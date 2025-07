Phan Mạnh Quỳnh, Lê Dương Bảo Lâm rơi nước mắt khi tham gia show thực tế

Tối 27/7, tập 1 chương trình Chiến sĩ quả cảm lên sóng, nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đến sáng 28/7, video tập 1 trên YouTube thu hút gần 500.000 lượt xem và hàng ngàn bình luận.

Trong tập mở màn, dàn chiến sĩ nhập vai 12 người gồm: Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO viết đơn xin gia nhập lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) TPHCM.

Nhiều khoảnh khắc hài hước của Lê Dương Bảo Lâm gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau màn gặp gỡ làm quen, 12 chiến sĩ nhập vai bước vào chuỗi ngày tập huấn khi trở thành các chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC&CNCH với những hoạt động như: Sắp xếp đội hình, học rải vòi chữa cháy, cứu người...

Các chiến sĩ nhập vai đối mặt với không ít tình huống căng thẳng, đòi hỏi thể lực cao. Phan Mạnh Quỳnh thậm chí muốn rút lui, bỏ cuộc ngay khi vừa bắt đầu hành trình.

Đặc biệt, dù là chương trình thực tế song các nhiệm vụ tập huấn được đào tạo nghiêm túc, bài bản. Tình huống MONO bị chỉ huy nhắc nhở vì hành động nằm xuống nghỉ ngơi trong lúc tập luyện cũng nhận được sự chú ý của khán giả.

Phan Mạnh Quỳnh căng thẳng, xúc động vì áp lực (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở tình huống thực chiến giả định, các chiến sĩ nhập vai chia làm các tổ khác nhau, thực hành cứu người trong mô hình Fireblast (mô hình mô phỏng những tình huống cháy nổ sát thực tế).

Chương trình gây ấn tượng khi ghi lại không khí căng thẳng, hiệu ứng khói lửa, nhiệt độ lên đến 200 độ C như đang trong một vụ cháy thật.

Dàn nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc nghẹt thở trong thử thách làm lính cứu hỏa. Song Luân từng muốn bỏ cuộc khi mang mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí nặng 10kg, còn Quốc Thiên thừa nhận cảm giác vừa chạy vừa đeo mặt nạ khiến anh hụt hơi, khó thở.

Trong khi đó, MONO tiếp tục bị chỉ huy chấn chỉnh vì hành vi phạm quy. Cụ thể, nam ca sĩ tự ý xông vào khu vực có khói, lửa khi không đeo mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí.

Mặc dù đối diện với nỗi sợ lửa nhưng Ngô Kiến Huy vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình huống thực chiến giả định chữa cháy đầu tiên.

“Sau thử thách này, tôi cảm nhận bản thân đã bớt sợ khi nhìn thấy lửa. Và bản thân cũng có thêm kiến thức xử lý tình huống khi sự cố hỏa hoạn xảy ra”, Ngô Kiến Huy nói.

Lê Dương Bảo Lâm rưng rưng nước mắt sau trải nghiệm thực chiến chữa cháy (Ảnh: Chụp màn hình).

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc chia sẻ: "Đây là chương trình đầu tiên khiến tôi có nhiều cảm xúc đến như vậy. Nghề này vất vả nhưng cũng nhận lại được rất nhiều giá trị. Những người lính PCCCC&CNCH là những người hùng thầm lặng".

Chiến sĩ quả cảm là chương trình nhập vai đầu tiên tại Việt Nam về lực lượng Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).