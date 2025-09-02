NSƯT Ngọc Trinh: Đời tư kín tiếng và vai diễn dang dở trong "Mùi ngò gai"

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Nữ nghệ sĩ để lại một sự nghiệp hơn 3 thập kỷ, được đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi sự cống hiến bền bỉ, đời tư hiếm ồn ào và phong cách sống giản dị.

30 năm miệt mài cống hiến

Ngọc Trinh bén duyên nghệ thuật từ đầu thập niên 1990, khi gia nhập Nhà hát Kịch TPHCM. Chị nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt sáng và lối diễn xuất mộc mạc, giàu cảm xúc.

Ban đầu, Ngọc Trinh được biết đến nhiều hơn ở mảng kịch nói, với khả năng hóa thân đa dạng từ đào thương đến những vai hài, tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của chị đến vào năm 2006, khi đảm nhận vai Vy (khi trưởng thành) trong bộ phim truyền hình Mùi ngò gai. Dù từng vấp phải ý kiến trái chiều do ngoại hình có phần chững chạc hơn so với nhân vật, nhưng bằng kinh nghiệm sân khấu và đài từ chắc chắn, Ngọc Trinh đã chinh phục khán giả.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh trong phim "Mùi ngò gai" (Ảnh: Chụp màn hình).

Thời điểm đó, với sức ép lịch quay dày đặc cộng với sức khỏe yếu khiến Ngọc Trinh phải rút lui giữa chừng, nhường vai lại cho Hồng Ánh. Dẫu vậy, phần diễn xuất của Ngọc Trinh vẫn được khán giả nhớ mãi. Chị gắn liền với biệt danh "Ngọc Trinh Mùi ngò gai" suốt gần 20 năm qua.

Trên sân khấu, Ngọc Trinh cũng để lại nhiều vai diễn ấn tượng. Năm 2007, chị giành giải Mai Vàng với vai Xàng trong vở Trái tim nhảy múa, khẳng định khả năng biến hóa từ bi kịch đến hài kịch.

Năm 2019, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận hơn hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật. Một năm sau, chị tiếp tục đoạt Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc với vai Miên trong Búp bê không biết khóc.

Nữ nghệ sĩ là gương mặt quen thuộc trên nhiều bộ phim truyền hình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài Mùi ngò gai, Ngọc Trinh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Giấc mơ phát tài, Tài tử miệt vườn, Khu vườn bí mật… Dù không xuất hiện quá nhiều, mỗi vai diễn của chị đều được trau chuốt và để lại dấu ấn cảm xúc trong lòng khán giả.

Trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, Ngọc Trinh từng chia sẻ rằng chị chủ động tìm đến các đạo diễn xin vai để không bị "đóng khung" trong cái bóng quá lớn của Mùi ngò gai.

Trong sự nghiệp, Ngọc Trinh cũng từng gây chú ý khi kiện Nhà hát Kịch TPHCM - nơi chị công tác nhiều năm, vì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Kết quả, tòa tuyên chị thắng kiện, buộc nhà hát phải bồi thường và xin lỗi.

Nữ nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho sân khấu kịch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong 10 năm qua, Ngọc Trinh dành nhiều tâm huyết cho công tác giảng dạy. Chị là giảng viên tại Đại học Văn Lang, đồng thời được mời thỉnh giảng ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.

Với phong thái gần gũi, tận tâm, chị truyền cảm hứng và lửa nghề cho nhiều thế hệ học trò, được học sinh và đồng nghiệp yêu mến bởi tài năng lẫn nhân cách.

NSƯT Ngọc Trinh được nhiều học trò quý mến (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đời tư kín tiếng

Đằng sau ánh hào quang sân khấu, cuộc đời Ngọc Trinh trải qua nhiều thăng trầm. Năm 2009, chị kết hôn với ông Kim Se Hyuk - nhà sản xuất Hàn Quốc của Mùi ngò gai. Tuy nhiên, cả hai chia tay trong tiếc nuối.

Sau ly hôn, Ngọc Trinh sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, chị cho biết đã ly hôn 12 năm, từng trải qua nỗi buồn nhưng dần học cách buông bỏ.

Đồng nghiệp tiết lộ nghệ sĩ Ngọc Trinh còn dang dở ý định sang Mỹ gặp mẹ vào tháng 9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ cho biết chị mắc bệnh dạ dày mãn tính, nhiều lần được gia đình khuyên sang Mỹ để có người thân chăm sóc và ổn định sức khỏe, song chị quyết định ở lại Việt Nam.

"Được làm việc mình thích, vẫn giữ lửa nghề, tôi không muốn đi", Ngọc Trinh từng tâm sự.

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Linh cữu của chị được quàn tại quận 10, TPHCM. Lễ động quan được tổ chức ngày 4/9, sau đó mang đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.