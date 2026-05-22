Song Hye Kyo trải lòng về tình yêu và cuộc sống độc thân ở tuổi 44

Xuất hiện trên tạp chí thời trang Vogue danh tiếng, Song Hye Kyo gây chú ý với vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng. Nữ diễn viên diện váy lụa của Bottega Veneta, kết hợp cùng trang sức cao cấp của Chaumet. Nhan sắc trẻ trung cùng thần thái điềm tĩnh của ngôi sao Hàn Quốc nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội châu Á.

Bên cạnh bộ ảnh thời trang, những tâm sự của Song Hye Kyo về cuộc sống hiện tại cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nữ diễn viên cho biết theo thời gian, cô dần thay đổi suy nghĩ về hạnh phúc và tình yêu.

“Tôi là người cảm thấy hạnh phúc hơn khi cho đi”, cô nói. Theo Song Hye Kyo, việc biết yêu thương bản thân không khiến con người trở nên ích kỷ mà ngược lại giúp họ có khả năng trao đi nhiều tình cảm hơn.

Nữ diễn viên thừa nhận trước đây cô thường đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, đặc biệt là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô học cách cân bằng cảm xúc và ưu tiên sự bình yên nội tâm.

“Đặt bản thân lên hàng đầu giúp tôi cho đi nhiều hơn và nhận lại nhiều tình yêu hơn. Tư duy của tôi đang dần thay đổi và một trạng thái ổn định mới cũng được thiết lập”, ngôi sao chia sẻ.

Ở tuổi hiện tại, Song Hye Kyo cho biết cô tận hưởng những điều rất giản dị trong đời sống hàng ngày. Khi không làm việc, nữ diễn viên thích ở nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ nhỏ với bạn bè, đi xem triển lãm hoặc dành thời gian chăm sóc chú chó cưng Ruby.

Ruby được Song Hye Kyo nhận nuôi sau khi ly hôn. Nữ diễn viên cho biết chính sự xuất hiện của chú chó nhỏ đã khiến cuộc sống của cô thay đổi tích cực hơn. Nếu trước đây cô thường thức khuya và có lối sống thất thường thì hiện tại, cô duy trì thói quen dậy sớm, đi bộ mỗi ngày và dành thời gian quan sát mọi thứ xung quanh.

“Tôi rất dễ trì hoãn nếu phải đi bộ một mình. Nhưng từ khi có Ruby, tôi chăm chỉ ra ngoài hơn. Đi dạo trong công viên hay ngắm cảnh trên đường khiến tôi cảm thấy thư giãn và nhẹ nhõm”, cô nói.

Không chỉ chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Song Hye Kyo còn trải lòng về áp lực của nghề diễn sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Theo nữ diễn viên, càng có nhiều kinh nghiệm, cô càng cảm thấy công việc diễn xuất khó khăn hơn.

“Diễn xuất là một nghề rất khó. Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác mà tôi chưa từng trải qua. Tôi phải nghiên cứu, thấu hiểu và dần trở thành nhân vật đó”, cô cho biết.

Theo Song Hye Kyo, cảm giác áp lực chưa bao giờ biến mất mà trở thành động lực để cô luôn thận trọng với từng vai diễn. Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn cũng tiết lộ bản thân là người rất kỹ lưỡng trước ống kính, từ trang phục đến cách trang điểm. Tuy nhiên trong cuộc sống thường ngày, cô lại thích phong cách đơn giản và hầu như không trang điểm.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm của Song Hye Kyo từng trải qua nhiều sóng gió. Cô từng hẹn hò với những tài tử nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc như Lee Byung Heon, Hyun Bin và kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2017.

Đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng được xem là sự kiện lớn của làng giải trí Hàn Quốc. Cặp đôi nhận được sự chúc phúc từ khán giả khắp châu Á sau thành công của bộ phim Hậu duệ Mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 2 năm trước khi cả hai xác nhận ly hôn vào năm 2019.

Sau đổ vỡ, Song Hye Kyo gần như không nhắc đến chồng cũ trước truyền thông. Nữ diễn viên tập trung cho công việc, thay đổi hình ảnh và xuất hiện với phong thái trưởng thành, lạnh lùng hơn trước.

Trong một cuộc phỏng vấn cũ, Song Hye Kyo từng nói: “Khi còn trẻ, tôi nghĩ kết hôn là điều dễ dàng. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra hôn nhân giống như một canh bạc”.

Nữ diễn viên cũng cho biết, cô là người dứt khoát trong chuyện tình cảm. Khi một mối quan hệ kết thúc, cô sẽ không quay lại hay níu kéo vì tin rằng bản thân đã cố gắng hết sức.

Dù trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu, Song Hye Kyo vẫn giữ niềm tin vào những điều tích cực của cuộc sống. Theo cô, hạnh phúc hiện tại đến từ những điều rất nhỏ như sức khỏe của mẹ, sự đồng hành của Ruby hay những cuộc gặp gỡ với người thân và bạn bè.

Sau nhiều năm đối mặt với tin đồn và áp lực dư luận, nữ diễn viên cho biết cô học được cách bình tĩnh hơn trước những bình luận tiêu cực. “Khi còn trẻ, tôi dễ bị ảnh hưởng bởi những lời ác ý. Nhưng giờ tôi không còn tức giận nữa”, cô nói.

Song Hye Kyo (SN 1981) là một trong những biểu tượng nổi bật của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Vinh quang trong thù hận.

Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút với các dự án điện ảnh và truyền hình lớn. Sau thành công của Vinh quang trong thù hận, cô trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị siêu nhiên Dark Nuns và hiện chuẩn bị tham gia dự án dài tập của Netflix - Slowly and Intensely.

Ở tuổi U45, Song Hye Kyo vẫn được xem là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Hàn Quốc. Sau những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình cảm, nữ diễn viên cho biết điều cô theo đuổi hiện tại không còn là sự hào nhoáng, mà là cảm giác bình yên trong cuộc sống thường ngày.

Ảnh: Vogue/IG