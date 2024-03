Sự thật đằng sau màn khỏa thân của tài tử John Cena tại Oscar 2024

Trong lễ trao giải Oscar 2024, chi tiết gây sốc nhất chính là khi tài tử John Cena xuất hiện khỏa thân trên sân khấu để làm nhiệm vụ trao giải. Tình huống này được thực hiện như một sự gợi nhắc lại sự cố gây sốc xảy ra cách đây đúng 50 năm, tại giải Oscar 1974.

Truyền thông và công chúng quốc tế tin rằng tài tử John Cena đã thực sự khỏa thân trên sân khấu lễ trao giải năm nay. Nhưng hình ảnh hậu trường cho thấy rằng Ban Tổ chức đã rất cẩn trọng để đảm bảo rằng, ngay cả khi sơ suất xảy ra, cũng không thể có hình ảnh hớ hênh quá phản cảm lọt vào ống kính máy quay.

John Cena đã sử dụng đạo cụ thường thấy trong hoạt động làm phim, đó là những miếng dán dùng cho vùng nhạy cảm. Các miếng dán này thường được đem ra sử dụng khi diễn viên cần thực hiện cảnh "nóng".

Dù không thực sự khỏa thân trên sân khấu, nhưng khoảnh khắc "như thể khỏa thân" của John Cena chắc chắn đã đi vào lịch sử của giải Oscar như một trong những tình huống gây sốc nhất.

Người dẫn chương trình của lễ trao giải - nam diễn viên hài Jimmy Kimmel - đã giúp công chúng "chuẩn bị tâm lý" trước tình huống gây sửng sốt của nam diễn viên John Cena.

Trên sân khấu lễ trao giải, Kimmel nói: "Các bạn có thể hình dung một người đàn ông khỏa thân chạy ngang qua sân khấu hôm nay không? Sẽ khá điên rồ phải không các bạn?". Sau lời dẫn của nam MC, tài tử John Cena xuất hiện "lấp ló" và khiến cả khán phòng vỡ òa vì thích thú.

Tài tử Cena nói với MC Kimmel: "Tôi thay đổi quyết định rồi. Tôi không muốn hoàn toàn khỏa thân. Tôi nghĩ điều đó là không phù hợp ở một sự kiện trang trọng như thế này. Anh phải cảm thấy xấu hổ vì đã yêu cầu tôi thực hiện một trò ngớ ngẩn như vậy".

MC Kimmel trấn an người bạn đồng nghiệp: "Chỉ đùa vui một chút thôi mà". Cena tỏ ra nghiêm nghị: "Cơ thể nam giới không phải trò đùa".

Đây là một màn đối đáp hài hước giữa hai ngôi sao nhằm đem lại tiếng cười cho công chúng theo dõi sự kiện lễ trao giải. Trên sân khấu, tài tử John Cena xuất hiện như thể khỏa thân, anh dùng chiếc phong bì cỡ lớn của Ban Tổ chức để giúp che đi phần nhạy cảm.

Qua sóng truyền hình, khán giả sẽ thấy máy quay khéo léo chuyển cảnh để Cena có thể nhanh chóng mặc đồ sau khi "thả dáng". Chiếc phong bì sau đó được sử dụng vào đúng nhiệm vụ của nó: Phong bì được mở ra để... xướng tên người thắng giải. Giải Thiết kế phục trang xuất sắc nhất được trao cho nhà thiết kế Holly Waddington của phim Poor Things.

Tình huống gây sửng sốt tại lễ trao giải năm nay gợi nhắc lại sự việc xảy ra hồi năm 1974, khi một người đàn ông xuất hiện khỏa thân chạy ngang qua sân khấu và lọt vào ống kính máy quay.

Người đàn ông này là Robert Opel - nhiếp ảnh gia kiêm nhà hoạt động xã hội vì quyền bình đẳng của người đồng tính. Cách đây đúng 50 năm, ông Opel đã gây sốc khi đột nhập vào hậu trường lễ trao giải Oscar, rồi cứ thế "thả rông", khỏa thân chạy ngang qua sân khấu, xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.

Đứng trên sân khấu khi đó là MC của chương trình - nam diễn viên David Niven. Ông Niven đã có bình luận hài hước khiến tình huống gây sửng sốt bỗng trở nên gây cười: "Thật thú vị khi nghĩ rằng đây có lẽ là tràng cười giòn giã nhất mà người đàn ông này nhận được trong đời, anh ta đạt được nó bằng cách khỏa thân và cho tất cả mọi người thấy rõ yếu điểm lớn nhất của mình".

Tài tử John Cena (SN 1977) là một đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Anh được xem là một trong những đô vật vĩ đại nhất mọi thời đại với nhiều thành tích thi đấu ấn tượng từng đạt được.

Cena chuyển tới Hollywood từ năm 1998 để làm công việc của một huấn luyện viên thể hình. Anh chuyển hướng sang làm đô vật chuyên nghiệp từ năm 1999.

Cena có vai diễn đầu tiên trong phim The Marine (2006). Anh nhận được nhiều lời khen ngợi với vai diễn trong phim Trainwreck (2015), Ferdinand (2017), Blockers (2018) và Bumblebee (2018).

Cena còn từng xuất hiện trong các phim F9 (2021), The Suicide Squad (2021) và Fast X (2023). John Cena khá đa tài, anh từng thử sức với sự nghiệp ca hát và đã cho ra mắt album You Can't See Me (2005).