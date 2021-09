Tại sao mỹ nhân "Điên thì có sao" bị khán giả ghét cay, ghét đắng?

Dân trí Thông tin "điên nữ" Seo Ye Ji sắp tái xuất màn ảnh nhỏ trong dự án "Eve's Scandal", một bộ phim khai thác về giới thượng lưu của Hàn Quốc, đang khiến cộng đồng mạng xứ kim chi rần rần phản đối.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên Seo Ye Ji đã nhận được lời mời tham gia một dự án phim truyền hình dài tập của đài tvN. Đây cũng là bộ phim mới nhất mà nữ diễn viên xinh đẹp nhận lời tham gia sau scandal bị tẩy chay vì dính phốt điều khiển, thao túng bạn trai cũ - Kim Jung Hyun gây ồn ào hồi đầu năm 2021.

Thông tin Seo Ye Jin được mời tham gia bộ phim "hot" - Eve's Scandal đang khiến fan rần rần phản đối.

Công ty quản lý của Seo Ye Ji cũng chia sẻ, nữ diễn viên đang trong quá trình thảo luận để vào vai chính trong Eve's Scandal, một bộ phim khai thác về giới thượng lưu đang rất "ăn khách" tại Hàn Quốc.

Dù chưa chính thức xác nhận trở lại, nhưng Seo Ye Jin đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của khán giả yêu điện ảnh, nhận những lời chỉ trích, phản đối của cộng đồng mạng. Trước sự giận dữ của công chúng xứ Hàn, có lẽ con đường quay lại làng giải trí của Seo Ye Jin còn rất gian nan.

Hiện tại, dự án Eve's Scandal vẫn đang trong quá trình lựa chọn diễn viên và chưa chọn được ngày phát sóng. Phim xoay quanh câu chuyện về vụ kiện ly hôn trị giá 2 nghìn tỷ won từng gây chấn động tại Hàn Quốc.

Seo Ye Jin biết mất khỏi làng giải trí Hàn Quốc từ tháng 4/2021 khi bị cộng đồng mạng tẩy chay.

Nhân vật chính của phim là Lee Ra El, một cô nàng sở hữu sức quyến rũ chết người sau khi trải qua một biến cố lớn và là tâm điểm của vụ ly hôn tốn kém. Nam chính của phim dự kiến là nam diễn viên Park Byung Eun. Anh sẽ vào vai chủ tịch của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng và cũng là người ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc đời của Ra El.

Dự án Eve's Scandal được đánh giá khá hấp dẫn và thuộc thể loại phim truyền hình ăn khách tại Hàn Quốc thời điểm này. Sau Penthouse (Cuộc sống thượng lưu) và Mine (Chiếm hữu), dạng phim về giới thượng lưu tại Hàn Quốc đang "làm mưa làm gió" tại châu Á.

Việc lựa chọn Seo Ye Jin được xem là quyết định không sáng suốt của nhà sản xuất bộ phim Eve's Scandal bởi hiện tại, nữ diễn viên đang phải chịu sự phản đối và đả kích lớn từ công chúng.

Seo Ye Jin từng được xem là ngôi sao trẻ triển vọng của Hàn Quốc trong một năm trở lại đây.

Seo Ye Ji bước chân vào làng giải trí xứ Hàn từ năm 2013 với vai trò người mẫu quảng cáo. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim từ truyền hình tới điện ảnh như Ngôi sao khoai tây, Người gác đêm, Người cha tuyệt vời, Bi kịch triều đại, Lời cầu cứu, Luật sư vô pháp, Khung hình chết chóc....

Cô được đánh giá là nữ diễn viên 9x tiềm năng trong hai năm trở lại đây khi vừa sở hữu khả năng diễn xuất tốt vừa có ngoại hình đẹp.

Năm 2020 là một năm bứt phá trong sự nghiệp của Seo Ye Jin khi cô tham gia bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) cùng tài tử Kim Soo Hyun. "Phản ứng hóa học" giữa cô và nam thần Kim Soo Hyun cũng là một trong những yếu tố giúp Điên thì có sao thành công.

Năm 2020, Seo Ye Jin thành công vượt trội với bộ phim truyền hình "Điên thì có sao".

Nhân vật nữ nhà văn lập dị mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young của Seo Ye Ji trong phim cũng để lại ấn tượng tốt với khán giả, giúp cô vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn với nhiều giải thưởng và được mời tham gia nhiều sự kiện trong và ngoài Hàn Quốc.

Cùng trong năm 2020, Seo Ye Ji thể hiện vai Sung Eun Young trong phim điện ảnh Phiêu lưu cùng vật lý lượng tử và thắng giải Ngôi sao được yêu thích nhất tại lễ trao giải điện ảnh Hàn Quốc - Buil Film Awards 2020. Năm 2020 được xem là bước ngoặt lớn và tạo tiền đề để Seo Ye Jin phát triển sự nghiệp trong năm 2021.

Tuy nhiên, sự nghiệp mới chớm nở rộ của Seo Ye Jin đã nhanh chóng vụt tắt sau khi cô bị khui ra chuyện hò hẹn bí mật với nam diễn viên Kim Jung Hyun cùng sở thích điều khiển, thao túng bạn trai. Seo Ye Ji được cho là yêu cầu bạn trai cũ không được diễn cảnh tình cảm với bạn diễn nữ Seohyun (SNSD) trong phim Time (2018).

Seo Ye Jin bị phát hiện thích thao túng bạn trai, bắt nạt bạn học, chảnh chọe và nói dối...

Cô cũng bị phát hiện nói dối về chuyện du học tại nước ngoài, bắt nạt đồng nghiệp, chảnh chọe... Seo Ye Ji lập tức bị gắn mác mỹ nhân "xấu nết" và bị khán giả mỉa mai, tẩy chay.

Trước sự phản ứng của người hâm mộ, một loạt thương hiệu nhanh chóng cắt đứt quan hệ và hủy hợp đồng với Seo Ye Ji. Nữ diễn viên 31 tuổi được cho rằng có mặt trong "danh sách đen" của nhiều thương hiệu.

Bộ phim điện ảnh Recalled mà Seo Ye Ji đóng vai chính rơi vào cảnh bị tẩy chay. Cô còn bị loại khỏi dự án phim điện ảnh Island và biến mất khỏi làng giải trí xứ Hàn suốt thời gian qua.

Nửa năm sau vụ việc, sự tức giận của khán giả dành cho Seo Ye Jin vẫn chưa giảm nhiệt. Điều này đồng nghĩa với việc, cơ hội được tiếp tục hoạt động nghệ thuật của Seo Ye Jin lúc này rất khiêm tốn.

Hậu trường thú vị của "Điên thì có sao"

Mi Vân

Theo Naver/Newsen