Tài tử Trương Minh Cường trở lại ca hát sau chấn thương

Sau thời gian ở Mỹ, gần đây, Trương Minh Cường về Việt Nam sinh sống. Anh tích cực trở lại đóng phim, xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thế nhưng, hồi tháng 10, nam diễn viên bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball, dẫn đến việc gân chân bị đứt hoàn toàn, phải phẫu thuật.

Trương Minh Cường cho biết trong lúc cố cứu bóng ở cuối sân, anh bỗng cảm giác chân không còn nhấc lên được rồi ngã xuống, sau đó được xác định đứt hoàn toàn gân gót chân.

Ca sĩ Trương Minh Cường và ca sĩ Quỳnh Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau thời gian điều trị, tình trạng của nam diễn viên tiến triển tích cực, được xuất viện. Tuy vậy theo bác sĩ, sau phẫu thuật anh cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng. Quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng, trước khi có thể vận động và chơi thể thao trở lại.

Dù còn phải di chuyển bằng nạng, mới đây, Trương Minh Cường vẫn nhận lời thu âm và quay MV cùng ca sĩ Quỳnh Giang trong hai ca khúc Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy.

Nam diễn viên tiết lộ, trong quá trình quay hình, việc thể hiện ca khúc là một thử thách lớn bởi anh không thể đứng lâu mà phải ngồi.

Khi phải buông nạng để diễn xuất, diễn viên cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, vì tình yêu ca hát, anh vẫn quyết tâm thực hiện sản phẩm để gửi tặng người hâm mộ trong dịp sinh nhật của mình vào tháng 12.

Đây là lần đầu tiên diễn viên Trương Minh Cường hợp tác cùng ca sĩ Quỳnh Giang. Cả hai xem sự hợp tác này không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là cách làm mới những tác phẩm đã quá quen thuộc, đánh dấu sự trở lại của họ trong dịp Giáng sinh.

Trương Minh Cường vừa gặp chấn thương, nhưng vẫn cố gắng vì đam mê ca hát (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Quỳnh Giang, Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy là tác phẩm kinh điển được nhiều người thể hiện. Nữ ca sĩ tìm thấy điểm nhấn và sự khác biệt ở chất giọng Trương Minh Cường. Quỳnh Giang mô tả giọng ca của nam diễn viên “lạ mà hay”. Cô tin rằng bản song ca sẽ tạo ra sự đổi mới cần thiết cho hai ca khúc này.

Quỳnh Giang là giọng ca có nền tảng từ các cuộc thi ca hát còn Trương Minh Cường ít kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu ca nhạc. Vì vậy, sự kết hợp này được tính toán kỹ lưỡng trong việc khai thác yếu tố đối lập. Cả hai cũng dự định ra mắt thêm nhiều tác phẩm âm nhạc nữa và thực hiện dự án Podcast thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống.