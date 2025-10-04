Làn sóng tẩy chay văn hóa Hàn tại Trung Quốc khiến Song Hye Kyo bị vạ lây

Thời gian gần đây, Jun Ji Hyun gây chú ý khi tham gia dự án truyền hình Giông tố (Tempest). Bộ phim được đầu tư với kinh phí lên tới 50 triệu USD và gây sốt toàn cầu ngay khi ra mắt vào tháng 9 vừa rồi.

Giông tố được khen ngợi về nội dung hấp dẫn, sự kết hợp ăn ý giữa các diễn viên. Tuy nhiên, dự án Giông tố và nữ diễn viên Jun Ji Hyun đã nhanh chóng đối mặt với đợt tẩy chay diện rộng tại thị trường Trung Quốc khi phim được cho là có những tình tiết xúc phạm Trung Quốc.

Jun Ji Hyun bị khán giả Trung Quốc tẩy chay vì một câu thoại trong "Giông tố" (Ảnh: News).

Những video về Jun Ji Hyun trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc đang bị report (báo cáo) hàng loạt. Ngay lập tức, nhiều nhãn hiệu của Trung Quốc do Jun Ji Hyun làm gương mặt đại diện đã tuyên bố hủy hợp đồng hoặc xóa hết tất cả bài đăng liên quan tới nữ diễn viên trên mạng xã hội.

Theo trang QQ, Jun Ji Hyun đang mất hàng loạt người hâm mộ tại Trung Quốc. Việc bị tẩy chay khiến nữ diễn viên Cô nàng ngổ ngáo tổn thất lên tới 100 triệu NDT (hơn 370 tỷ đồng) vì mất các hợp đồng quảng cáo.

Ngày 2/10, biên kịch và đạo diễn phim Giông tố đã lên tiếng xin lỗi và giải thích không lường trước những hiểu lầm của khán giả sau câu thoại. Bà Kim Hee Won hứa sẽ thận trọng hơn trong việc sử dụng tên quốc gia khi đưa vào phim.

Bà cho biết toàn bộ nội dung của Giông tố là hư cấu, trong phim cũng có quốc gia không tồn tại trong đời thực. Nếu thay đổi tên khu vực, bà lo ngại câu chuyện xa lạ với khán giả nên đã "mượn" tên các nước trong thực tế để tạo nội dung.

Biên kịch của "Giông tố" lên tiếng xin lỗi khán giả và làm rõ các hiểu lầm (Ảnh: Disney).

Đạo diễn Kim Hee Won nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi khán giả vì để xảy ra việc này”. Nữ diễn viên Jun Ji Hyun cũng chia sẻ: “Mong khán giả sẽ thôi hiểu lầm”.

Đạo diễn Kim Hee Won cho rằng nếu xem hết Giông tố, khán giả sẽ hiểu nội dung phim không liên quan đời thực và không mang ý hạ thấp, bôi nhọ bất kỳ ai.

Được biết, sau vụ ồn ào của phim Giông tố, khán giả Trung Quốc đã mạnh mẽ yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa thay lệnh "hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc) thành lệnh "cấm Hàn".

Hiện tại, nữ diễn viên Jun Ji Hyun bị gỡ toàn bộ hình ảnh trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc còn Yoona (thành viên nhóm SNSD) bị đưa vào danh sách những ngôi sao Hàn Quốc bị ghét nhất tại Trung Quốc.

Song Hye Kyo cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay văn hóa Hàn Quốc tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: Vogue).

Theo tờ 163, sau Jun Ji Hyun, nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng lọt vào tầm ngắm của khán giả Trung Quốc. Theo đó, các hợp đồng làm việc giữa Song Hye Kyo và các đối tác Trung Quốc đang gặp khó khăn.

Cụ thể, một dự án phim ảnh lớn được nữ diễn viên đàm phán với đối tác Trung Quốc trong hơn 1 năm qua đang trục trặc. Nhà phát hành lo ngại làn sóng tẩy chay của khán giả ảnh hưởng tới doanh thu của phim. Do vậy, Song Hye Kyo đã bị loại khỏi dự án và được thay thế bằng nữ diễn viên Trung Quốc Nghê Ni.

Các bài viết liên quan tới cách hành xử và nghi vấn “mắc bệnh ngôi sao của Song Hye Kyo” khi làm việc tại Trung Quốc trong quá khứ cũng được một số trang tin của Trung Quốc như QQ, Ifeng chia sẻ lại. Trước các thông tin tiêu cực, minh tinh xứ Hàn chưa phản hồi.

Sau hơn 20 năm làm nghề, Song Hye Kyo được mệnh danh là "nữ hoàng truyền hình" của màn ảnh nhỏ xứ Hàn với nhiều bộ phim đình đám như: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Một cho tất cả, Vinh quang trong thù hận...

Nhờ danh tiếng và ngoại hình nổi bật, Song Hye Kyo được nhiều nhãn hàng yêu mến, lựa chọn là gương mặt thương hiệu. Tại Trung Quốc, minh tinh Ngôi nhà hạnh phúc cũng có lượng người hâm mộ đông đảo.