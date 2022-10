Song Hye Kyo xinh như công chúa với tạo hình mới, sắp đối đầu chồng cũ

Tối 30/9, Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi tham dự sự kiện của một thương hiệu trang sức cao cấp do cô làm gương mặt đại diện tại Hàn Quốc. Người đẹp diện váy quây thanh lịch, khoe bờ vai thon thả, xương quai xanh quyến rũ.

Đặc biệt, việc Song Hye Kyo cắt tóc mái đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng, cắt mái mưa là một trong những kiểu "ăn gian" tuổi tác hiệu quả nhất của các chị đẹp xứ Hàn. Trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa, chụp bằng camera thường, vẻ ngoài của Song Hye Kyo vẫn rất cuốn hút.

Song Hye Kyo tham dự sự kiện tại Hàn Quốc, tối 30/9 (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên 41 tuổi được khen trẻ trung và xinh đẹp với kiểu tóc mới (Ảnh: Instagram).

Ngôi sao Hậu duệ Mặt trời cũng tích cực giảm cân trong thời gian qua, khiến cô dễ dàng lên đồ và lựa chọn phong cách trang điểm. Song Hye Kyo vốn được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Hàn nhiều năm nay. Cô xây dựng hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng, nữ tính.

Song, kể từ khi chia tay tài tử Song Joong Ki, mỹ nhân của Trái tim mùa thu lột xác hoàn toàn. Cô giảm cân, thay đổi phong cách thời trang, kiểu tóc từ dài ngắn, thẳng tới bông xù. Gương mặt của Song Hye Kyo được fan nhận xét hầu như không đổi suốt 20 năm qua, luôn ngọt ngào và thanh tú.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo vẫn giữ vững được danh tiếng trong showbiz Hàn. Cô luôn được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp tin tưởng chọn làm đại sứ. Nữ diễn viên 41 tuổi cũng là gương mặt nghệ sĩ Hàn Quốc có lượng fan đông đảo tại nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Song Hye Kyo (Ảnh: Instagram).

Biểu tượng nhan sắc xứ Hàn vẫn duy trì được vị thế trong làng giải trí Hàn Quốc nhiều năm nay (Ảnh: Instagram).

Sắp tới đây, Song Hye Kyo sẽ tái xuất khán giả màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận). Đây được xem là dự án chủ lực của nữ diễn viên trong năm 2022 sau dự án truyền hình Now, we are breaking up không mấy thành công về tỉ suất vào năm 2021.

The Glory thuộc thể loại phim tâm lý, báo thù, một dạng phim hoàn toàn mới mẻ với Song Hye Kyo. Người kết đôi với ngọc nữ xứ Hàn trong dự án mới là "đàn em" Lee Do Hyun. Sau thành công vang dội của bộ phim Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo chưa có một dự án đáng chú ý.

Không chỉ gặp vấn đề trong khâu lựa chọn kịch bản, diễn xuất mỹ nhân xứ Hàn cũng vấp phải không ít tranh cãi từ phía khán giả. Việc cô thường xuyên kết đôi với các bạn diễn kém tuổi cũng trở thành chủ đề bàn tán. Cô dồn mọi hy vọng cho The Glory.

Trái ngược với những kịch bản tình cảm lãng mạn, hài hước trong các tác phẩm trước đây của mỹ nhân mặt mộc, The Glory mang một màu sắc mới mẻ với cuộc báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng).

Song Hye Kyo khi mới gia nhập làng giải trí (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên 41 tuổi liên tục làm mới hình ảnh bản thân (Ảnh: Naver).

Moon Dong Eun là một nạn nhân của bạo lực học đường, phải từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Căm hận những kẻ đã bắt nạt mình, cô chờ đợi nhiều năm để thực hiện một kế hoạch trả thù. Con của kẻ bắt nạt cô năm xưa trở thành học trò của Moon Dong Eun. Một câu chuyện buồn và đen tối bắt đầu...

Nói về vai diễn mới của mình, Song Hye Kyo tâm sự: "Đây là lần đầu tiên tôi thử sức thể loại này. Một cảm giác mới lạ với bộ phim đề tài báo thù. Cả màu sắc và nhân vật đều đối lập với những gì tôi từng làm đến nay. Tôi mong muốn được thể hiện những biểu cảm và cảm xúc mới của chính mình. Tôi chưa bao giờ bắt đầu làm công việc nào với suy nghĩ bản thân có thể làm tốt vì mình đã làm việc này nhiều lần. Dù đóng phim đã lâu nhưng tôi luôn thấy hồi hộp khi đón nhận vai diễn mới".

Song Hye Kyo tại phim trường "The Glory" (Ảnh: The Glory).

Dự án The Glory cũng đánh dấu sự đối đầu trực tiếp của nữ diễn viên và chồng cũ, tài tử Song Joong Ki, trên đường đua phim ảnh cuối năm 2022. Theo đó, bộ phim The Glory của Song Hye Kyo xác nhận lên sóng vào cuối năm 2022.

Phía Song Joong Ki cũng xác nhận dự án Cậu út nhà tài phiệt của tài tử cũng sẽ lên sóng cuối năm nay trên đài JTBC (Hàn Quốc). Như vậy, màn ảnh Hàn cuối năm 2022 sẽ chứng kiến sự trở lại của cặp đôi Song - Song đầy quyền lực với 2 dự án truyền hình hứa hẹn có nội dung hấp dẫn. Điểm chung của hai bộ phim đều liên quan tới đề tài báo thù…

Sau khi xác nhận ly hôn Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo chưa công khai chuyện tình cảm. Cô tập trung cho công việc, làm mới bản thân. Nữ diễn viên 41 tuổi là một nghệ sĩ xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng nhưng đường tình duyên khá trắc trở. Cô từng trải qua 2 mối tình với tài tử hàng đầu xứ Hàn - Lee Byung Hun và Hyun Bin trước khi tiến tới hôn nhân cùng Song Joong Ki.