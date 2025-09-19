Kết hôn 2 năm, sao “Sở Kiều truyện” và ái nữ tỷ phú liên tục bị đồn ly hôn

Gần đây, nghi vấn hôn nhân rạn nứt giữa Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên lại được thổi bùng khi Đậu Kiêu được cho là vắng mặt trong tiệc sinh nhật của vợ. Trong bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả gia đình tổ chức sinh nhật cho Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu không xuất hiện.

Ngày 17/9, Hà Siêu Liên một mình xuất hiện tại khu Central, Hong Kong (Trung Quốc) để dự một sự kiện thời trang. Cô trở thành tâm điểm khi xuất hiện với hình ảnh sang trọng và xinh đẹp. Tuy nhiên, người đẹp bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới.

Hà Siêu Liên tham dự sự kiện tại Hong Kong, ngày 17/9 một mình (Ảnh: HK01).

Suốt sự kiện, dù được đặt nhiều câu hỏi liên quan đến đời tư, Hà Siêu Liên đều không bình luận. Đây không phải là lần đầu Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đối mặt với tin đồn rạn nứt tình cảm kể từ đám cưới xa hoa có chi phí lên tới 50 triệu HKD (152 tỷ đồng) tại Bali (Indonesia) vào tháng 4/2023.

Trong đám cưới, Hà Siêu Liên cảm ơn Đậu Kiêu vì luôn nhường nhịn, bao dung với cô. Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn được làm người vợ hiền, dâu thảo, biết chăm lo cho gia đình. Cô mong muốn sớm sinh thật nhiều con.

Tuy nhiên, kể từ sau đám cưới, do công việc bận rộn, cặp đôi ít xuất hiện bên nhau và cũng ít tương tác trên mạng xã hội.

Trong một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2023 mà Hà Siêu Liên làm khách mời, tiểu thư họ Hà cho biết, cuộc sống hôn nhân không dễ dàng, khác xa khi còn hò hẹn. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng nên thời gian ở cạnh nhau khá ít ỏi.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên làm đám cưới vào tháng 4/2023 (Ảnh: Sina).

Cuối năm 2023, Hà Siêu Liên có động thái phủ nhận tin đồn hôn nhân nguội lạnh. Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh cô dự sự kiện ở Hong Kong cùng Đậu Kiêu. Mỹ nam Trung Quốc không ngại thể hiện sự quan tâm với vợ trước công chúng như chỉnh tóc, váy cho Hà Siêu Liên khi chụp hình.

Đầu năm 2024, một nguồn tin nói với tờ QQ, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được cho là đang ly thân. Vào dịp kỷ niệm ngày cưới mới đây, cả hai tỏ ra lạnh nhạt, không tổ chức tiệc mừng hay có động thái bày tỏ tình cảm với đối phương.

Đậu Kiêu cũng vắng bóng trong nhiều sự kiện của gia tộc trùm sòng bạc họ Hà như: Viếng mộ tỷ phú Hà Hồng Sân, tham dự tiệc sinh nhật mẹ vợ hay lễ khai trương khách sạn mới.

Trong 2 năm qua, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên hầu như không xuất hiện cùng nhau. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm nay, Hà Siêu Liên từng khẳng định trên mạng xã hội rằng, vợ chồng cô vẫn giữ liên lạc hằng ngày qua điện thoại dù không sống chung một nhà.

Khi được hỏi về kế hoạch sinh con, tiểu thư nhà họ Hà chia sẻ, cô chưa có ý định sinh con vì muốn tập trung cho sự nghiệp và có kế hoạch đông lạnh trứng…

Một số nguồn tin cho rằng, Đậu Kiêu bất đồng quan điểm với gia đình nhà vợ trong việc phát triển sự nghiệp và không hòa nhập với đế chế kinh doanh của gia đình vợ. Trước những tin đồn, Đậu Kiêu luôn cố gắng trấn an dư luận bằng cách thỉnh thoảng đăng ảnh vợ hoặc dành lời ngọt ngào cho cô.

Hình ảnh hiếm hoi của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên trong 2 năm kết hôn (Ảnh: Weibo).

Sau khi kết hôn, Đậu Kiêu cũng chủ động hạn chế đóng phim, tập trung xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hà Siêu Liên lại lấn sân vào giới giải trí với vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh.

Hai vợ chồng cùng nhau xây dựng một thương hiệu ăn uống cao cấp, có chi nhánh ở Thượng Hải (Trung Quốc) và Hong Kong.

Đậu Kiêu (SN 1988) là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ qua các bộ phim như: Chuyện tình cây táo gai, Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Sở Kiều truyện.

Anh từng được hy vọng trở thành ảnh đế tương lai của giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, kể từ khi công khai tình cảm với Hà Siêu Liên vào năm 2019, Đậu Kiêu tạm rút lui khỏi làng giải trí, ít đóng phim.

Hà Siêu Liên (SN 1991), kém chồng 3 tuổi, là con gái cưng của tỷ phú giàu có Hà Hồng Sân. Khi tỷ phú họ Hà qua đời, ông để lại khối tài sản hơn 1,6 tỷ USD cho 3 người vợ và 16 người con.

Ngoài việc thừa kế tài sản từ người cha giàu có, Hà Siêu Liên cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng. Theo Idol Net Worth, khối tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện lên tới 1,5 triệu USD.

Người đẹp có hơn 600.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 1,7 triệu bạn bè trên Weibo. Trước khi kết hôn với Đậu Kiêu, cô từng có chuyện tình với ca sĩ Ngô Khắc Quần.

Tháng 4/2019, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai hẹn hò. Tháng 10 cùng năm, Đậu Kiêu đưa bạn gái về ra mắt cha mẹ. Vào thời điểm mới yêu, trên mạng xã hội, họ thường chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau.