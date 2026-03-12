Taylor Swift sở hữu 2 tỷ USD, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Trong danh sách tỷ phú là người nổi tiếng năm 2026 do Forbes mới công bố, Taylor Swift chính thức gia nhập nhóm những ngôi sao sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD. Con số này giúp nữ ca sĩ đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các tỷ phú nổi tiếng và vượt qua Kim Kardashian, người hiện có tài sản khoảng 1,9 tỷ USD.

Danh sách tỷ phú nổi tiếng năm 2026 của Forbes gồm 22 nhân vật đến từ lĩnh vực giải trí và thể thao, với tổng tài sản 48,1 tỷ USD, tăng gần 10 tỷ USD so với năm trước.

Taylor Swift hiện sở hữu 2 tỷ USD, phần lớn đến từ hoạt động nghệ thuật (Ảnh: IG).

Danh sách năm nay có thêm một số gương mặt mới vượt mốc 1 tỷ USD, trong đó có tay vợt Roger Federer, ca sĩ Beyoncé, nhà sản xuất âm nhạc Dr. Dre và đạo diễn James Cameron.

Người đứng đầu danh sách này là đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg, người đứng sau các tác phẩm đình đám như Jaws, Jurassic Park and Indiana Jones với khối tài sản lên tới 7,1 tỷ USD.

Theo Forbes, khối tài sản của Taylor Swift đã tăng mạnh trong thời gian ngắn. Cuối năm 2025, Forbes ước tính tài sản của nữ ca sĩ ở mức khoảng 1,6 tỷ USD.

Hiện tại, tài sản của Taylor Swift gồm khoảng 800 triệu USD đến từ tiền bản quyền âm nhạc và các chuyến lưu diễn, cùng khoảng 600 triệu USD từ danh mục bài hát do cô sở hữu.

Tờ Forbes đưa nhà sản xuất Dr. Dre, ca sĩ Beyoncé, Taylor Swift vào danh sách những nhân vật tỷ phú nổi tiếng thế giới năm 2026 (Ảnh: Forbes).

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 110 triệu USD tại nhiều thành phố ở Mỹ như Nashville, Los Angeles, New York City và Watch Hill.

Tờ Forbes nhận định nguồn thu lớn nhất của Taylor Swift trong những năm gần đây đến từ chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour.

Chuyến lưu diễn này có 149 buổi diễn tại 21 quốc gia trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024 và đã trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,077 tỷ USD. Tổng cộng có khoảng 10 triệu khán giả tham dự.

The Eras Tour được xem là một “cú hích kinh tế” tại nhiều thành phố trên thế giới. Ở mỗi điểm dừng chân, chuyến lưu diễn đều ghi nhận doanh số bán đồ lưu niệm kỷ lục và sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ.

Taylor Swift đứng thứ 7 trong danh sách các tỷ phú USD nổi tiếng năm 2026 do Forbes bình chọn (Ảnh: IG).

Trong năm qua, Taylor Swift còn thu về khoản tiền lớn từ các chương trình truyền hình ăn khách cũng như doanh thu từ bản quyền 6 album đầu tiên của mình.

Một phần tăng trưởng doanh thu của nữ ca sĩ cũng đến từ album phát hành tháng 10/2025 mang tên The Life of a Showgirl. Album này bán được hơn 4 triệu bản trong tuần đầu phát hành, trở thành màn ra mắt có doanh số tuần đầu lớn nhất trong lịch sử âm nhạc.

Cuối tháng 1 năm nay, Taylor Swift trở thành người phụ nữ trẻ nhất được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, vượt qua kỷ lục trước đó gần một thập kỷ. Việc được vinh danh đánh dấu thêm cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Taylor Swift trình làng MV "The Life of a Showgirl" (Video: YouTube)

Taylor Swift (SN 1989) được xem là một trong những biểu tượng nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Tờ Time từng đánh giá cô là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa đại chúng.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Taylor Swift đã giành được 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ hiện có hơn 283 triệu người theo dõi trên Instagram và khoảng 33 triệu người theo dõi trên TikTok.

Sự nghiệp rực rỡ của cô gắn liền với nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng, đồng thời tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn hóa và cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu.

Nói về thành công của mình, ngôi sao 37 tuổi phát biểu: “Sự nổi tiếng có thể mang lại rất nhiều cơ hội, nhưng nó cũng đi kèm với áp lực lớn. Tôi nghĩ thành công thực sự không chỉ nằm ở những con số hay giải thưởng, mà là việc bạn vẫn có thể giữ được con người thật của mình giữa tất cả những ánh đèn sân khấu. Điều quan trọng nhất với tôi là tiếp tục sáng tạo âm nhạc, kể những câu chuyện chân thành và kết nối với khán giả theo cách chân thật nhất”.