Hoa hậu 9,25 điểm văn giấu mẹ thi sắc đẹp, tuổi 21 chưa có người theo đuổi

Đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, Nguyễn Phương Thanh (SN 2005, quê Phú Thọ) gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào cùng phong thái điềm tĩnh ở tuổi 21. Người đẹp hiện là sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội).

Hoa hậu Phương Thanh kể chuyện bị mẹ cấm khi đi thi nhan sắc (Video: Cẩm Tiên - Quỳnh Tâm).

Bật khóc khi nhắc đến mẹ

Phương Thanh là con gái thứ hai trong gia đình có ba chị em gái, bố mẹ làm nông. “Gia đình tôi không giàu, nhưng đủ để nuôi ba chị em ăn học đàng hoàng. Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy chúng tôi phải coi trọng con đường học vấn và mong các con đều có thể hoàn thành chương trình đại học”, cô kể.

Tân hoa hậu có nền tảng học tập vững vàng, đặc biệt là môn ngữ văn. Niềm yêu thích văn học đến với cô từ những năm cấp 2. Ở kỳ thi đại học, nữ sinh gây bất ngờ khi đạt 9,25 điểm môn này.

Phương Thanh nhớ lại: “Hôm thi văn, tôi viết liên tục, gần như không thấy mỏi tay. Thậm chí, tôi còn phải xin thêm giấy để hoàn thành. Không trúng “tủ” nhưng may mắn tôi vẫn làm bài dày dặn và khá bất ngờ với kết quả của mình”.

Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Phương Thanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về quyết định ghi danh ở cuộc thi nhan sắc, Phương Thanh cho biết cô từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ bố mẹ. Khi đọc được thông tin về cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, người đẹp sinh năm 2005 đã lén gia đình, âm thầm ghi danh. Đến khi nhận được thông báo vượt qua vòng sơ khảo và chuẩn bị vào nhà chung ở Đà Nẵng, cô mới quyết định thổ lộ với mẹ.

Khi biết con gái phải xin nghỉ học một tháng để tham gia cuộc thi, mẹ cô không đồng ý. “Nghe mẹ nói vậy, tôi bật khóc, buồn và suy sụp mấy ngày liền. Thời gian đó, tôi và bố mẹ nói chuyện với nhau không còn tự nhiên như trước.

Mọi chuyện càng trở nên nặng nề khi mẹ nhắn tin dặn dò: “Mẹ nói rồi, con không được đi thi đâu, nếu cố tình thì đừng trách mẹ”. Với tôi, đó là khoảnh khắc gần như sụp đổ hoàn toàn hy vọng. Tôi khóc rất nhiều, cảm giác như không thể thuyết phục được mẹ nữa”, cô nghẹn ngào chia sẻ.

Khoảnh khắc Hoa hậu Phương Thanh nghẹn ngào chia sẻ hành trình thi sắc đẹp (Ảnh: Anh Thy).

Nhà trường biết tin Phương Thanh đậu vòng sơ khảo nên đã đăng thông tin chúc mừng trên trang chính thức. Đặc biệt hơn, cô giáo chủ nhiệm cũng ủng hộ, tạo thêm niềm tin cho gia đình.

Nhìn lại hành trình đã qua, Phương Thanh cho rằng những giọt nước mắt mình từng rơi là hoàn toàn xứng đáng. “Thời điểm đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được, không phụ công sức và kỳ vọng của mọi người”, cô bộc bạch.

Chia sẻ về cuộc sống sau đăng quang, Phương Thanh cho biết lịch trình của cô dày hơn rất nhiều nên không còn giữ được nhịp sinh hoạt như trước. Trước kia cô có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, đi chơi hay gặp gỡ bạn bè. Còn hiện tại, quỹ thời gian cá nhân buộc phải thu hẹp để ưu tiên cho việc học tập song song với các hoạt động sau đăng quang.

Top 5 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình Phương Thanh cũng có những buổi trao đổi nghiêm túc về hành trình sắp tới của cô. Bố mẹ không chỉ nhắc nhở về những việc cần làm và trách nhiệm của một hoa hậu, mà còn dặn dò con gái giữ gìn cách ứng xử trong đời sống thường ngày.

"Bố mẹ nói rằng, dù tôi đã là người của công chúng, khi trở về quê hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải luôn giữ thái độ nhã nhặn, gần gũi, hòa đồng với mọi người, không được nghĩ mình hơn người hay tạo khoảng cách với người xung quanh.

Tôi luôn nhắc bản thân phải giao tiếp một cách hòa nhã nhất có thể, tránh những lời nói dễ gây hiểu lầm hay phản cảm. Tôi nghĩ điều đó cần trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày", Phương Thanh chia sẻ.

“Tôi chưa từng được tán tỉnh”

Sau đăng quang, Phương Thanh cũng nhận nhiều lời khen chê về nhan sắc lẫn những hoài nghi xoay quanh đời sống cá nhân. Nữ sinh cho biết, cô không né tránh những bình luận liên quan đến ngoại hình, kể cả nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

“Nếu ai đó đưa ra được bằng chứng cụ thể rằng tôi từng làm răng hay tiêm môi ở đâu, thì lúc đó tôi mới thật sự “tâm phục khẩu phục”. Còn hiện tại, những gì tôi có là hoàn toàn tự nhiên, là bố mẹ cho tôi”, cô chia sẻ.

Hoa hậu Phương Thanh có lịch trình hoạt động dày dặn sau đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Thanh cho biết làm đẹp là việc hết sức bình thường, nhưng cô không vội vàng chạy theo xu hướng. “Phụ nữ ai cũng có quyền làm đẹp. Với tôi, điều quan trọng là biết đủ. Hiện tại, tôi hài lòng với gương mặt của mình và chưa có ý định can thiệp gì”, người đẹp 21 tuổi nói.

Trong bối cảnh các cuộc thi hoa hậu ngày càng nở rộ, việc tạo dấu ấn cá nhân trở thành bài toán không dễ, nhưng Phương Thanh cho rằng sự khác biệt không nằm ở mức độ phủ sóng trên mạng xã hội hay số lần được nhắc tên.

Tân hoa hậu chia sẻ: "Giá trị của một hoa hậu cần thời gian để chứng minh. Với tôi, sau nhiệm kỳ, hoặc ngay trong thời gian tới, tôi có thể làm được điều gì, đóng góp được điều gì cho cộng đồng, mới là điều khiến mọi người nhớ đến tên mình lâu dài".

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Phương Thanh cho biết: “Thật sự tôi chưa thấy ai tỏ tình với mình”.

Theo cô, việc các bạn nam cảm thấy ngại khi tiếp cận với một hoa hậu là điều dễ hiểu. Bản thân cô không xây dựng hình ảnh để tạo rào cản với người khác.

“Tôi muốn mình là người hòa đồng, thân thiện, không tạo cảm giác xa cách với bất kỳ ai. Hoa hậu chỉ là một cột mốc trong hành trình của tôi. Ngoài danh hiệu đó, tôi vẫn là một cô gái bình thường, vẫn có cuộc sống như bao người khác, vẫn mong muốn được yêu thương, được quan tâm và chia sẻ”, người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Phương Thanh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Nhắc đến những cám dỗ thường được gắn với giới giải trí, Phương Thanh thẳng thắn thừa nhận đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng cô cho rằng, việc chuẩn bị tâm lý sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn trước những lời mời gọi.

“Tôi luôn xây dựng cho mình một hình mẫu lý tưởng, nghĩ xa hơn về tương lai, về người chồng mình mong muốn và gia đình mình muốn xây dựng”, Phương Thanh chia sẻ.

Hoa hậu bày tỏ mong muốn được tự tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình, thay vì dựa dẫm hay đánh đổi.

“Tôi muốn bản thân mình có thể tự làm ra giá trị. Người bạn đời của tôi trong tương lai cũng vậy. Tôi tin vào việc hai người cùng nhau cố gắng, cùng phát triển một cách bền vững”, Phương Thanh nói.