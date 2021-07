"Sự điên rồ" của Ngô Kinh: Bán nhà để làm phim, khâu hơn 100 mũi khắp người

Dân trí Đằng sau những thành công và vinh quang trong sự nghiệp, ngôi sao võ thuật Ngô Kinh của màn ảnh Hoa ngữ đang phải đối mặt với những đau đớn và tàn phá sức khỏe ở tuổi trung niên.

Ngô Kinh, sinh năm 1974, từng giành quán quân môn bắn súng, đối luyện tại cuộc thi võ toàn quốc ở Trung Quốc năm 1994. Từ năm 1998, anh gia nhập làng giải trí với những vai diễn võ thuật đẹp mắt và ấn tượng như Thiếu Lâm Tự, Nam Thiếu Lâm, Thục Sơn kỳ hiệp, Sát phá lang, Bản sắc nam nhi...

Ngô Kinh là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc với những tác phẩm như Chiến lang và Lưu lạc địa cầu.

Nhờ khả năng võ thuật nổi bật, anh được nhận xét là người kế thừa Lý Liên Kiệt, Thành Long. Tên tuổi của Ngô Kinh còn được Hollywood biết tới nhờ thành công ở những "bom tấn" như hai phần phim Chiến lang và Lưu lạc địa cầu.

Năm 2017, Ngô Kinh cho ra mắt Chiến Lang 2 và bất ngờ đạt được thành công ngoài mong đợi. Bộ phim có mức đầu tư 30 triệu USD, khá cao đối với điện ảnh Trung Quốc lúc bấy giờ, đã giúp anh thu về 877 triệu USD ở các phòng vé nội địa, đồng thời càn quét mọi kỷ lục điện ảnh ở quốc gia tỷ dân và trở thành "điểm sáng của điện ảnh Trung Hoa".

Tập võ từ bé và từng giành nhiều giải thưởng, Ngô Kinh bước chân vào làng giải trí từ năm 1998.

Trước đó, Chiến lang 1 chỉ thu về 89 triệu USD doanh thu phòng vé và được đề cử nhiều giải quan trọng như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc, kịch bản, nam nữ chính xuất sắc... tại các giải thưởng điện ảnh uy tín của Trung Quốc như Kim Kê, Bách Hoa, LHP Quốc tế Thượng Hải.

Đặc biệt, bộ phim Lưu lạc địa cầu sản xuất năm 2019 của Ngô Kinh thu về hơn 700 triệu USD trên toàn thế giới, và riêng tại thị trường Trung Quốc, phim đạt 691 triệu USD doanh thu phòng vé. Lưu lạc địa cầu trở thành một trong ba bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới vào năm 2019 và là tác phẩm điện ảnh Trung Quốc có doanh thu kỷ lục hiện tại.

Ngô Kinh được giới làm phim Trung Quốc xem là "kẻ điên khùng nhất trong giới giải trí Hoa ngữ" với những quyết định liều lĩnh, táo bạo.

Thời điểm năm 2019, nhiều tác phẩm đáng mong đợi khác cũng được công chiếu cạnh tranh với Lưu lạc địa cầu như Tân vua hài kịch của Châu Tinh Trì, Crazy Alien của Ninh Hạo và Pegasus của Hàn Hàn nhưng đều không vượt qua được sức hút từ phim của Ngô Kinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lưu lạc địa cầu vẫn đang nằm trong top 20 bộ phim giả tưởng khoa học có doanh thu phòng vé cao nhất thế giới. Được biết, Ngô Kinh đầu tư kinh phí sản xuất bộ phim này và đây cũng là một trong những tác phẩm tâm huyết nhất trong sự nghiệp của anh.

Gần đây, Ngô Kinh đã nhận lời tham gia dự án Trường Luật Hồ (The Battle at Lake Changjin) do 3 đạo diễn lừng danh gồm Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca hợp sức chỉ đạo. Được biết, đây là tác phẩm có mức đầu tư lên đến 200 triệu USD và đang là "bom tấn" đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Ngô Kinh thân thiết với hai ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan.

Hiện tại, Ngô Kinh đang là cái tên không chỉ được điện ảnh trong nước săn đón mà các nhà sản xuất nước ngoài cũng muốn mời anh hợp tác bởi Ngô Kinh chính là gương mặt bảo chứng về doanh thu phòng vé cho các tác phẩm điện ảnh.

Nói về bí quyết thành công của Ngô Kinh, nhiều người nhận định, nó xuất phát từ sự liều lĩnh. Thậm chí, anh còn được gọi là "kẻ điên khùng nhất trong giới giải trí Hoa ngữ" bởi những quyết định táo bạo tới mức điên rồ trong sự nghiệp.

Trong khi nhiều ngôi sao võ thuật dùng tiền để hưởng thụ, mua nhà, tậu xe hay đi du lịch ở những địa điểm đắt đỏ thì Ngô Kinh sẵn sàng bỏ tiền túi để làm phim, bất kể sản phẩm điện ảnh đó có mang lại khoản doanh thu hậu hĩnh hay không.

Đổi lại những vai diễn đẹp mắt, mạo hiểm trên màn ảnh, Ngô Kinh phải chịu những vết thương trên khắp cơ thể. Anh từng khâu 100 mũi và bị chấn động não do tai nạn ở phim trường.

Anh từng đánh cược số phận vào hai siêu phẩm Chiến Lang và Lưu lạc đại cầu. Ngôi sao thế hệ 7x dốc sạch tiền trong tài khoản, bán nhà, bán xe để đủ tiền làm phim. Và may mắn đã mỉm cười với anh khi cả hai bộ phim đều thành công ngoài sức mong đợi cả về doanh thu và tính nghệ thuật.

Ngô Kinh cũng là một nghệ sĩ có tâm và hết lòng cho những vai diễn. Anh không bao giờ sử dụng người đóng thế cho nhân vật của mình. Do vậy, ngôi sao Chiến Lang bị thương nặng và nhập viện nhiều lần.

Năm 2014, trên phim trường Sát phá lang 2 và Chiến lang, nam diễn viên tự mình thực hiện các cảnh mạo hiểm, không dùng thế thân. Hậu quả, anh bị thương nặng ở cả hai chân và phải phẫu thuật. Nằm trên giường bệnh, anh vẫn mỉm cười và khẳng định không từ bỏ đam mê.

Nói về những vết thương trên cơ thể, anh chia sẻ: "Đời người không đôi lần làm chuyện điên rồ, thì không đáng sống".

Trong suốt sự nghiệp của mình, Ngô Kinh chịu nhiều thương tích. Trong gần 30 năm theo đuổi nghề võ, anh có tổng cộng hơn 100 mũi khâu trên khắp cơ thể, từ bàn chân, tay, thắt lưng, mũi và đầu... Anh cũng nhiều lần va chạm mạnh dẫn đến ảnh hưởng não và thần kinh.

"Tôi học võ từ nhỏ. 6 tuổi tôi phải khâu 5 mũi, 8 tuổi bị chấn động não, 9 tuổi bị gãy tay, 10 tuổi đứt dây chằng, 14 tuổi gãy chân, 19 tuổi bị gãy mũi, 20 tuổi bị đạn bắn, 21 tuổi đóng phim bị dao chém", Ngô Kinh tâm sự về chặng đường khó khăn anh từng đi qua.

Thậm chí, ngôi sao điện ảnh từng nhận giấy chẩn đoán liệt chân và phải trải qua khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Sau những chấn thương dài ngày, Ngô Kinh thường xuyên phải chống nạng, làm bạn với xe lăn khi chấn thương tái phát.

Hiện tại, Ngô Kinh phải điều trị vật lý và chống nạng do hậu quả của những chấn thương dài ngày.

Anh thừa nhận hiện tại không còn đủ lực theo nghiệp diễn. Di chứng chấn thương trong quá khứ khiến cơ thể anh luôn bị đau nhức, phải uống thuốc và tập vật lý trị liệu để có thể ngủ. Trong show truyền hình mới đây, ngôi sao võ thuật tiết lộ sẽ lui về làm đạo diễn kiêm nhà đầu tư các tác phẩm điện ảnh.

Song, nhìn vào chặng đường khó khăn đã qua, Ngô Kinh không bao giờ hối hận vì được sống và cống hiến: "Đời người không đôi lần làm chuyện điên rồ, thì không đáng sống. Nếu sống mà chẳng thực hiện lý tưởng của mình thì sống làm gì".

Ngô Kinh hạnh phúc bên vợ - MC Tạ Na.

Cuộc sống hôn nhân của Ngô Kinh cũng đáng ngưỡng mộ. Anh kết hôn cùng MC Tạ Nam vào năm 2014. Ngôi sao võ thuật luôn cảm ơn bạn đời vì sự ủng hộ hết mình của cô trong sự nghiệp. Suốt những năm tháng hẹn hò và ngay cả khi đã kết hôn, Ngô Kinh liên tục gặp chấn thương và liều lĩnh đầu tư cho sự nghiệp.

Tạ Nam chấp nhận "sự điên rồ" của chồng và trở thành hậu phương vững vàng của anh. Cặp đôi có hai con trai và gia đình bốn người của Ngô Kinh và Tạ Nam trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt đồng nghiệp, người hâm mộ.

Sau nhiều năm bôn ba trong nghề, Ngô Kinh dự định sẽ ngừng đóng phim vì sức khỏe không đảm bảo. Anh muốn tập trung vào công việc đạo diễn kiêm nhà sản xuất điện ảnh.

Ngô Kinh trình diễn võ thuật cùng Chân Tử Đan

Mi Vân

Theo SCMP/Dayday