Taylor Swift được khuyên ký hợp đồng hôn nhân để bảo vệ tài sản tỷ USD

Trên trang cá nhân, Taylor Swift vừa chia sẻ hình ảnh buổi cầu hôn lãng mạn giữa cô và Travis Kelce. Nữ ca sĩ còn khoe cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn do chồng tương lai thiết kế và được ước tính lên tới hàng triệu USD.

Hôn lễ trong tương lai của Taylor nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Giới truyền thông quốc tế cũng đăng tải nhiều thông tin liên quan tới sự kiện này.

Taylor Swift được các chuyên gia khuyên ký hợp đồng hôn nhân để bảo vệ khối tài sản lớn (Ảnh: Getty Images).

Trong đó, các chuyên gia khuyên Taylor nên ký hợp đồng hôn nhân để bảo vệ khối tài sản lớn của cô giống các cặp đôi nổi tiếng như: Tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez hay danh thủ Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez.

Đại diện Công ty luật Charles Russell Speechlys nói: “Là một trong những nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất thế giới, Taylor Swift có nhiều điều cần bảo vệ trong thỏa thuận tiền hôn nhân. Đặc biệt là danh mục âm nhạc giá trị, hình thành trong hơn 20 năm trước khi cô hẹn hò với Travis Kelce.

Giống như nhiều người khác đang cân nhắc việc ký kết thỏa thuận tiền hôn nhân, Taylor Swift và Travis Kelce có thể đưa ra một thỏa thuận bảo vệ tài sản mà họ đã tích lũy trước khi kết hôn. Việc này cho phép họ chia sẻ những điều khác sau khi chính thức trở thành vợ chồng”.

Taylor Swift và Travis Kelce đã có 2 năm bên nhau (Ảnh: Getty Images).

Taylor Swift hiện là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại. Người đẹp hiện có hơn 281 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram và 33 triệu người theo dõi trên TikTok.

Nữ ca sĩ tóc vàng từng nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của ca sĩ đình đám lên tới 1,1 tỷ USD và hoàn toàn thu được từ hoạt động ca hát.

Travis Kelce - chồng tương lai của Taylor - là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hiện thi đấu ở vị trí Tight End (trung vệ đuôi) cho đội bóng Kansas City Chiefs ở giải NFL. Kelce đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội, cũng như có thể đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các trận đấu của Chiefs.

Ngoài sân bóng, anh rất hòa đồng và không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với người hâm mộ, cũng như có một chương trình podcast thành công mang tên New Heights. Theo tờ Celebrity Net Worth, tài sản của Travis Kelce ước tính hơn 30 triệu USD.

Trong 2 năm hẹn hò, Travis Kelce có nhiều cách thể hiện tình cảm với Taylor Swift. Nam cầu thủ từng tặng bạn gái 35 bó hoa trị giá 19.325 USD từ thương hiệu hoa cao cấp The Million Roses nhân dịp sinh nhật lần thứ 35 của cô.

Cận cạnh buổi cầu hôn lãng mạn của Taylor Swift và Travis Kelce: (Ảnh: Instagram).

Travis chi nhiều tiền vào trang sức từ loạt thương hiệu nổi tiếng như Tiffany & Co., Rolex hay Van Cleef & Arpels để chiều lòng bạn gái. Chiếc nhẫn đính hôn của anh được các chuyên gia kim hoàn định giá lên tới 3,5-5 triệu USD.

Các chuyên gia về lĩnh vực trang trí chia sẻ với People rằng chi phí cho khu vườn cổ tích trong lễ cầu hôn mới đây của Taylor Swift có thể lên tới 38.000 USD và cần hơn 2.000 bông hoa.

Taylor Swift và Travis Kelce chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 9/2023. Kể từ đó, họ luôn xuất hiện tình tứ bên nhau.

Giọng ca Lover nhiều lần ra sân cổ vũ bạn trai thi đấu. Travis cũng theo bạn gái tới nhiều địa điểm để ủng hộ chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour của cô.

Cầu thủ cao 1,96m khen bạn gái là người chuyên nghiệp và tài năng nhất. Về phần mình, giọng ca nổi tiếng bị chinh phục bởi sự ngọt ngào, mạnh mẽ và thấu hiểu mà bạn trai luôn dành cho cô.

Mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và gia đình hai bên. Trong podcast New Heights, Taylor Swift nói về người bạn đời tương lai: "Tôi nghĩ rằng, Travis Kelce thực sự đang tìm hiểu tôi theo một cách rất tự nhiên, trong sáng và bình thường".