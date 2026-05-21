Hứa Vĩ Văn tiết lộ lý do độc thân ở tuổi 47, từ chối đóng vai "tổng tài"

Hứa Vĩ Văn (SN1979, TPHCM), là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang âm nhạc và diễn xuất. Nam nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều phim như: Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Chàng trai năm ấy, Thần tượng, Lời thú nhận của Eva...

Những năm gần đây, Hứa Vĩ Văn theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành, chọn lọc dự án kỹ lưỡng thay vì xuất hiện dày đặc. Sau thành công của phim điện ảnh Mưa đỏ, anh tiếp tục trở lại với phim truyền hình Tận hiến trong vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1).

Cùng với sự trở lại trên màn ảnh nhỏ, sự nghiệp và cuộc sống riêng của nam diễn viên một lần nữa thu hút sự quan tâm của khán giả, Hứa Vĩ Văn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dân trí.

Quan niệm về hôn nhân ở tuổi 47

Sự nghiệp nghệ thuật của anh đã có nhiều thành công, ngoại hình vẫn trẻ trung ở tuổi 47. Điều khán giả tò mò là vì sao anh vẫn “lẻ bóng”?

- Câu hỏi này tôi gặp nhiều rồi. Nhưng mọi người thường nhìn vào chuyện tôi độc thân hay kết hôn mà quên không hỏi tôi có hạnh phúc hay không?

Tôi thường tự hỏi bản thân: Mình thật sự thích ăn món gì? Muốn đi đâu? Có đang sống cho chính cảm xúc của mình hay không? Hay mình chỉ đang làm theo mong muốn của người khác? Khi đi với bạn bè, mình chọn món ăn vì mình thích hay vì cả nhóm thích? Mình đến một nơi vì bản thân muốn đi hay vì người khác muốn? Cuối cùng, điều quan trọng là mình đã biết cách tạo hạnh phúc cho chính mình chưa?

Còn chuyện kết hôn hay độc thân, với tôi đó là lựa chọn cá nhân. Tôi có nhiều bạn bè lập gia đình và chính họ cũng có rất nhiều trăn trở. Có người hôm nay vui, mai lại áp lực vì con cái, vì hôn nhân, vì cuộc sống. Thành ra, tôi cho rằng không thể mặc định rằng kết hôn là sẽ hạnh phúc, còn độc thân là cô đơn.

Bản thân tôi không cần mọi người đều hiểu mình. Những gì tôi trải qua cũng khác nhiều người. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn dành thời gian cho những người mình thương yêu mà có khi còn không đủ. Thậm chí như con chó tôi nuôi, mỗi lần đi làm xa tôi cũng thấy áy náy vì không ở cạnh nó được.

Điều quan trọng nhất mà tôi quan tâm là tôi có tạo được sự bình yên cho chính mình và lan tỏa điều tích cực đến những người xung quanh hay không.

Vậy có thể hiểu là anh đang hài lòng với cuộc sống độc thân?

- Không hẳn là tôi hài lòng với chuyện độc thân, mà là hài lòng với trạng thái hiện tại của mình. Bởi vì ngay cả khi kết hôn, chưa chắc đã hạnh phúc.

Hai con người, hai tính cách, hai cuộc sống khác nhau, để đi cùng nhau lâu dài là chuyện rất khó. Cuộc sống luôn có những biến cố mà mình không thể lường trước được. Cho nên ở thời điểm này, tôi thấy điều quý giá nhất là sự bình an, vui vẻ và cân bằng trong cuộc sống.

Từ chối đóng vai “tổng tài, soái ca”

Gần đây anh đang lên sóng VTV với vai chính phim “Tận hiến”, vào vai một chiến sĩ tình báo. Điều gì thôi thúc anh tham gia bộ phim này?

- Tôi không thấy áp lực mà ngược lại rất hứng thú với vai diễn này. Với tôi, được diễn vai này giống như là “cá gặp nước”. Tôi đã chờ được đóng những tác phẩm dòng phim chính luận như thế này gần như suốt cả đời làm diễn viên.

Hơn 20 năm đóng phim nhưng tôi gần như chưa từng gặp một kịch bản chính luận - tình báo nào thật sự đủ sức nặng để mình bung hết khả năng. Cho nên khi gặp dự án này, tôi cảm giác như cuối cùng mình cũng có cơ hội sử dụng toàn bộ những gì mình tích lũy được suốt nhiều năm qua.

Tôi thật sự mãn nguyện vì được sống với nhân vật này. Đương nhiên tôi không thể giỏi như nguyên mẫu ngoài đời được, vì đó là một con người quá đặc biệt. Ông giỏi nhiều ngoại ngữ, giỏi võ thuật, vừa là người cha của một gia đình có 4 người con, vừa mang trọng trách với đất nước. Vì vậy, tôi chỉ có thể tái hiện một lát cắt nào đó trong cuộc đời của ông.

Nhân vật Nguyễn Thành trong “Tận hiến” là một người cha có nội tâm giằng xé giữa gia đình và nhiệm vụ quốc gia. Anh thể hiện tâm lý đó ra sao?

- Đây là vai diễn đòi hỏi diễn viên phải có trải nghiệm sống và nội lực tâm lý nhất định. Nếu không có những va chạm trong cuộc đời thì rất khó thể hiện được các lớp tính cách của nhân vật.

Điều đặc biệt là nhân vật này liên tục thay đổi “bản dạng”. Gặp người này là một tính cách khác, gặp người kia lại trở thành một con người khác. Trong cùng một cuộc đời nhưng phải sống nhiều thân phận. Có lúc tôi đọc kịch bản mà cảm giác như mình bị “tẩu hỏa nhập ma”. Bởi nhân vật phức tạp đến mức bản thân diễn viên cũng bị cuốn vào trạng thái tâm lý đó. Có phân đoạn tôi phải diễn cùng lúc 4-5 phiên bản của nhân vật trong cùng một bối cảnh.

Vai diễn này vắt kiệt năng lượng của tôi, cả về tâm lý lẫn thể lực. Đặc biệt, nhân vật rất giỏi võ thuật nên có rất nhiều cảnh hành động khó. Hầu như sau mỗi ngày quay tôi đều bị chấn thương, người bầm tím hết - từ chân, đầu gối đến vai. Ngoài ra còn phải thoại rất nhiều thứ tiếng, hôm nay nói tiếng Anh, hôm sau lại thoại tiếng Pháp, có cảnh dùng tiếng Lào...

Với bộ phim này, tôi không dám khẳng định mình đã làm hay đến đâu, nhưng chắc chắn đây là một trong những vai diễn khiến tôi hứng thú và dốc sức nhiều nhất trong sự nghiệp.

Anh định hướng ra sao về sự nghiệp của mình?

- Ở thời điểm này, tôi không còn đặt nặng chuyện vai chính hay vai phụ trong một bộ phim. Nếu cứ giữ suy nghĩ phải đóng vai chính thì có khi mình chỉ nhận những dự án dở.

Với tôi bây giờ, một vai phụ trong dự án tốt còn giá trị hơn vai chính trong một bộ phim tệ. Có những dự án mời nhưng tôi biết chắc mình không thể làm tốt hoặc không phù hợp thì tôi từ chối.

Thú thật là hiện tại tôi có khá nhiều lời mời đóng phim, đủ thể loại. Nhưng có những dòng phim tôi không tham gia, ví dụ phim ma hay những phim hài nhảm. Những dạng vai “tổng tài soái ca” tôi cũng không nhận nữa, vì đó không phải con đường tôi muốn theo đuổi.

Tôi muốn làm điều gì đó thật sự có giá trị. Nếu nhìn lại một năm vừa qua, mọi người sẽ thấy 4 vai diễn của tôi đều khác nhau hoàn toàn, không bị lặp lại. Những vai quá giống ngoại hình hay màu sắc quen thuộc của mình thì tôi không còn hứng thú.

