Tài tử Đậu Kiêu và ái nữ tỷ phú vướng tin đồn ly hôn, người thân lên tiếng

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tại sân bay gây tranh cãi trên mạng. Trong video, nam diễn viên tỏ ra lạnh nhạt với vợ trong khi Hà Siêu Liên cố gắng đi theo chồng. Thái độ hờ hững của Đậu Kiêu làm dấy lên tin đồn rạn nứt tình cảm giữa hai người.

Từ ngày 19/10, thông tin về việc Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đang làm thủ tục ly hôn lan truyền trên mạng. Cụ thể, nhà sản xuất Trần Lam úp mở về việc một cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ chuẩn bị "đường ai nấy đi". Bà tiết lộ đây là cuộc hôn nhân giữa một "tiểu thư nhà giàu" và một "nam diễn viên nổi tiếng".

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đang đối mặt với tin đồn ly hôn (Ảnh: Sina).

Theo lời bà Trần Lam, mối quan hệ giữa hai người đã căng thẳng từ lâu, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong thời gian chờ xét xử ly hôn. Nguyên nhân đổ vỡ được cho là xuất phát từ sự khác biệt trong quan điểm sống và chênh lệch tài chính. Dù bà Trần Lam không nêu đích danh, nhiều người cho rằng nhân vật được nhắc đến là tiểu thư Hà Siêu Liên và nam diễn viên Đậu Kiêu.

Trước đó, cặp đôi cũng nhiều lần dính nghi vấn đổ vỡ tình cảm. Nguồn tin từ Sina cho biết, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã sống riêng một thời gian dài. Hà Siêu Liên thường ở tại dinh thự của mẹ, trong khi Đậu Kiêu sống một mình tại khách sạn hoặc biệt thự ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đậu Kiêu cũng vắng bóng trong hàng loạt sự kiện của gia tộc trùm sòng bạc họ Hà như viếng mộ tỷ phú Hà Hồng Sân, tham dự tiệc sinh nhật mẹ vợ hay lễ khai trương khách sạn mới. Cặp đôi cũng ít xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội gần nửa năm qua.

Nam diễn viên được cho là không hài lòng khi gia đình vợ can thiệp sâu vào đời sống cá nhân, yêu cầu anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật, đồng thời không dành cho anh sự tôn trọng trong cả đời sống lẫn sự nghiệp.

Theo một số nguồn tin, bà Trần Uyển Trân (mẹ của Hà Siêu Liên) cũng cấm con gái sang tên tài sản, không cho phép Đậu Kiêu đứng tên chung trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của tập đoàn gia đình họ Hà. Những giới hạn về tài chính và quyền hạn khiến nam diễn viên rơi vào trạng thái bất mãn.

Gia đình Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên chụp ảnh chung trong ngày cưới của cặp đôi vào năm 2023 (Ảnh: Weibo).

Tuy nhiên, ngày 21/10, một người bạn thân của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Người này khẳng định: “Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vẫn hạnh phúc và đang lên kế hoạch có con”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên chưa chính thức lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tin đồn ly hôn.

Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2019. Tháng 9/2022, nam diễn viên cầu hôn Hà Siêu Liên và đến tháng 4/2023, hai người tổ chức hôn lễ hoành tráng. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, cặp đôi liên tục đối mặt với nghi vấn hôn nhân trục trặc.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên được cho là rạn nứt tình cảm vì khác biệt về lối sống, chênh lệch về tài chính (Ảnh: Sina).

Đậu Kiêu (SN 1988) là một nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ qua các bộ phim như: Chuyện tình cây táo gai, Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Sở Kiều truyện.

Anh từng được hy vọng trở thành ảnh đế tương lai của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, kể từ khi công khai tình cảm với Hà Siêu Liên vào năm 2019, Đậu Kiêu tạm rút lui khỏi làng giải trí, ít đóng phim.

Gần đây, nam diễn viên trở lại màn ảnh, tham gia nhiều dự án mới và sống xa nhà trong 3 tháng qua do bận ghi hình. Theo nguồn tin thân cận, nam diễn viên được cho là dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để chi trả cho đám cưới, chi phí ước tính 50-80 triệu HKD (khoảng 165-271 tỷ đồng).

Hà Siêu Liên (SN 1991) kém chồng 3 tuổi, là con gái cưng của tỷ phú giàu có Hà Hồng Sân. Khi tỷ phú họ Hà qua đời, ông để lại khối tài sản hơn 1,6 tỷ USD cho 3 người vợ và 16 người con.

Ngoài việc thừa kế tài sản từ người cha giàu có, Hà Siêu Liên cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng. Theo Idol Net Worth, khối tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện lên tới 1,5 triệu USD.