Sự thật về cảnh "nóng" bạo liệt trong "Sắc Giới" khiến Thang Duy bị cấm vận

Dân trí "Sắc Giới", bộ phim gây tranh cãi trong sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Lý An vì những cảnh nóng táo bạo và chân thực, đến nay vẫn để lại nhiều hoài nghi với người hâm mộ.

Sắc Giới (Lust, Caution) là bộ phim lấy đề tài chiến tranh Trung - Nhật những năm 1930 của đạo diễn Lý An. Phim được thực hiện và ra mắt vào năm 2007. Dù là một bộ phim mang yếu tố lịch sử nhưng khi ra mắt, Sắc Giới đã khiến công chúng choáng váng với những cảnh nóng trần trụi trên phim.

Sắc Giới xoay quanh cuộc đời cô sinh viên năm nhất Vương Giai Chi (Thang Duy đóng) được giao nhiệm vụ quyến rũ tên trùm mật thám họ Dịch (Lương Triều Vỹ đóng) để nhóm kháng Nhật tìm cách thủ tiêu. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cô đã không chịu nổi sự cám dỗ của sắc dục và vô tình phản bội tổ chức.

Sắc Giới đã giành 7 giải tại lễ trao giải điện ảnh Kim Mã năm 2007, được đề cử tại giải Quả cầu vàng, Giải thưởng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) và đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 64. Tuy nhiên, ngoài thành công về mặt nghệ thuật, phim cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các phương tiện truyền thông.

Một bộ phim lịch sử nhưng ngập tràn cảnh "nóng" biến Sắc Giới trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh gây tranh cãi và táo bạo bậc nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Báo giới Trung Quốc dùng những tính từ mạnh như "khủng khiếp", "choáng váng" để miêu tả phản ứng của khán giả khi xem. Còn các nhà phê bình Hollywood cũng bày tỏ sự bất ngờ trước một tác phẩm điện ảnh Á đông táo bạo đến bất ngờ.

Trong phim có nhiều cảnh quay nhạy cảm và táo bạo với sự góp mặt của Thang Duy và Lương Triều Vỹ.

Tờ New York Times cho rằng tác phẩm của đạo diễn Lý An nên được coi là một bộ phim khiêu dâm hạng nhẹ khi có những thước phim nóng bỏng không dành cho khán giả dưới 17 tuổi. Còn tờ Slate (Mỹ) nhận xét: "Lý An chẳng cần quay rõ mặt hai nhân vật chính, ông cứ để mặc hai diễn viên chạm vào nhau. Không ai dám chắc, Lương Triều Vỹ và Thang Duy làm thật hay đóng giả. Nhưng những gì mà họ thể hiện trông có vẻ rất thật".

Nhiều người nghi ngờ bộ phim đã sử dụng diễn viên đóng thế vì mức độ táo bạo của các cảnh nóng trong phim nhưng ê-kíp thực hiện phim khẳng định, mọi cảnh nóng đều được Thang Duy và Lương Triều Vỹ đích thân thực hiện.

Không chỉ ngập tràn phân cảnh nóng của hai diễn viên chính mà trong nhiều khung cảnh, thân thể của hai diễn viên còn gần như phơi bày trước mắt khán giả. Được biết, Thang Duy và Lương Triều Vỹ đã mất đến 12 ngày (hơn 100 tiếng đồng hồ) để hoàn thành cảnh nóng theo đúng ý đồ của đạo diễn Lý An.

Báo chí Mỹ cũng nhận định, Sắc Giới giống như một bộ phim cấp ba hạng nhẹ và bất ngờ trước những cảnh "nóng" táo bạo của phim.

Khi quay, ngoại trừ người quay phim và người phụ trách hóa trang, tất cả nhân viên trong đoàn đều không được phép có mặt. Hai diễn viên chính lần lượt thực hiện các động tác đơn lẻ một cách chậm rãi dựa trên yêu cầu của đạo diễn. Các cảnh quay được thực hiện ở nhiều góc máy giúp khán giả có góc nhìn đa chiều, chân thực.

Trong phim có những cảnh quay người xem có cảm giác Thang Duy và Lương Triều Vỹ khỏa thân hoàn toàn trước mặt bạn diễn nhưng đạo diễn Lý An giải thích rằng, hai người được trang bị nhiều đồ bảo hộ như miếng dán ngực, tất da, nội y màu da... để an tâm hóa thân vào vai diễn.

Đạo diễn Lý An cũng thừa nhận: "Thời gian quay phim là ác mộng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều". Đạo diễn Lý An cũng nhận định rằng, dù là tân binh nhưng Thang Duy nhập cuộc nhanh chóng và tự nhiên hơn Lương Triều Vỹ.

Thang Duy nổi tiếng từ sau thành công của Sắc Giới và cũng gặp "vận đen" trong sự nghiệp từ bộ phim. Cô bị cấm vận suốt 3 năm bởi những cảnh quay táo bạo trong phim.

Với Lương Triều Vỹ và Thang Duy, thời gian tham gia Sắc Giới có lẽ là khoảng thời gian cả đời họ không thể quên. Sau khi bộ phim được trình chiếu, nhiều người nghi ngờ, những cảnh nhạy cảm trong phim là thật nhưng ê-kíp làm phim nhấn mạnh rằng đây là kết quả của thủ thuật quay lẫn cách đặt góc máy thông minh.

Nữ diễn viên chính Thang Duy thú nhận, những cảnh quay Sắc Giới ám ảnh cô nặng nề và thực sự khó khăn. Mỗi khi hoàn thành một cảnh, cả hai diễn viên ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa bước ra từ phòng xông hơi. Thậm chí kết thúc cảnh quay, Thang Duy đều trốn ra một góc ngồi khóc để giảm bớt căng thẳng. Song, cô luôn tin rằng, sự hi sinh về nghệ thuật của mình sẽ được đền đáp.

Thang Duy kể lại quá trình tham gia Sắc Giới trong một bài phỏng vấn năm 2018: "Ban ngày đã thực hiện rất nhiều cảnh quay, mệt rã rời, buổi tối chúng tôi lại gồng mình diễn những cảnh nhạy cảm, xung quanh có người nhìn, lại vừa phải làm theo chỉ huy của đạo diễn vừa phải nhớ lời thoại".

Lương Triều Vỹ và Thang Duy đều thừa nhận, họ đã có những tháng ngày thực sự căng thẳng và hết mình vì bộ phim Sắc Giới.

Để có được vai nữ chính trong Sắc Giới, Thang Duy đã phải vượt qua hàng ngàn ứng cử viên sáng giá. Trước đó, đạo diễn Lý An từng có ý định mời Chương Tử Di tham gia bộ phim nhưng khi gặp Thang Duy trong buổi thử vai, ông tin rằng, vai diễn Vương Giai Chi sinh ra là để cho mỹ nhân sinh năm 1978.

"Tôi có thổ lộ với Lý An rằng sẽ làm bất cứ thứ gì mà ông ấy cho rằng cần thiết để nhân vật của tôi thuyết phục hơn trên màn ảnh", Thang Duy nói. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn khi nhận định Lương Triều Vỹ là một diễn viên chuyên nghiệp và giúp cô hoàn thành vai diễn một cách tự nhiên.

Lương Triều Vỹ, một diễn viên nhiều kinh nghiệm trên màn ảnh, cũng có thời gian sợ máy quay sau những cảnh quay bạo liệt trong Sắc Giới. Có thông tin, vợ của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh còn không xem những cảnh nóng của chồng trong phim dù Lương Triều Vỹ được khen ngợi và giành nhiều giải thưởng từ Sắc Giới.

"Tôi chưa bao giờ tham gia một bộ phim nào kỳ lạ như vậy. Tôi thường rất chủ động, tự tạo ra các tư thế. Nhưng với Sắc Giới, tôi hoàn toàn bị động", Lương Triều Vỹ nhớ lại.

Sau Sắc Giới, Lương Triều Vỹ và Thang Duy không cộng tác thêm tác phẩm nào. Sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vỹ ngày một thăng tiến trong khi bạn diễn của anh, Thang Duy, lại gặp phải sự chỉ trích của dư luận và bị ảnh hưởng nặng nề tới sự nghiệp diễn xuất.

Đạo diễn Lý An thừa nhận, ông cảm thấy áy náy khi Thang Duy phải gánh nhiều hậu quả nặng nề từ bộ phim Sắc Giới.

Nữ diễn viên sinh năm 1979 bị Ủy ban nhà nước quản lý điện ảnh, phát thanh và truyền hình Trung Quốc (gọi tắt là SARFT) phạt, cấm hoạt động nghệ thuật trong ba năm, gỡ bỏ hình ảnh khỏi các hoạt động quảng cáo thương mại vì những cảnh quay táo bạo trong Sắc Giới. Sau bộ phim, cô chỉ có thể tham gia các dự án tại Hàn Quốc, Đài Loan... nhưng không thể gây được tiếng vang.

Thang Duy từng bật khóc khi nhớ lại quãng thời gian bị cấm vận bởi Sắc Giới: "Sắc Giới là phim nghệ thuật. Không gì khác ngoài nghệ thuật. Tôi làm tất cả chỉ vì vai diễn, vì đạo diễn Lý An và vì bộ phim". Đạo diễn Lý An cũng cảm thấy áy náy với Thang Duy: "Tôi rất buồn vì Thang Duy bị ảnh hưởng quá nhiều sau bộ phim. Cô ấy đã cống hiến và hy sinh hết mình cho vai diễn".

Hiện tại, khi lệnh cấm lên hình đã bị gỡ bỏ, Thang Duy vẫn không có được một tác phẩm ấn tượng như Sắc Giới. Nữ diễn viên đã lập gia đình với một đạo diễn người Hàn Quốc từ năm 2013, sinh con và ít đóng phim trong vài năm gần đây.

Thang Duy chia sẻ về bộ phim "Sắc Giới"

Mi Vân