Nữ ca sĩ Taylor Swift nhận lời cầu hôn của bạn trai

Ngày 26/8, người hâm mộ khắp thế giới ngỡ ngàng khi nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Taylor Swift và Travis Kelce đồng loạt thông báo tin vui đính hôn trên tài khoản Instagram chung của họ.

Cặp đôi không chỉ chia sẻ tin đính hôn mà còn đăng tải một loạt ảnh lãng mạn từ buổi cầu hôn ngập tràn hoa hồng.

Taylor Swift khoe đính hôn với bạn trai, ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce (Ảnh: Instagram Taylor Swift).

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Travis Kelce đã quỳ gối cầu hôn Taylor Swift trong một khung cảnh vườn hoa tuyệt đẹp. Taylor nhẹ nhàng đặt một tay lên gương mặt bạn trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Những bức ảnh khác cho thấy cặp đôi ôm nhau và ngồi trên chiếc ghế dài dưới giàn hoa hồng trắng và hồng lãng mạn.

Theo tạp chí People, chiếc nhẫn cầu hôn Taylor Swift do chính Travis Kelce cùng một nhà thiết kế danh tiếng vẽ và thực hiện. Viên đá quý lấp lánh trên nhẫn đã được Taylor Swift khoe ngay trong loạt ảnh thông báo tin mừng.

Chiếc nhẫn đính hôn của cặp đôi (Ảnh: Instagram Taylor Swift).

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi nổi tiếng bắt đầu vào tháng 7/2023, khi Travis Kelce đến xem đêm nhạc Eras Tour của Taylor Swift tại sân vận động Arrowhead, sân nhà của đội bóng Kansas City Chiefs mà anh đang thi đấu.

Vài tuần sau buổi biểu diễn, Kelce tiết lộ rằng, anh đã cố gắng gặp Taylor nhưng không thành công.

Anh cũng thừa nhận cảm thấy buồn vì không thể thực hiện kế hoạch tặng Taylor một chiếc vòng tay do chính anh làm, trên đó có số điện thoại của anh.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, tin đồn hẹn hò giữa Taylor và Travis bắt đầu lan rộng khi nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện tại trận đấu của Chiefs vào tháng 9/2023, ngồi xem từ phòng riêng của Travis cùng với mẹ anh.

Khoảnh khắc cô cổ vũ cuồng nhiệt khi Kelce ghi bàn và sau đó cả hai cùng rời sân vận động đã được ống kính ghi lại, nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi.

Bạn trai quỳ gối cầu hôn Taylor Swift giữa một khu vườn đầy hoa tươi (Ảnh: Instagram Taylor Swift).

Taylor Swift sau đó đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time rằng, cô và ngôi sao bóng bầu dục đã hẹn hò được một thời gian.

"Chúng tôi đã có một khoảng thời gian bên nhau mà không ai biết. Điều đó khiến tôi rất biết ơn, vì chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu nhau mà không bị soi mói", cô nói.

Taylor còn chia sẻ thêm: "Vào thời điểm tôi đến trận đấu hồi tháng 9/2023, chúng tôi đã là một cặp đôi rồi. Mặc dù một số người nghĩ rằng trận đấu đó là buổi đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Nhưng thực tế, chúng tôi sẽ không làm điều dại dột như vậy".

Cặp đôi đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, từ việc nắm tay đi dạo ở thành phố New York sau khi bất ngờ xuất hiện trên một chương trình truyền hình vào tháng 10/2023, đến việc tham dự bữa tiệc Giáng sinh ở một quán bar tháng 12 cùng năm.

Một nguồn tin tiết lộ rằng, vào thời điểm xuất hiện công khai trước công chúng, Taylor và Travis đã xác định mối quan hệ này là nghiêm túc.

"Họ chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống cùng nhau, từ quan điểm đạo đức tới sự nghiệp và gia đình...", nguồn tin cho biết.

Taylor cổ vũ bạn trai chơi bóng (Ảnh: Getty).

Cặp đôi dành nhiều thời gian cho nhau, thậm chí ngay cả khi hai người cùng bận rộn. Taylor Swift đã tham dự nhiều trận đấu của đội Chiefs trong mùa giải đó.

Thậm chí, sau trận đấu, cô bước ra sân và trao cho bạn trai nụ hôn ăn mừng chiến thắng trước sự chứng kiến của khán giả. Khi mùa giải kết thúc, Travis Kelce đã vượt qua biên giới để theo dõi thêm các đêm diễn Eras Tour của Taylor ở Úc, Singapore và nhiều nơi tại Châu Âu.

Tại một buổi hòa nhạc của Taylor ở sân vận động Wembley (London, Anh), ngôi sao bóng bầu dục thậm chí còn có màn xuất hiện bất ngờ trên sân khấu. Cuối tuần đó, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ trên Instagram với một bức ảnh selfie cùng các thành viên Hoàng gia Anh.

Khi mối quan hệ tiến gần đến cột mốc một năm, Travis Kelce cũng chia sẻ nhiều hơn về tình yêu của mình. Anh muốn giữ chuyện tình cảm riêng tư, nhưng cũng không muốn che giấu điều gì. Anh tự hào về bạn gái anh là Taylor Swift.

Vị hôn phu của Taylor cũng gián tiếp xác nhận rằng, anh đã từng xuất hiện trong lời bài hát So High School, nằm trong album Tortured Poets Department của Taylor Swift.

Cặp đôi Taylor Swift và Travis Kelce không ngại công khai thể hiện tình cảm (Ảnh: Getty).

"Nữ hoàng tạo ca khúc hit" Taylor Swift cũng đã nhắc đến bạn trai trong các buổi hòa nhạc của mình một cách thú vị. Cô thường thực hiện một số tương tác nhỏ, hoặc thay đổi lời bài hát để gợi liên tưởng về bạn trai khi anh có mặt trong số khán giả.

Khi Taylor Swift kết thúc Eras Tour phá kỷ lục vào mùa thu năm 2024, Kelce đã tham dự buổi biểu diễn cuối cùng của cô ở Indianapolis vào tháng 11. Trong khi đó, Taylor Swift cũng nhiệt tình ủng hộ anh tại các trận đấu bóng bầu dục giữa các chặng dừng chân cuối cùng của cô ở Bắc Mỹ, đôi khi có cả bố mẹ của cô và Travis đi cùng.

Dù Kelce không thể có mặt tại buổi biểu diễn cuối cùng của Taylor ở Vancouver vào ngày 8/12, anh đã gây bất ngờ cho cô vài ngày sau đó bằng một bữa tiệc lãng mạn.