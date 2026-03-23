Hoa hậu Bảo Ngọc chạy đua thời gian trước thềm Miss World

Tháng 8/2025, Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức trong năm nay. Thời gian qua, người đẹp rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, chuẩn bị dự án nhân ái.

Bảo Ngọc cho biết cô muốn mang đến cuộc thi những giá trị về tri thức, khao khát đóng góp cho xã hội, định hướng phát triển bền vững. Ngoài ra, cô còn muốn bạn bè quốc tế biết đến đất nước Việt Nam, con người giàu lòng nhân ái, sự ấm áp trong cách đối đãi.

Bảo Ngọc đang trong giai đoạn chuẩn bị cho Miss World lần thứ 73 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù bận rộn chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc vẫn liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, các hoạt động vì cộng đồng. Cô cũng đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành kiêm giám khảo của Miss World Vietnam. Mới đây, người đẹp gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở TPHCM giữa lúc lịch trình dày đặc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bảo Ngọc cho biết đây là giai đoạn cao điểm của cô nên việc phân chia công việc rất quan trọng. Khi đồng hành cùng các thí sinh Miss World Vietnam 2025, Bảo Ngọc tận dụng cơ hội để mình tích lũy kinh nghiệm và trau dồi thêm, chuẩn bị cho hành trình Miss World sắp tới.

Hoa hậu chia sẻ: "Sau giai đoạn này, chắc chắn là đến giai đoạn tôi phải chuẩn bị nhiều hơn cho phần thi quốc tế. Ngoài ra, tôi vẫn còn lịch trình cá nhân, công việc, học tập và những dự án khác. Hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng nhất có thể thôi, khi nào mệt quá thì nghỉ" (cười).

Người đẹp xuất hiện với hình ảnh năng động, truyền cảm hứng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với lịch trình dày đặc, Hoa hậu Liên lục địa 2022 cho biết một ngày của cô thường bắt đầu khá sớm, có khi từ 4-5h sáng. "Cũng có những ngày tôi được ngủ thêm một chút nhưng mà thường những ngày đó thì tôi sẽ phải làm việc tới khuya", cô chia sẻ.

Trước câu hỏi "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?" đang gây sốt, Bảo Ngọc cho rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng rực rỡ.

Cô nói: "Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là dù cho các bạn có cảm thấy cuộc sống của mình rực rỡ hay không, thì hành trình mà các bạn đi vốn là một điều vô cùng rực rỡ rồi. Chỉ mong là trên hành trình đó, các bạn hãy giữ lấy sức khỏe của mình. Bởi vì nếu không có sức khỏe, không có tinh thần thì không thể nào cháy hết mình, mà không cháy sao mà rực rỡ được?".

Bảo Ngọc cho biết cô dành nhiều quyết tâm cho cuộc thi Miss World sắp tới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1,86m cùng thành tích học tập ấn tượng. Tháng 11/2025, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện cô theo đuổi chương trình thạc sĩ.

Hôm 1/1, Bảo Ngọc được vinh danh là một trong 12 công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2025 tại buổi lễ do Thành đoàn TPHCM tổ chức. Hồi tháng 10 năm ngoái, cô cũng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 Thanh niên sống đẹp 2025.

Gần đây, Hoa hậu Bảo Ngọc cũng thường xuyên gây sốt mạng xã hội với nhiều clip về khả năng phát biểu, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Cuộc thi Miss World cũng là sân chơi nhan sắc mà Bảo Ngọc trở lại lần đầu tiên sau hơn 3 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Người đẹp cho biết, cô đặt mục tiêu cao nhưng không chỉ hướng đến kết quả, mà muốn vượt qua giới hạn, vùng an toàn, cho mọi người thấy sự trưởng thành.