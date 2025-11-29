Thảm đỏ bị hủy, nghệ sĩ không dám cười tại lễ trao giải

Giữa bối cảnh thành phố chìm trong tang thương, MAMA 2025 vẫn được tổ chức trong 2 ngày 28/11 và 29/11 tại Sân vận động Kai Tak, Hong Kong. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm lễ trao giải âm nhạc được mệnh danh là “Grammy châu Á” quay lại Hong Kong.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc tiết chế cảm xúc khi đặt chân tới Hong Kong dự lễ trao giải MAMA 2025 (Ảnh: Osen).

Chương trình vinh danh các nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật từ tháng 10/2024 đến tháng 9, với chủ đề “Hear My Roar: uh-heung”, nhấn mạnh tinh thần hứng khởi và cảm xúc đặc trưng của Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Sự kiện có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ đình đám như: Stray Kids, IVE, ENHYPEN, aespa, G-Dragon, TXT cùng các tân binh như KickFlip và ALPHA DRIVE ONE.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước lễ trao giải, vụ cháy chung cư nghiêm trọng tại Hong Kong khiến nhiều người đề xuất hủy sự kiện. Ban tổ chức quyết định vẫn duy trì MAMA 2025 nhưng thực hiện nhiều điều chỉnh.

Theo đó, thảm đỏ - phần vốn quen thuộc của lễ trao giải MAMA - bị hủy. Ban tổ chức cũng yêu cầu nghệ sĩ giữ gương mặt nghiêm túc khi nhập cảnh và kêu gọi thông điệp “Support Hong Kong” (Hỗ trợ Hong Kong), khẳng định âm nhạc có thể giúp xoa dịu nỗi đau.

Đại diện Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi tin vào sức mạnh chữa lành của âm nhạc. Sự kiện năm nay tập trung vào tinh thần an ủi và hy vọng, thay vì các màn trình diễn quá hoành tráng”.

MC Park Bo Gum luôn cúi đầu và không cười khi dẫn lễ trao giải (Ảnh chụp màn hình).

Những hiệu ứng sân khấu dễ gợi liên tưởng đến lửa như pháo hoa hay đồ họa LED bùng cháy đều bị loại bỏ. Một số nhóm nhạc điều chỉnh trang phục để phù hợp với không khí tưởng niệm.

Từ ngày 25/11 đến 28/11, nghệ sĩ và ê-kíp lần lượt có mặt tại Hong Kong để chuẩn bị. Nhiều người đeo khẩu trang hoặc giữ gương mặt nghiêm trang khi nhập cảnh. Quy định phòng cháy chữa cháy được siết chặt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trong 2 ngày qua, tập đoàn HYBE cùng 6 công ty trực thuộc như BigHit Music, Belift Lab, Pledis Entertainment, ADOR… gửi lời chia buồn và quyên góp hỗ trợ khắc phục hậu quả.

HYBE ủng hộ hơn 340.000 USD thông qua Hiệp hội Cứu trợ Thảm họa Hope Bridge. Các công ty lớn như JYP, YG, SM, cùng nhiều nghệ sĩ như Super Junior, aespa, RIIZE cũng chung tay đóng góp.

Các nhóm nhạc trình diễn hay nhận giải đều không cười tại MAMA 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Dẫu vậy, truyền thông Hàn Quốc vẫn chỉ trích quyết định tổ chức MAMA 2025 trong thời điểm nhạy cảm. Tờ iMBC gọi đây là “hành động đáng xấu hổ”, cho rằng sự kiện không cân nhắc đủ cảm xúc xã hội và có thể khiến nghệ sĩ rơi vào tình thế khó xử. Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm này.

“Sự kiện diễn ra tại thành phố vừa chịu thảm kịch nghiêm trọng. Trách nhiệm tối thiểu trong việc cân nhắc cảm xúc xã hội và sự nhạy cảm gần như không được thể hiện. Quyết định không hoãn sự kiện khiến dư luận nghĩ họ vô cảm, hình ảnh Kpop bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, tờ iMBC viết.

Tối 28/11, lễ trao giải chính thức diễn ra. MC Park Bo Gum mở đầu bằng lời phát biểu tưởng niệm và phút mặc niệm dành cho các nạn nhân. Không khí chương trình được tiết chế tối đa; nghệ sĩ mặc trang phục tối màu, cài ruy băng đen và giữ thái độ nghiêm túc.

Rosé nhận giải Bài hát của năm cho ca khúc "APT." (Ảnh chụp màn hình).

Các yếu tố có thể gây liên tưởng đến lửa được loại bỏ hoàn toàn. Nhóm nữ MEOVV thậm chí đổi lời bài hát từ Burning Up (Cháy lên) thành Turn It Up (Bật lên) để phù hợp với bối cảnh.

Giải thưởng Bài hát của năm thuộc về ca khúc APT. của Rosé (Blackpink) và Bruno Mars. Nhóm IVE tỏa sáng với 3 hạng mục: Nghệ sĩ trình diễn toàn cầu được yêu thích nhất, Nhóm nữ được yêu thích nhất và Ca khúc xu hướng toàn cầu.

Hai nhóm Cortis và Hearts2Hearts giành giải Tân binh xuất sắc nhất. Đại diện Cortis chia sẻ: “Chúng tôi mới ra mắt 100 ngày nhưng đã nhận được giải thưởng này. Đây là vinh dự chỉ có một lần trong đời nên vô cùng đặc biệt”.