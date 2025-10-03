Hồ Văn Cường trở lại sân khấu cùng Như Quỳnh, hé lộ đã có nhà ở tuổi 22

Hồ Văn Cường cho biết thời gian qua, anh hạn chế đi hát, tập trung cho việc học hành, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, khi được ca sĩ Như Quỳnh mời tham gia nhạc hội Hương sắc giai nhân vào tháng 12 tại TPHCM, ca sĩ lập tức thu xếp để góp mặt.

Hồ Văn Cường cũng hé lộ, ước mơ có nhà riêng đã thành hiện thực nên giờ đây anh không quá áp lực về kinh tế hay lo nghĩ gì nhiều.

Ca sĩ Hồ Văn Cường tiết lộ đã có nhà riêng ở tuổi 22 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí vào cuối năm 2024, Hồ Văn Cường thừa nhận, anh là trụ cột kinh tế của gia đình. Trong những lần đi diễn, anh thường xuyên được người hâm mộ tặng những món quà giá trị cao như tiền, vàng. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết, anh từ chối nhận, chỉ nhận những món quà vừa phải và mang nhiều giá trị tinh thần.

Ngoài Hồ Văn Cường, nhạc hội còn có sự xuất hiện của ca sĩ Hoài Lâm. Ca sĩ Như Quỳnh cho biết, cô rất vui vì mời được Hoài Lâm tham gia.

"Không có nghệ sĩ nào muốn rời xa nghệ thuật, chẳng qua là ai cũng có giai đoạn thăng trầm. Tôi cũng từng trải qua điều đó. Tôi mừng cho Hoài Lâm vì em có dự án phim, vừa trở lại âm nhạc và lần này đồng ý tham gia chương trình của tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Như Quỳnh (bìa phải) vẫn giữ năng lượng trẻ trung (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau nhiều năm hoạt động, Như Quỳnh vẫn giữ được năng lượng tích cực, vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung. Ca sĩ cho biết cô mong muốn tạo ra một sân chơi để nhiều thế hệ nghệ sĩ hội ngộ. Chương trình hội tụ đầy đủ yếu tố truyền thống và hiện đại, để khán giả được đắm mình trong một không gian nghệ thuật thực thụ, đặc biệt là các khán giả Gen Z.

Đó là lý do Như Quỳnh mời Thanh Duy tham gia đêm nhạc lần này. Nữ ca sĩ tiết lộ, thời gian qua, cô có theo dõi các show truyền hình như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", "Em xinh say hi"... "Ban đầu tôi thấy xa lạ với các thể loại nhạc mới nhưng sau dần quen. Tôi cũng thấy mình đi lùi, ở phía sau”, Như Quỳnh tâm sự.

Cũng chính vì thế, Như Quỳnh quyết tâm đầu tư những bản phối mới, cập nhật xu hướng giới trẻ. Bên cạnh đó, lần đầu tiên nữ ca sĩ sẽ diễn kịch cùng các nghệ sĩ tên tuổi khác.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 27/12 với sự góp mặt của Hương Lan, Họa Mi, Hồ Văn Cường, Hoài Lâm, Thanh Duy… Dẫn dắt chương trình là MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) và Thanh Thanh Huyền.