong 3 MC nổi tiếng nhất Hàn Quốc (Ảnh: Getty Images).

Bên cạnh danh tiếng và tài năng, Shin Dong Yeop cũng dính bê bối đời tư. Trong quá khứ, MC thế hệ 7X từng bị bắt vì dùng cần sa. Vụ án của nam MC Shin gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc bởi thời điểm đó anh là diễn viên, MC hàng đầu xứ kim chi.

Nhiều năm gần đây, anh tham gia đảm nhiệm công việc người dẫn dắt một số chương trình truyền hình xoay quanh chủ đề "người lớn". Năm 2022, khi tham gia chương trình Along With the Gods, nam MC thừa nhận từng đóng phim người lớn những năm tháng học đại học.

Theo nam MC, thời điểm đó, anh tham gia thử vai và trúng tuyển. Tuy nhiên, các cảnh có mặt anh trong phim đã bị cắt nhưng nhà sản xuất vẫn trả cát-xê đầy đủ.

Hiện, Shin Dong Yeop và công ty quản lý chưa lên tiếng về vụ việc ồn ào liên quan tới chương trình Risqué Business: Japan.