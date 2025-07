Tài tử “Trái tim mùa thu” sống kín tiếng, giàu nhất showbiz Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vợ chồng Won Bin giàu có nhờ sở hữu nhiều bất động sản. Tòa nhà tại Seoul (Hàn Quốc) do cặp đôi mua năm 2018 với giá 14,5 tỷ won (hơn 280 tỷ đồng) và được định giá 43,2 tỷ won (gần 835 tỷ đồng).

Ngoài ra, anh còn sở hữu một tòa nhà tại Gangnam (Hàn Quốc) trị giá 6,9 tỷ won và một bất động sản được định giá 9,5 tỷ won (hơn 183 tỷ đồng).

Tổng giá trị bất động sản của riêng Won Bin ước tính vượt 59,6 tỷ won (hơn 1.100 tỷ đồng), đưa anh vào danh sách những nghệ sĩ đầu tư bất động sản thành công nhất Hàn Quốc.

Tài tử Won Bin (Ảnh: Instagram).

Won Bin (SN 1977) là nam diễn viên từng nổi tiếng với vai Han Tae Suk trong bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc Trái tim mùa thu.

Là diễn viên tài năng và được nhiều người yêu mến nhưng Won Bin không nhận kịch bản ồ ạt. Anh ít tham gia phim truyền hình và lựa chọn kịch bản điện ảnh rất kỹ lưỡng.

Bộ phim gần nhất mà Won Bin tham gia là The man from nowhere từ năm 2010. Các vai diễn của Won Bin đều rất cá tính, có số phận rõ ràng và đòi hỏi diễn xuất sâu sắc. Dù ít đóng phim hay góp mặt tại các sự kiện nghệ thuật, Won Bin vẫn luôn được người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Won Bin hiện có cuộc sống kín đáo bên vợ, nữ diễn viên Lee Na Young, cùng con trai. Hai ngôi sao làm đám cưới vào năm 2015 sau thời gian hẹn hò bí mật. Cả hai đều thuộc sự quản lý của một công ty và là những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi.

Won Bin nổi tiếng với bộ phim "Trái tim mùa thu" (Ảnh: Sina).

Đám cưới của cặp đôi không có các ngôi sao nổi tiếng tham dự, được thắt chặt an ninh và có kinh phí khiêm tốn, chỉ khoảng 845 USD (hơn 21 triệu đồng), con số rất nhỏ so với nhiều đồng nghiệp.

Won Bin chuyển về ngoại thành sống cùng vợ, con từ nhiều năm nay. Nam diễn viên không sử dụng mạng xã hội, ít tiếp xúc với báo giới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, dừng đóng phim gần 15 năm, Won Bin vẫn kiếm bộn tiền, sở hữu khối tài sản nhiều đồng nghiệp mơ ước.

Sau gần 30 năm hoạt động trong làng giải trí xứ Hàn, Won Bin vẫn được xem là huyền thoại nhan sắc và là quý ông được khao khát của làng giải trí Hàn Quốc.

Gần đây, thông tin Won Bin chuẩn bị tái xuất với một dự án điện ảnh vào năm 2026 khiến người hâm mộ phấn khích. Nguồn tin từ Eden9, công ty quản lý của Won Bin cho biết anh đang xem xét kịch bản.