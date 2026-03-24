Bước ra từ hôn lễ thế kỷ, Song Hye Kyo và chồng cũ lựa chọn khác biệt

Từ đám cưới thế kỷ đến vụ ly hôn ồn ào

Đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki vào năm 2017 từng được xem là “đám cưới thế kỷ” của làng giải trí châu Á. Hôn lễ diễn ra tại khách sạn sang trọng Shilla Hotel (Seoul, Hàn Quốc), quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A của làng giải trí Hàn như Park Bo Gum, Lee Kwang Soo, Yoo Ah In…

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng có hôn lễ thế kỷ vào năm 2017 (Ảnh: Naver).

Dù được tổ chức kín đáo, đám cưới vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ khắp châu Á. Không gian lễ cưới được trang trí tinh tế với hoa tươi, mang phong cách lãng mạn và trang nhã, phản ánh đúng hình ảnh cặp đôi. Song Hye Kyo xuất hiện trong bộ váy cưới thanh lịch, còn Song Joong Ki lịch lãm trong bộ vest cổ điển.

Cặp đôi nên duyên sau thành công của bộ phim Hậu duệ mặt trời, từ đó trở thành biểu tượng tình yêu đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Hôn lễ của họ không chỉ là sự kiện cá nhân mà còn được xem như cái kết viên mãn cho chuyện tình “phim giả tình thật” khiến công chúng ngưỡng mộ thời điểm đó.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, Song Joong Ki xác nhận đệ đơn ly hôn, và chỉ một tháng sau, cặp đôi hoàn tất thủ tục chia tay, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 2 năm.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên từ "Hậu duệ mặt trời" (Ảnh: Newsen).

Trong thông báo chính thức, cả hai cho biết nguyên nhân đến từ những khác biệt trong quan điểm sống. Dù vậy, nhiều đồn đoán xoay quanh lý do ly hôn từng lan truyền, bao gồm tin đồn về người thứ ba liên quan đến Park Bo Gum. Tuy nhiên, các bên đều lên tiếng phủ nhận.

Một số nguồn tin cho rằng áp lực công việc, lịch trình dày đặc cùng bất đồng về kế hoạch gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến rạn nứt. Gần đây, câu chuyện ly hôn của cặp đôi tiếp tục bị khơi lại với nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, gây tranh luận trong dư luận.

Cụ thể, trung tuần tháng 3 này, một nguồn tin tự nhận là quen biết gia đình Song Joong Ki bất ngờ tiết lộ nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa anh và Song Hye Kyo.

Người này cho biết mẹ mình là bạn thân với bố của nam diễn viên và từng tham dự đám cưới của anh. Theo lời kể, một trong những nguyên nhân khiến cặp đôi chia tay là do khác biệt trong quan điểm sống. Song Hye Kyo được cho là người yêu thích sự tự do, trong khi Song Joong Ki chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình, đặc biệt là quan điểm truyền thống của cha, từ đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki có cuộc hôn nhân gần 2 năm (Ảnh: Naver).

Một ý kiến khác cho rằng cả hai đơn giản là lựa chọn những con đường khác nhau: Một người tìm thấy sự an toàn trong công việc, người còn lại đặt gia đình làm trung tâm. Vì vậy, việc chia tay được xem là quyết định phù hợp.

Dù chưa được xác thực, thông tin này nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng không nên khơi lại câu chuyện cũ khi cả hai đã có cuộc sống riêng, đồng thời bày tỏ quan điểm việc đưa yếu tố gia đình vào chuyện ly hôn là không phù hợp, bởi quyết định chia tay thuộc về hai người trong cuộc.

Trước những đồn đoán, cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều không lên tiếng. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của họ phần nào cho thấy mỗi người đang theo đuổi lựa chọn riêng và dần ổn định sau biến cố hôn nhân.

Cuộc sống hậu ly hôn khác biệt

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo sống độc thân và tập trung cho sự nghiệp (Ảnh: Newsen).

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc bản thân. Nữ diễn viên duy trì hình ảnh độc lập, kín tiếng trong đời tư, đồng thời gặt hái thành công với các dự án như Vinh quang trong thù hận. Cô hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, sở hữu mức cát-xê cao cùng khối tài sản hàng chục triệu USD.

Song Hye Kyo hiếm hoi chia sẻ về quan điểm tình yêu sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết cô không còn nhìn tình yêu bằng sự lý tưởng hóa như trước, mà chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và thực tế hơn. “Tôi không còn vội vàng hay đặt kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu. Điều quan trọng là sự thấu hiểu và cảm giác bình yên khi ở bên một người”, cô nói.

Trong khi đó, Song Joong Ki (SN 1985) tiếp tục củng cố vị thế trong làng giải trí với loạt tác phẩm như Vincenzo, Con trai nhà tài phiệt. Hai năm sau ly hôn, anh tái hôn với vợ, một cựu diễn viên người Anh, và hiện có 2 con.

Song Joong Ki từng dành nhiều lời khen cho người vợ hiện tại, cho biết cô là người khôn ngoan, tinh tế và dịu dàng. Nam diễn viên chia sẻ, bà xã Katy giúp anh hoàn thiện bản thân mỗi ngày và trở thành phiên bản tốt hơn. Dù cuộc hôn nhân nhận được nhiều sự quan tâm, anh vẫn lựa chọn giữ gìn đời sống riêng tư, hạn chế để vợ con xuất hiện trước truyền thông.

Song Joong Ki và người vợ hiện tại, Katy, đã có 2 con chung (Ảnh: Osen).

Tài tử của Hậu duệ mặt trời cũng thẳng thắn nói về sự thay đổi trong ưu tiên cuộc sống sau khi lập gia đình. “Đôi khi, việc làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một phần cơ hội trong sự nghiệp. Nhưng tôi không sợ điều đó. Gia đình luôn quan trọng hơn công việc, dù tôi vẫn nỗ lực để cân bằng cả hai”, anh chia sẻ.

Sau khi trở thành người chồng và người cha, sự nghiệp của Song Joong Ki được cho là không còn duy trì sức hút như giai đoạn trước. Cuối năm 2025, anh trở lại với bộ phim My Youth, đánh dấu lần đầu sau 9 năm tham gia thể loại tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, tác phẩm không đạt kỳ vọng khi tỷ suất người xem chỉ ở mức một chữ số, lần lượt 2,9% và 2,8% trong 2 tập đầu.

Dù lựa chọn những con đường khác nhau, cả Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều cho thấy họ đang ổn định và hài lòng với cuộc sống riêng. Câu chuyện của họ được nhìn nhận như một minh chứng cho việc chia tay đôi khi là lựa chọn phù hợp khi hai người theo đuổi những giá trị sống khác biệt.