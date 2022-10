Hình ảnh Thiên Ân khóc, không tin trượt top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đã diễn ra vào tối qua 25/10 với chiến thắng thuộc về người đẹp Brazil - Isabella Menin. Á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan và Á hậu 2 dành cho đại diện Indonesia. Năm người đẹp đồng nhận giải Á hậu 5 là thí sinh Mauritius, Campuchia, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia.

Đoàn Thiên Ân giành giải Country's power of the year (Ảnh: MGI).

Đại diện của Việt Nam - Đoàn Thiên Ân dừng chân ở Top 20. Cô được vào thẳng Top 20 nhờ chiến thắng trong phần bình chọn Country's power of the year. Sự dừng chân của đại diện Việt Nam ở Top 20 khiến nhiều khán giả, fan của các diễn đàn sắc đẹp quốc tế bất ngờ.

Ngay trên các diễn đàn quốc tế, nhiều khán giả liên tục bày tỏ sự thất vọng trước sự dừng chân quá sớm của Đoàn Thiên Ân. Việc trượt Top 10 khiến Thiên Ân dường như hụt hẫng.

Hình ảnh đại diện Việt Nam ôm "đàn chị" Thùy Tiên, bật khóc nức nở ở hậu trường chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Trong video, Thiên Ân nói chưa thể tin vào kết quả này. Thùy Tiên phải động viên đàn em cố gắng mỉm cười khi bước lên sân khấu. Hoa hậu Hòa bình 2021 nhắn Thiên Ân: "Mọi người tự hào về em".

Đoàn Thiên Ân bật khóc khi không thể có mặt trong Top 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: World Press).

Đoạn clip ngắn chưa đầy 1 phút này được chia sẻ trên chuyên trang Sash Factor và thu hút gần 2.500 lượt thích, 150 bình luận và 70 lượt chia sẻ. Bên dưới clip nhiều khán giả đã gửi bình luận động viên Thiên Ân.

Một khán giả quốc tế có tên là Arkorn Korn đã ngợi khen Thiên Ân bởi cô không trắng tay tại cuộc thi năm nay. "Bạn đã có hai giải thưởng lớn trong tay và bạn đã làm rất tốt. Người dân Việt Nam sẽ tự hào về bạn. Năm ngoái, các bạn đã có đại diện giành chiến thắng mà".

Ngoài ra, clip ngắn ghi lại hình ảnh Hoa hậu Hòa bình Philippines - Roberta Tamondong an ủi và trò chuyện với Đoàn Thiên Ân tại hậu trường chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 cũng được chia sẻ rầm rộ trên nhiều diễn đàn. Đại diện Philippines cũng chấp nhận dừng chân ở Top 20 cuộc thi năm nay dù cô được nhiều chuyên trang đánh giá cao và fan ủng hộ trước thềm chung kết.

Đoàn Thiên Ân được Hoa hậu Hòa bình Philippines - Roberta Tamondong an ủi ở hậu trường (Ảnh: Sash Factor).

Người đẹp Philippines có phần trình diễn ấn tượng trong đêm chung kết và được nhiều hoa hậu, người nổi tiếng lựa chọn là thí sinh sáng giá của cuộc thi năm nay.

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ - Catriona Gray (người Philippines) đã có chia sẻ ngay trong thời điểm cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 đang diễn ra: "Roberta Tamondong đã trình diễn rất tốt. Cô ấy xứng đáng tiến xa hơn".

Clip ghi lại màn an ủi, chia sẻ của hai đại diện Philippines và Việt Nam sau cuộc thi thu hút gần 5 nghìn lượt "thích", gần 200 bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng, hai người đẹp xứng đáng góp mặt trong Top 10 cuộc thi năm nay.

Nhiều khán giả, gồm cả khán giả Việt và quốc tế, bày tỏ tiếc nuối khi Thiên Ân không đạt thành tích cao. Top 10 có hai gương mặt - thí sinh Campuchia và Mauritius. Đây được xem là bất ngờ lớn của mùa giải năm nay. Người đẹp Mauritius được đặc cách vào thẳng Top 10 nhờ chiến thắng ở phần bình chọn Miss popular vote.

Trong đêm chung kết, Thiên Ân có phần hô tên rõ ràng, đầy năng lượng. Ở phần Trình diễn trang phục thể thao, đại diện Việt Nam đã có biểu cảm tốt, thần thái cuốn hút, tự tin. Trước chung kết, cô chia sẻ bị ốm và mất giọng nhưng bày tỏ quyết tâm trình diễn hết mình khi bước lên sân khấu.

Đoàn Thiên Ân hô vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh: MGI).

Đoàn Thiên Ân chỉ có 3 ngày chuẩn bị để sang Indonesia tham dự cuộc thi. Thời gian ngắn để chuẩn bị cho cuộc thi, áp lực suốt thời gian chinh chiến được nhiều khán giả xem là nguyên nhân Thiên Ân rớt Top 10.

Trước chung kết, Thiên Ân thừa nhận, cô áp lực thực sự khi đọc những bình luận trên mạng và đã giảm 5kg từ thời điểm sang Indonesia dự thi. Tuy nhiên, cả hành trình, người đẹp sinh năm 2000 luôn nỗ lực, thể hiện hết mình và tỏa sáng khi có cơ hội.

Ngoài ra, người đẹp Việt Nam còn thiếu một chút may mắn và chưa có cơ hội tiến xa hơn để thể hiện trong đêm chung kết. Trong phần phỏng vấn kín với Ban Giám khảo cuộc thi, Thiên Ân thừa nhận, cô áp lực trước sự thành công quá lớn của "đàn chị" Thùy Tiên ở mùa giải năm trước. Tuy nhiên, người đẹp gốc Long An vẫn hi vọng có thể giành vương miện thứ 2 về cho Việt Nam.

Thiên Ân tỏa sáng trong phần thi Trình diễn trang phục thể thao tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Ảnh chụp màn hình).

Thiên Ân nói với các giám khảo ở vòng phỏng vấn kín: "Với tôi, chị Tiên là người truyền cảm hứng. Có một chút áp lực nhưng ngày hôm nay, tôi đứng đây mà không quá lo lắng bởi tôi không chỉ nỗ lực vì bản thân mà còn vì 94 triệu người dân Việt Nam ủng hộ mình".

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình năm nay, Đoàn Thiên Ân ra về với ba giải thưởng gồm Top 10 trình diễn áo tắm, Top 4 trình diễn trang phục dân tộc và giải thưởng bình chọn Country's power of the year.

Sau chung kết, Đoàn Thiên Ân đã có đăng tải trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn những khán giả luôn đồng hành, động viên, ủng hộ cô suốt thời gian tham dự cuộc thi.

Theo thông báo chính thức từ Ban Tổ chức trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai mùa thi năm 2023.