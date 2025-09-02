Những ngày cuối đời của NSƯT Ngọc Trinh, xót xa "đầu bạc tiễn tóc xanh"

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Nữ nghệ sĩ để lại nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu, đồng thời vẫn nuôi dưỡng nhiệt huyết, "giữ lửa" cho đồng nghiệp và học trò. Sự ra đi của chị để lại khoảng trống lớn với bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Điều khiến nhiều người xót xa là trước khi qua đời, Ngọc Trinh vẫn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên cập nhật hình ảnh tươi tắn từ sân khấu đến đời thường.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh tiết lộ đã hoàn thành khóa học nối mi vào giữa tháng 8 vừa qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong tháng 8 vừa qua, diễn viên Ngọc Trinh vẫn tích cực hoạt động, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời sống giản dị, từ đi làm đẹp, cắt tóc, đến những chuyến đi cùng gia đình.

Ngày 15/8, chị đăng tải hình ảnh đưa bố và người thân tham quan núi Bà Đen (Tây Ninh). Hình ảnh nữ nghệ sĩ ân cần dìu dắt người bố lớn tuổi khiến nhiều khán giả xúc động. Thế nhưng, chỉ hai tuần sau, những hình ảnh ấy trở thành nỗi xót xa khi gia đình phải đối diện cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Theo lời đồng nghiệp, Ngọc Trinh từng ấp ủ kế hoạch sang Mỹ thăm mẹ vào tháng 9. Nhưng nguyện vọng chưa kịp thực hiện, chị đã ra đi đột ngột, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Mẹ của chị nay lại phải trở về nước trong nỗi đau đớn để lo tang lễ cho con gái.

Nữ nghệ sĩ đưa bố ruột đi chùa ở Tây Ninh (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ chăm chút cho công việc nghệ thuật, Ngọc Trinh còn không ngừng học hỏi. Giữa tháng 8, chị khoe đã tốt nghiệp lớp nối mi, tiết lộ đây là cách để thực hiện lời hứa với mẹ và em gái. Một số đồng nghiệp tiết lộ, trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ còn đang trong quá trình hoàn thành luận án thạc sĩ, dự định bảo vệ vào tháng 12.

Bên cạnh công việc chuyên môn, nữ nghệ sĩ còn chăm chỉ chia sẻ về những chuyến du lịch, trải nghiệm ẩm thực cùng đồng nghiệp. Trong mắt học trò, Ngọc Trinh là một người thầy tận tụy, gần gũi và hết lòng hỗ trợ. Những hình ảnh hậu trường cho thấy chị luôn thân thiện, dễ mến và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Trước đó, đầu tháng 8, Ngọc Trinh gây chú ý khi khoe lại những bức ảnh thời thiếu nữ, lúc đang học năm hai tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Ở tuổi 19, gương mặt thanh tú của Ngọc Trinh nhận nhiều lời khen ngợi và đến nay, nhan sắc ấy vẫn được gìn giữ.

Diễn viên Ngọc Trinh đăng ảnh năm 19 tuổi của mình lên trang cá nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồi tháng 7, nữ nghệ sĩ còn thực hiện một bộ ảnh mới trong không gian tối giản. Với chiếc đầm ôm sát, chị nhận về nhiều lời khen cho nhan sắc trẻ trung ở tuổi 52.

Hiện linh cữu NSƯT Ngọc Trinh được quàn tại quận 10, TPHCM. Lễ động quan sẽ diễn ra vào 14h ngày 4/9, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Ngay trong đêm hay tin dữ, nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Hòa Hiệp, Gia Bảo, Tiểu Bảo Quốc… đã có mặt để tiễn biệt và chia buồn cùng gia đình.