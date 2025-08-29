Taylor Swift mua biệt thự 18 triệu USD, được nhà chồng tương lai yêu mến

Theo Page Six, khu biệt thự có tổng diện tích hơn 240.000m2, mới được xây dựng vào năm 2018. Biệt thự có 6 phòng ngủ, 13 phòng tắm, phòng ăn lớn, hầm rượu, phòng chơi bi-a, bể bơi và một nơi giống như rạp chiếu phim tại gia. Ngoài ra, biệt thự được xây dựng giữa khu vực có nhiều cây cối, đảm bảo sự riêng tư cho cặp đôi.

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn sau gần 2 năm hẹn hò (Ảnh: Getty Images).

Taylor Swift hiện sở hữu khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD chủ yếu đến từ hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ nổi tiếng còn nắm gần 120 triệu USD bất động sản và một máy bay riêng có giá khoảng 23 triệu USD. Chồng tương lai của cô, tài sản của Travis Kelce ước tính hơn 30 triệu USD, theo tờ Celebrity Net Worth.

Ngày 29/8, Taylor Swift và Travis Kelce gây chú ý khi xuất hiện tại Sân vận động Arrowhead. Đây là lần đầu cặp đôi lộ diện kể từ khi xác nhận đính hôn. Trên ngón tay áp út của Taylor, chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh.

Sau 2 năm hẹn hò, Taylor Swift công bố đính hôn với Travis Kelce trong khung cảnh lãng mạn như cổ tích trên trang cá nhân có hơn 281 triệu người đăng ký theo dõi. Thông tin lập tức trở thành tâm điểm truyền thông và khiến mạng xã hội bùng nổ.

Biệt thự trị giá 18 triệu USD của Taylor Swift (Ảnh: DM).

Taylor Swift được cầu thủ đắt giá bậc nhất làng bóng bầu dục Mỹ cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương "khủng" mà một chuyên gia trang sức nhận định lên tới hàng triệu USD. Một nguồn tin độc quyền của trang này tiết lộ cặp đôi đã đính hôn từ vài tuần trước và giữ bí mật cho đến khi chính thức công bố vào hôm 26/8.

Gia đình của ngôi sao đắt giá bậc nhất làng bóng bầu dục Mỹ được cho là rất hạnh phúc và vui mừng khi chính thức chào đón nữ ca sĩ 36 tuổi với tư cách là thành viên mới trong gia đình.

Travis Kelce bằng tuổi Taylor Swift, sở hữu chiều cao 1,96m đồng thời có sự nghiệp thành công không thua kém bạn gái. Anh là ngôi sao bóng bầu dục đắt giá của đội Kansas City Chiefs, được đánh giá là một trong những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử thể thao Mỹ.

Travis Kelce và Taylor Swift lộ diện vào ngày 29/8 (Ảnh: Getty Images).

Taylor Swift và Travis Kelce hẹn hò từ mùa hè 2023. Trong 2 năm qua, Taylor Swift nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai trong những trận đấu quan trọng còn Travis Kelce cũng sắp xếp lịch trình bận rộn để dự những buổi trình diễn của người yêu trong chuyến lưu diễn toàn cầu.

Cuối năm 2023, khi được Time vinh danh là Nhân vật của năm, nữ ca sĩ 8X lần đầu tiên đưa ra bình luận công khai về chuyện tình, bày tỏ cô rất tự hào về người bạn đời tương lai.

Khi nhận giải Video của năm trên sân khấu VMAs 2024, Taylor Swift cũng nói: "Tôi luôn nghe thấy tiếng ai đó reo hò từ phía bên kia phòng thu nơi chúng tôi đang làm việc. Và đó là bạn trai của tôi, Travis. Mọi thứ người đàn ông này chạm vào đều biến thành hạnh phúc, niềm vui và phép màu. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã thêm điều đó vào cảnh quay của chúng tôi, tôi sẽ luôn nhớ điều đó".