Cú trượt tay của mẹ chồng tương lai Taylor Swift khiến mạng xã hội dậy sóng

Theo People, hành động của bà Donna Kelce - mẹ ruột của Travis Kelce - khiến nhiều người hâm mộ Taylor ngỡ ngàng. Bà đã vô tình chia sẻ lại đoạn clip của diễn viên hài Leanne Morgan. Trong đó, Taylor Swift bị đem ra làm trò đùa với những phát ngôn phản cảm.

Taylor Swift và mẹ chồng tương lai, bà Donna Kelce (Ảnh: Getty Images).

Trong video, Morgan nói: “Tôi biết mà. Đây là lúc cô ấy muốn có con. Và cô ấy muốn sinh con với anh chàng Kelce to lớn đó”.

Bài đăng của bà Donna Kelce nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng nhiều người đã chụp lại, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả tò mò về mối quan hệ giữa Taylor và gia đình chồng tương lai.

Có ý kiến cho rằng, bà Donnan chỉ “nhỡ tay” và mọi người đang suy diễn quá nhiều.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là sẽ tổ chức đám cưới tại Rhode Island vào mùa hè năm sau. Một nguồn tin thân cận nói với Page Six: “Họ sẽ cưới vào mùa hè năm sau tại Rhode Island. Cô ấy đang nóng lòng muốn lên chức mẹ”.

Nữ ca sĩ nổi tiếng vừa chi 1,7 triệu USD để cải tạo căn biệt thự tại Watch Hill, Westerly (Mỹ) để làm tổ ấm tương lai của cô và Travis.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Từ khi xác nhận là một cặp, họ thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người và ủng hộ nhau trong sự nghiệp.

Cuối tháng 8 vừa rồi, cặp đôi xác nhận đính hôn bằng một bài đăng trên trang cá nhân có 281 triệu người đăng ký theo dõi của giọng ca nổi tiếng.

Taylor khoe cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương được ước tính hàng triệu USD và khoảnh khắc ngọt ngào cô được bạn trai trao nhẫn. Người đẹp viết chú thích hài hước dưới loạt ảnh đính hôn: "Cô giáo tiếng Anh và thầy giáo dạy gym của bạn sắp kết hôn".

Thông báo đính hôn của Taylor nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ toàn cầu. Loạt ảnh nhanh chóng đạt hơn 21 triệu lượt “thả tim” chỉ trong chưa đầy một ngày đăng tải.

Taylor Swift và Travis Kelce sẽ làm đám cưới vào năm sau (Ảnh: Instagram).

Trong những lần chia sẻ với truyền thông, Travis ca ngợi bạn gái là người phụ nữ tài giỏi nhất anh từng gặp. Với Taylor, bạn trai cô là người đồng hành tuyệt vời, thấu hiểu và mang lại cho cô cảm giác an toàn. Hiện, hôn lễ của cặp đôi được người hâm mộ toàn cầu chờ đón.

Taylor Swift (SN 1989) là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ hiện tại, với những ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại.

Nữ ca sĩ 35 tuổi nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tài sản ròng của ca sĩ đình đám lên tới 1,1 tỷ USD và hoàn toàn thu được từ hoạt động ca hát.

Travis Kelce là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hiện thi đấu ở vị trí Tight End (trung vệ đuôi) cho đội bóng Kansas City Chiefs ở giải NFL. Kelce đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội, cũng như có thể đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các trận đấu của Chiefs.

Ngoài sân bóng, anh rất hòa đồng và không ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với người hâm mộ, cũng như có một chương trình podcast thành công mang tên New Heights. Theo tờ Celebrity Net Worth, tài sản của Travis Kelce ước tính hơn 30 triệu USD.