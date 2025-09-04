Tang lễ NSƯT Ngọc Trinh: Hình ảnh cha già run rẩy tiễn con gây nghẹn ngào

Chiều 4/9, lễ tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh diễn ra trong không khí trang nghiêm và nghẹn ngào. Từ sáng, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã có mặt để tiễn đưa nữ diễn viên tài hoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Suốt 3 ngày qua, nhiều người đã đến nhà riêng thắp hương, bày tỏ sự tiếc thương với nữ diễn viên quá cố.

Sinh thời, Ngọc Trinh được mọi người yêu mến bởi tính cách hiền lành, gần gũi và chân thành. Trong tang lễ, nhiều nghệ sĩ thân thiết có mặt tiễn biệt chị như Hòa Hiệp, Ngọc Tưởng, Hoàng Phi, Đình Toàn...

Di ảnh của NSƯT Ngọc Trinh (Ảnh: T.L).

Hòa Hiệp ôm di ảnh đàn chị, nghẹn ngào nhắn nhủ: "Người đi xa, tiếng lòng còn ở lại".

Trước đó, anh chia sẻ những ký ức gắn bó cùng Ngọc Trinh, không kìm được nước mắt khi nhớ về người chị đã dìu dắt và đồng hành trên con đường nghệ thuật.

NSND Trần Ngọc Giàu (ở giữa) cùng diễn viên Gia Bảo (bìa phải), Hoàng Phi (bìa trái) đến tiễn NSƯT Ngọc Trinh lần cuối (Ảnh: T.L).

Không gian tang lễ diễn ra lặng lẽ, được bao phủ bởi hàng trăm vòng hoa viếng. Đúng như tâm nguyện khi sinh thời, Ngọc Trinh mong muốn lễ tang của mình ấm cúng, không ồn ào. Gia đình đã cố gắng chu toàn hậu sự, đặt bảng thông báo tại lối vào, đề nghị không quay phim, chụp ảnh hay livestream.

Tuy vậy, quanh khu vực tang lễ, nhiều YouTuber và TikToker vẫn tụ tập ghi hình, bất chấp sự can ngăn từ gia đình. Mỗi khi có nghệ sĩ xuất hiện, nhóm người lập tức dùng điện thoại quay lại, khiến không khí thêm phần nhốn nháo.

Nghi thức di quan trong tang lễ NSƯT Ngọc Trinh (Ảnh: T.L).

Trong khoảnh khắc di quan, hình ảnh cha của Ngọc Trinh run rẩy tiễn đưa linh cữu con gái khiến nhiều người xúc động. Tuổi cao, sức yếu, ông phải nhờ người dìu từng bước để tiễn con đi chặng đường cuối cùng.

Hôm 15/8, Ngọc Trinh còn chia sẻ hình ảnh đưa cha và người thân tham quan núi Bà Đen (Tây Ninh). Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ ân cần dìu bước cha già đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Thế nhưng, chỉ hai tuần sau, hình ảnh ấy lại trở thành nỗi đau khi gia đình phải đối diện cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Cha của NSƯT Ngọc Trinh (Ảnh: Chụp màn hình).

NSƯT Ngọc Trinh trút hơi thở cuối cùng lúc 11h30 ngày 1/9, hưởng dương 52 tuổi. Theo đồng nghiệp, chị ra đi khi còn dang dở tâm nguyện lấy bằng thạc sĩ và ước muốn sang Mỹ thăm mẹ vào tháng 9 tới. Sự dang dở ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người thân.