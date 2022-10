Tại sao Thiên Ân trượt Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022?

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Miss Grand International) đã diễn ra vào tối 25/10 tại Indonesia với chiến thắng thuộc về người đẹp 25 tuổi, đến từ Brazil, Isabella Menin.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về đại diện Thái Lan (Á hậu 1), Indonesia (Á hậu 2), Venezuela (Á hậu 3) và Cộng hòa Séc (Á hậu 4). Giải Á hậu 5 được trao cho 5 cô gái còn lại của top 10 gồm đại diện của Campuchia, Mauritius, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia.

Đoàn Thiên Ân là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Thế giới nhận xét Thiên Ân có nhược điểm hình thể

Việc đại diện của Việt Nam - Đoàn Thiên Ân không thể có mặt trong Top 10 chung cuộc khiến fan tại Việt Nam và khán giả quốc tế băn khoăn. Chiều 26/10, Chủ tịch của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Nawat Itsaragrisil đã lên tiếng giải thích về việc loại đại diện Việt Nam khỏi Top 10.

Ông Nawat cho biết: "Thiên Ân là người duy nhất có phần thân trên dài hơn phần thân dưới, điều đó tôi thấy rất rõ và hông cô ấy cũng to. Tôi có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Vì vậy vị trí Top 20 và danh hiệu Country's power of the year (bình chọn trực tuyến) là đủ và tốt rồi".

Ông giải thích thêm: "Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại đại diện Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình".

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Thế giới - ông Nawat và Đoàn Thiên Ân tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Theo ông Nawat, Thiên Ân không vào được Top 10 là vì dáng vóc chưa xuất sắc bằng những cô gái khác. Trước thềm chung kết, Thiên Ân có mặt trong Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm, Top 4 thí sinh trình diễn trang phục dân tộc, Thí sinh được bình chọn cao nhất ở hạng mục Country's power of the year (giải thưởng giúp cô vào thẳng Top 20 chung cuộc).

Trong livestream, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Thế giới cũng nói rằng, ông không thể gạch tên Engfa Waraha (đại diện Thái Lan) vì "Tôi sẽ bị cho là không phải fan của Engfa".

Ông Nawat cho hay, tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới là những cô gái có sắc vóc nóng bỏng, kỹ năng trình diễn tốt và luôn tỏa ra năng lượng dồi dào.

Top 5 của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh chụp màn hình).

Chia sẻ của Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Thế giới làm dấy lên những tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số ý kiến bày tỏ, họ thất vọng khi Chủ tịch của một cuộc thi sắc đẹp lớn lại có những bình luận mang tính miệt thị ngoại hình với thí sinh.

Dù không sở hữu tỉ lệ cơ thể chuẩn nhưng đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân ghi điểm nhờ gương mặt sắc sảo và chiều cao ấn tượng 1m75. Ngoài ra, người đẹp còn gây ấn tượng với tư duy nhạy bén và cách trả lời ứng xử thông minh, hoạt bát.

Được biết, sau chung kết, tài khoản Instagram của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã sụt giảm 2 triệu fan. Lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của cuộc thi hiện chỉ còn 4,5 triệu.

Đoàn Thiên Ân chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Chia sẻ sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Đoàn Thiên Ân thừa nhận cô bị sốc khi không thể góp mặt trong Top 10. Fan Việt cũng thể hiện thất vọng khi đại diện của Việt Nam phải dừng chân ở Top 20 dù trước đó Thiên Ân được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Bản thân Thiên Ân cũng có phần thể hiện tự tin, đầy năng lượng suốt hành trình.

Thời gian chuẩn bị ngắn, thiếu kinh nghiệm khiến Thiên Ân sớm dừng chân ở Top 20

Đoàn Thiên Ân chỉ có 3 ngày chuẩn bị để sang Indonesia tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. Dù có ê kíp hỗ trợ nhưng thời gian ngắn là một áp lực với cô gái 22 tuổi.

Bên cạnh đó, Thiên Ân cũng thừa nhận, thành tích của đàn chị Thùy Tiên khiến cô cũng có căng thẳng. Song, người đẹp gốc Long An luôn nỗ lực hết mình, tỏa sáng mọi thời điểm với hi vọng mang chiếc vương miện thứ hai về cho Việt Nam.

Chia sẻ với giám khảo ở vòng phỏng vấn kín, Thiên Ân nói: "Với tôi, chị Tiên là người truyền cảm hứng. Có một chút áp lực nhưng ngày hôm nay, tôi đứng đây mà không quá lo lắng bởi tôi không chỉ nỗ lực vì bản thân mà còn vì 94 triệu người dân Việt Nam ủng hộ mình".

Thiên Ân sút 5kg trong thời gian tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Đấu trường Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 là sân chơi quốc tế đầu tiên của Thiên Ân. Đây cũng là lần đầu người đẹp 22 tuổi đi máy bay, rời khỏi Việt Nam.

Thiếu kinh nghiệm chiến đấu là một nguyên nhân khiến Thiên Ân trở nên non nớt khi thi đấu với nhiều đối thủ mạnh, có kinh nghiệm cọ sát ở nhiều sân chơi quốc tế. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 quy tụ nhiều gương mặt đình đám và nổi bật. Các đại diện như Brazil, Tây Ban Nha, Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Colombia… đều có kinh nghiệm chiến đấu, thử sức ở nhiều đấu trường sắc đẹp khác nhau trước khi đến với sân chơi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022.

Thời gian chuẩn bị khiêm tốn, kinh nghiệm non nớt, áp lực từ những đối thủ giàu kinh nghiệm, áp lực truyền thông tạo nên nhiều bất lợi cho Thiên Ân, một lính mới trong cuộc chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thiên Ân chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước hay quốc tế trước khi đến với đấu trường Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: Instagram).

Trước chung kết, Thiên Ân thừa nhận, cô áp lực thực sự khi đọc những bình luận trên mạng và đã giảm 5kg từ thời điểm sang Indonesia dự thi. Trước thềm chung kết, Thiên Ân tiết lộ, cô bị cúm và gần nhưng mất giọng nhưng cô sẽ chiến đấu với tinh thần của một chiến binh. Đây chính là tinh thần mà Thiên Ân luôn mang bên mình trong suốt hành trình thi đấu. Người đẹp sinh năm 2000 luôn nỗ lực, thể hiện hết mình và tỏa sáng khi có cơ hội.

Việc Đoàn Thiên Ân phải dừng chân quá sớm khiến fan Việt thất vọng bởi đại diện Việt Nam chưa có cơ hội tỏa sáng, thể hiện khả năng ứng xử, thuyết trình - điểm được xem là lợi thế của cô.

Đoàn Thiên Ân luôn nỗ lực thể hiện, chiến đấu với tinh thần chiến binh suốt thời gian tham dự cuộc thi (Ảnh: MGI).

Dẫu vậy, fan Việt vẫn gửi lời động viên, ủng hộ Thiên Ân, cảm ơn những nỗ lực của cô ngay sau đêm chung kết. "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng gửi lời động viên và cổ vũ tinh thần đến người đẹp Đoàn Thiên Ân sau cuộc thi.

Bà nói: "Điều thành công nhất của Thiên Ân ở cuộc thi này là nhận được rất nhiều sự yêu mến từ fan, không ai trách móc Ân và ai cũng công nhận sự nỗ lực của Ân trong suốt hành trình".

Sau khi Top 10 được công bố, đàn chị Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng động viên đàn em cố gắng mỉm cười khi bước lên sân khấu. Hoa hậu Hòa bình 2021 nhắn Thiên Ân: "Mọi người tự hào về em" khi thấy Thiên Ân bật khóc.

Với giải thưởng Country's power of the year, Thiên Ân đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của khán giả quê nhà (Ảnh: Instagram).

Hoa hậu Hòa bình Thế giới là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên và nằm trong nhóm 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới do chuyên trang Global Beauties bình chọn. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới được tổ chức lần đầu vào năm 2013.

Cuộc thi được sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan và được điều hành bởi ông Nawat Itsaragrisil. Năm nay là năm thứ 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới được tổ chức.

Năm 2023, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới sẽ diễn ra tại Việt Nam.