Taylor Swift đăng ký bản quyền giọng nói và hình ảnh, đối phó làn sóng AI

Theo hồ sơ gửi tới United States Patent and Trademark Office (Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ), Taylor Swift đã đăng ký bảo hộ hai đoạn âm thanh quen thuộc gồm “Hey, it’s Taylor” và “Hey, it’s Taylor Swift”. Đây là những câu nói gắn liền với hình ảnh cá nhân của nữ ca sĩ, đồng thời được sử dụng trong các nội dung giới thiệu liên quan đến album mới The Life of a Showgirl dự kiến phát hành vào tháng 10/2025.

Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bản quyền giọng nói và hình ảnh (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, cô cũng nộp đơn đăng ký bảo hộ một hình ảnh biểu diễn sân khấu, trong đó xuất hiện với cây đàn guitar màu hồng và trang phục bodysuit (đồ bó sát) lấp lánh - phong cách vốn đã trở thành dấu ấn đặc trưng trong các chuyến lưu diễn của nữ nghệ sĩ.

Động thái này được giới quan sát đánh giá là bước đi mang tính chiến lược, nhằm đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của các nội dung do AI tạo ra (deepfake). Công nghệ này có khả năng mô phỏng giọng nói và hình ảnh con người chỉ từ dữ liệu ngắn, khiến việc kiểm soát thông tin cá nhân ngày càng trở nên phức tạp.

Thực tế, Taylor Swift từng nhiều lần trở thành nạn nhân của các sản phẩm AI giả mạo, từ quảng cáo sai sự thật cho đến hình ảnh nhạy cảm bị lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cá nhân.

Taylor Swift bức xúc vì thường xuyên bị giả mạo (Ảnh: IG).

Không chỉ Taylor Swift, nhiều nghệ sĩ Hollywood cũng bắt đầu có động thái tương tự. Diễn viên Matthew McConaughey từng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho chính giọng nói của mình, bao gồm câu thoại nổi tiếng “Alright, alright, alright!” trong bộ phim Dazed and Confused. Đây được xem là một trong những thử nghiệm tiên phong trong việc bảo vệ “danh tính số” của người nổi tiếng.

Tuy nhiên, theo Rolling Stones, việc đăng ký nhãn hiệu cho giọng nói cá nhân vẫn là vấn đề pháp lý chưa có tiền lệ rõ ràng. Trước đây, luật nhãn hiệu chủ yếu áp dụng cho các yếu tố nhận diện thương hiệu như logo, slogan (khẩu hiệu) hay âm thanh đặc trưng của doanh nghiệp. Việc mở rộng sang giọng nói con người trong bối cảnh AI phát triển mạnh đang đặt ra nhiều thách thức về tính pháp lý và khả năng thực thi.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là một hướng đi mới trong việc bảo vệ quyền cá nhân trong kỷ nguyên số. Nếu được công nhận, nghệ sĩ có thể sử dụng công cụ pháp lý để chống lại các sản phẩm AI sử dụng giọng nói hoặc hình ảnh gây nhầm lẫn, tương tự cơ chế bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp.

Quyết định đăng ký bản quyền giọng nói và hình ảnh của Taylor Swift nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp (Ảnh: News).

Vấn đề deepfake cũng đang trở thành mối quan ngại toàn cầu. Trước đó, nữ diễn viên Scarlett Johansson từng kiện một ứng dụng AI vào năm 2023 vì sử dụng trái phép hình ảnh và giọng nói của cô trong quảng cáo.

Tại Mỹ, một số bang đã bắt đầu xây dựng quy định nhằm hạn chế việc khai thác hình ảnh và giọng nói cá nhân trái phép, nhưng phần lớn vẫn chỉ áp dụng trong phạm vi thương mại hoặc các trường hợp cố ý gây hại.

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng tinh vi, động thái của Taylor Swift không chỉ mang tính cá nhân mà còn được xem là bước đi có thể tạo tiền lệ quan trọng cho ngành giải trí toàn cầu trong việc bảo vệ danh tính con người trong kỷ nguyên số.