Tài tử Trương Minh Cường trở lại ca hát sau chấn thương
(Dân trí) - Vừa trải qua phẫu thuật, phải di chuyển bằng nạng, Trương Minh Cường nén đau khi cùng ca sĩ Quỳnh Giang thu âm hai ca khúc mùa Giáng sinh.
Sau thời gian ở Mỹ, gần đây, Trương Minh Cường về Việt Nam sinh sống. Anh tích cực trở lại đóng phim, xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thế nhưng, hồi tháng 10, nam diễn viên bất ngờ gặp chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball, dẫn đến việc gân chân bị đứt hoàn toàn, phải phẫu thuật.
Trương Minh Cường cho biết trong lúc cố cứu bóng ở cuối sân, anh bỗng cảm giác chân không còn nhấc lên được rồi ngã xuống, sau đó được xác định đứt hoàn toàn gân gót chân.
Sau thời gian điều trị, tình trạng của nam diễn viên tiến triển tích cực, được xuất viện. Tuy vậy theo bác sĩ, sau phẫu thuật anh cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng. Quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng, trước khi có thể vận động và chơi thể thao trở lại.
Dù còn phải di chuyển bằng nạng, mới đây, Trương Minh Cường vẫn nhận lời thu âm và quay MV cùng ca sĩ Quỳnh Giang trong hai ca khúc Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy.
Nam diễn viên tiết lộ, trong quá trình quay hình, việc thể hiện ca khúc là một thử thách lớn bởi anh không thể đứng lâu mà phải ngồi.
Khi phải buông nạng để diễn xuất, diễn viên cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, vì tình yêu ca hát, anh vẫn quyết tâm thực hiện sản phẩm để gửi tặng người hâm mộ trong dịp sinh nhật của mình vào tháng 12.
Đây là lần đầu tiên diễn viên Trương Minh Cường hợp tác cùng ca sĩ Quỳnh Giang. Cả hai xem sự hợp tác này không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là cách làm mới những tác phẩm đã quá quen thuộc, đánh dấu sự trở lại của họ trong dịp Giáng sinh.
Theo Quỳnh Giang, Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy là tác phẩm kinh điển được nhiều người thể hiện. Nữ ca sĩ tìm thấy điểm nhấn và sự khác biệt ở chất giọng Trương Minh Cường. Quỳnh Giang mô tả giọng ca của nam diễn viên “lạ mà hay”. Cô tin rằng bản song ca sẽ tạo ra sự đổi mới cần thiết cho hai ca khúc này.
Quỳnh Giang là giọng ca có nền tảng từ các cuộc thi ca hát còn Trương Minh Cường ít kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu ca nhạc. Vì vậy, sự kết hợp này được tính toán kỹ lưỡng trong việc khai thác yếu tố đối lập. Cả hai cũng dự định ra mắt thêm nhiều tác phẩm âm nhạc nữa và thực hiện dự án Podcast thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống.
Quỳnh Giang quê ở TPHCM, từ nhỏ theo đuổi ca hát, tham gia nhiều chương trình ca nhạc tại Nhà thiếu nhi thành phố. Cô thuộc thế hệ ca sĩ cùng thời với các giọng hát nổi tiếng như: Như Quỳnh, Minh Tuyết, Mộng Thi, Ngọc Linh, Hiền Thục...
Nữ ca sĩ từng đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình 1998 - năm có những gương mặt dự thi như: Đàm Vĩnh Hưng, Nhất Thiên Bảo (nhóm 1088), Quốc Đại, Hạnh Nguyên...
Sau đó, Quỳnh Giang gắn bó với nghề phát thanh viên, thuyết minh phim tại Đài Truyền hình TPHCM. Cô cũng dẫn các chương trình văn nghệ như Nhịp cầu âm nhạc, Tiếng hát truyền hình, Giai điệu tình thương, Câu chuyện ước mơ... Cô cùng gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2021.
Diễn viên Trương Minh Cường (SN 1978) từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là Gió nghịch mùa, được mệnh danh "Jang Dong Gun Việt Nam".
Năm 2011, anh tạm dừng các hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ định cư. Sau 12 năm sống tại xứ người, năm 2023, nam diễn viên về Việt Nam, tuyên bố trở lại với diễn xuất.