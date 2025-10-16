Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh: "Đã lâu tôi chưa được ăn cơm nhà"

Hà Trúc Linh (SN 2004) đến từ Phú Yên (cũ) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 trong đêm chung kết diễn ra hồi tháng 6 vừa qua. Cô cao 1,71m, số đo 3 vòng 75-61-92cm, là Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing 2023.

Sau khi đăng quang, Trúc Linh thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Mới đây, cô được chọn làm đại sứ của giải Tinh hoa Việt 2025 - giải thưởng tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam - cùng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh.

Hoa hậu Trúc Linh cho biết, bản thân trưởng thành hơn sau đăng quang (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong buổi trò chuyện với truyền thông hôm 15/10 tại TPHCM, Trúc Linh có dịp chia sẻ về cuộc sống sau 4 tháng từ khi đăng quang. Người đẹp cho biết, trở thành hoa hậu là bước ngoặt lớn với cô, mang đến cho cô nhiều trải nghiệm mới.

Trúc Linh không giấu được xúc động khi nhắc về gia đình: "Tôi đã xa cha mẹ khá lâu, chưa có dịp ăn bữa cơm gia đình. Khi vào miền Nam sinh sống và học tập, tôi thường rủ rê bạn bè cùng nấu nướng, bày mâm cơm ăn chung vì thích kiểu ăn cơm gia đình.

Tôi thích có người ngồi cạnh vừa ăn, vừa nói chuyện, mang không khí sum họp. Mâm cơm cũng nói lên nhiều điều về tinh thần đoàn kết, thân ái, biết sẻ chia của người Việt Nam”.

Trúc Linh cũng tiết lộ, cô chưa từng được đi nước ngoài. Người đẹp mong muốn có cơ hội chinh chiến tại những cuộc thi sắc đẹp quốc tế để có thể học hỏi thêm nhiều điều.

Hoa hậu Phương Linh sẽ lên đường chinh chiến tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Benny Vo).

Về phía Hoa hậu Phương Linh, cô cho biết, khi du học nước ngoài, cô hạnh phúc nhất là nghe được tiếng "dạ" mang đậm chất Việt Nam. Theo người đẹp, tinh hoa Việt chính là ngôn ngữ, là cách người Việt trao gửi sự tôn trọng và yêu thương qua từng lời nói.

Phương Linh cho rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại nằm ở khát vọng vươn tầm thế giới nhưng vẫn giữ vững cội nguồn. Và đó chính là hình ảnh mà cô mong muốn hướng tới và lan tỏa.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tiết lộ, cô mong muốn được mang hình ảnh "rồng nước" đến đấu trường quốc tế Miss Cosmo 2025. Với cô, "rồng nước" mang trong mình sức mạnh bền bỉ, mềm mại mà không ngừng vươn lên, giống như dân tộc Việt Nam qua bao thăng trầm vẫn vững vàng.

Phương Linh đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho hành trình chinh chiến quốc tế. Mục tiêu của cô là vào top 5, để có cơ hội cất lên tiếng nói của người Việt trên sân khấu quốc tế.

Người đẹp chia sẻ, cô đang đầu tư vào dự án cộng đồng, cũng như tích cực rèn luyện kỹ năng trình diễn, học hỏi từ các đàn chị đi trước và đặc biệt là trau dồi thêm kiến thức văn hóa để giới thiệu hình ảnh và tinh thần Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Phương Linh (trái) và Trúc Linh thân thiết sau đăng quang (Ảnh: Benny Vo).

Trúc Linh đã gửi lời động viên đến Phương Linh trước thềm dự thi Miss Cosmo 2025 và hứa sẽ xuất hiện trong đêm chung kết để cổ vũ cho đàn chị.

Hai hoa hậu tự nhận có nhiều điểm giống nhau như cùng tên Linh, cùng đăng quang trong một tháng, cùng sở hữu năng lượng tích cực và tinh thần lan tỏa yêu thương. Việc cùng đảm nhận vai trò đại sứ của giải thưởng Tinh hoa Việt giúp cả hai càng thân thiết hơn.

Tinh hoa Việt là giải thưởng thường niên, được trao cho những cá nhân, tập thể, tác phẩm hoặc sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu, có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.