Tính cách thật của “biểu tượng sắc đẹp” Song Hye Kyo trong mắt đồng nghiệp

Mới đây, trong chương trình You Quiz on the Block, nữ diễn viên Yeom Hye Ran đã có những chia sẻ đáng chú ý về Song Hye Kyo. Cả hai từng hợp tác trong hai dự án, trong đó có bộ phim gây tiếng vang The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Theo Yeom Hye Ran, cô đặc biệt ấn tượng với sự tử tế và tinh tế của Song Hye Kyo trong quá trình làm việc. Nữ diễn viên kể lại một kỷ niệm khi cả hai phải quay lại một phân cảnh.

Song Hye Kyo luôn nhận được lời khen ngợi từ các đồng nghiệp (Ảnh: IG).

Cô chia sẻ: “Sự việc xảy ra khi tôi và Song Hye Kyo ghi hình cho The Glory. Trong một cảnh quay phải thực hiện lại, dù không phải lỗi của mình, cô ấy vẫn vui vẻ thay trang phục và đồng ý quay lại từ đầu để hỗ trợ tôi. Tôi thực sự biết ơn sự chu đáo đó”.

Không chỉ Yeom Hye Ran, nhiều đồng nghiệp từng hợp tác với Song Hye Kyo cũng dành lời khen cho nhân cách của cô. Họ nhận xét nữ diễn viên chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ người khác và không có thái độ ngôi sao.

Năm 2023, Kim Hee Sun cũng chia sẻ về sự quan tâm của Song Hye Kyo. Khi đàn chị lo lắng trong thời điểm ra mắt phim mới, Song Hye Kyo đã chủ động gọi điện trấn an, đồng thời tìm và gửi những bài viết tích cực để động viên tinh thần.

Yeom Hye Ran đánh giá cao tinh thần và thái độ làm việc của Song Hye Kyo (Ảnh: tVN).

Nhà tạo mẫu tóc Kim Hyun Kyung cũng từng chia sẻ về sự chu đáo của Song Hye Kyo. Cô kể rằng ở tuổi 22-23, bản thân có thu nhập thấp, sống chật vật trong phòng trọ nhỏ. Khi nhận tin mẹ lâm bệnh, cô vội vàng về quê mà chưa kịp thông báo với nữ diễn viên.

Sau đó, khi kiểm tra tài khoản, Kim Hyun Kyung bất ngờ phát hiện một khoản tiền lớn được chuyển vào. Đây là số tiền Song Hye Kyo âm thầm gửi để hỗ trợ gia đình cô.

Nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc còn nhắn nhủ: “Chị xin lỗi vì không thể ở bên em, chỉ có thể giúp em bằng khoản tiền này. Hy vọng nó phần nào san sẻ khó khăn với em”. Hành động này khiến Kim Hyun Kyung xúc động đến bật khóc. Được biết, cả hai đã làm việc cùng nhau hơn 20 năm.

Không chỉ vậy, bạn diễn Jeon Yeo Bin trong dự án The Black Nuns cũng dành nhiều thiện cảm cho Song Hye Kyo. Nữ diễn viên nhận xét: “Những người có sự đồng điệu về tâm hồn sẽ gắn bó lâu dài. Dù công việc có khó khăn, nhưng khi thấu hiểu nhau, chúng ta có thể cùng vượt qua”.

Song Hye Kyo hiện duy trì trạng thái độc thân và tập trung cho sự nghiệp (Ảnh: IG).

Song Hye Kyo có hơn 2 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Sinh năm 1981, cô ghi dấu ấn qua loạt phim nổi tiếng như: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và Vinh quang trong thù hận.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cô hiện nằm trong nhóm nữ diễn viên có cát-xê cao nhất, ngang hàng với Jeon Ji Hyun. Với Vinh quang trong thù hận, Song Hye Kyo nhận khoảng 163.000 USD mỗi tập.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và sở hữu khối tài sản ước tính hơn 42 triệu USD. Dù vậy, cô vẫn duy trì lối sống kín tiếng, giản dị.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Song Hye Kyo thừa nhận từng trải qua giai đoạn mất phương hướng và tự nghi ngờ bản thân. Bước qua tuổi 45, cô cho biết đã thay đổi quan điểm sống và tập trung nhiều hơn vào diễn xuất thay vì dựa vào ngoại hình.

“Tôi nhận ra mình không còn ở độ tuổi có thể dựa vào nhan sắc. Điều quan trọng là phải diễn xuất tốt hơn”, cô chia sẻ.

Minh tinh xứ Hàn được khen ngợi ngày càng thăng hạng về nhan sắc và gu thời trang (Ảnh: HB).

Nữ diễn viên cũng cho biết những lời bình luận tiêu cực không còn ảnh hưởng nhiều đến bản thân như trước, nhưng vẫn cảm thấy tổn thương khi những điều đó liên quan đến gia đình.

Trái với sự nghiệp rực rỡ, Song Hye Kyo lại thiếu may mắn trong tình cảm. Cô từng hò hẹn với nhiều mỹ nam hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn như Lee Byung Heon, Hyun Bin và kết hôn với tài tử Song Joong Ki. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân duy nhất của ngọc nữ xứ Hàn tính đến nay chỉ kéo dài 2 năm với Song Joong Ki.

Năm 2017, Song Hye Kyo khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, đẹp rạng ngời bên Song Joong Ki trong một hôn lễ được xem là hoành tráng của làng giải trí xứ Hàn. Đám cưới của họ có cả tiếng cười, những lời chúc phúc và những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo không bao giờ nhắc đến chồng cũ (Ảnh: Naver).

Năm 2019, Song Hye Kyo và Song Joong Ki xác nhận ly hôn. Thông tin được phía nam diễn viên công bố trước truyền thông. Theo một số nguồn tin, Song Hye Kyo được cho là bất ngờ khi chồng cũ đệ đơn ly hôn. Đến nay, nguyên nhân tan vỡ của cặp đôi vẫn chưa được làm rõ.

Trước đó, cả hai được cho là đã ly thân một thời gian. Sau khi chia tay, Song Hye Kyo tập trung cho sự nghiệp, duy trì hoạt động nghệ thuật và làm việc tích cực. Cô giữ nhịp sống bận rộn, tránh để bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực. Khi được hỏi về khả năng tái hôn, Song Hye Kyo vẫn giữ thái độ kín tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn trước khi kết hôn, nữ diễn viên từng chia sẻ: “Khi còn trẻ, tôi nghĩ hôn nhân là điều đơn giản. Nhưng càng trưởng thành, tôi nhận ra đó giống như một canh bạc. Tôi không gặp gỡ nhiều người và ngày càng trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn. Những câu chuyện về hôn nhân cũng khiến các ảo tưởng của tôi dần tan biến”.