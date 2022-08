Song Hye Kyo lãi 52 tỷ đồng từ bất động sản nhưng vẫn thua một cặp đôi

Chương trình thông tin giải trí của đài KBS2 - Entertainment company Live vừa công bố danh sách những ngôi sao kiếm bộn tiền từ việc kinh doanh bất động sản thời gian qua. Trong đó, nữ diễn viên Hàn Quốc - Song Hye Kyo đứng vị trí thứ 4 khi lãi 2,9 tỷ won (hơn 52 tỷ đồng) từ việc bán bất động sản ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc thời gian qua.

Theo Biz Hankook, diễn viên rao bán căn hộ biệt lập với giá 8,2 tỷ won (147 tỷ đồng) từ năm 2019, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, quá trình giao dịch không như kỳ vọng. Sau khi tham khảo người quen trong ngành, Song Hye Kyo hạ giá và hoàn tất giao dịch hồi tháng 4 vừa rồi và thu lời sau 17 năm.

Song Hye Kyo là quý cô độc thân rất "mát tay" trong việc kinh doanh bất động sản tại Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Bất động sản của Song Hye Kyo nằm trong khu phức hợp Hyundai tại Samseong-dong, Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, được xây từ năm 1985. Tổng diện tích đất 454m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 303m2. Căn hộ ban đầu thuộc sở hữu của tỷ phú Koo Bon Joon - chủ tịch tập đoàn LX Holdings, chuyên về năng lượng, công nghệ, du lịch và vật liệu công nghiệp. Năm 2001, ông bán bất động sản này cho vợ chồng nghệ sĩ Cha In Pyo và Shin Ae Ra. 4 năm sau, Song Hye Kyo mua lại với giá 5 tỷ won (89 tỷ đồng) và đưa mẹ về sống từ đó.

Năm 2021, Song Hye Kyo chi 19,5 tỷ won (hơn 349 tỷ đồng) mua tòa nhà năm tầng nổi, hai tầng hầm tại Hannam-dong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tòa nhà xây dựng được 7 năm, diện tích đất nền 150m2. Ngoài bất động sản trên, nữ diễn viên Trái tim mùa thu còn nắm trong tay căn nhà hai tầng mua với giá 8,5 tỷ won (152 tỷ đồng) từ năm 2014, căn nhà tại Mỹ trị giá 2,8 triệu USD (65 tỷ đồng).

Nữ diễn viên Song Hye Kyo vừa lãi 2,9 tỷ won (hơn 52 tỷ đồng) từ việc bán bất động sản và nắm trong tay nhiều nhà đất có giá trị (Ảnh: W).

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc. Nữ diễn viên ra mắt vào năm 1996 và trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu. Tên tuổi cô nhanh chóng vươn tầm quốc tế qua các bộ phim ăn khách của Hàn Quốc như Ngôi nhà hạnh phúc đóng cùng Bi Rain, Một cho tất cả, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ Mặt trời…

Theo Hankookilbo, Song Hye Kyo nằm trong nhóm những nghệ sĩ Hàn Quốc nhận thù lao cao ngất ngưởng cho mỗi tập phim truyền hình. Với thời lượng 16 tập, cô có thể bỏ túi khoảng 3,2 tỷ won (57 tỷ đồng). Cô cũng là nữ diễn viên xứ Hàn được nhiều nhãn hiệu quốc tế yêu thích và tin tưởng chọn là gương mặt đại diện tại châu Á. Thu nhập từ hoạt động đóng phim, thương mại được Song Hye Kyo đầu tư vào nhà đất từ nhiều năm nay, mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ cho nữ diễn viên 41 tuổi.

Song Hye Kyo từng hẹn hò với các đồng nghiệp như Lee Byung Hun, Hyun Bin và có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với tài tử Song Joong Ki. Trong chuyện tình cảm, cô là nữ diễn viên thiếu may mắn nhưng về con đường sự nghiệp và kinh doanh nhà đất, nữ diễn viên sinh năm 1981 lại rất thành công. Sau khi ly hôn Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo sống độc thân, kín tiếng chuyện tình cảm và chuyên tâm cho công việc.

Song Hye Kyo đẹp không tì vết khi tới Pháp (Video: YouTube).

Vụ ly hôn của người đẹp với nam diễn viên Song Joong Ki từng gây bùng nổ truyền thông, khiến hình ảnh của Song Hye Kyo trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nhưng hiện cô vẫn là nữ diễn viên có danh tiếng hàng đầu của Hàn Quốc, cũng như trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Thời gian qua, Song Hye Kyo bận rộn ghi hình cho The Glory, dự án phim truyền hình thứ hai mà cô góp mặt từ năm 2018. Năm ngoái, bộ phim Now, we are breaking up mà cô đóng chính ra mắt khán giả nhưng không quá thành công về tỉ suất bạn xem đài. Ngôi sao sinh năm 1981 kỳ vọng, dự án phim tâm lý báo thù The Glory sẽ mang đến một hơi thở mới cho sự nghiệp của chính mình.

Theo truyền thông xứ Hàn, một trong những ngành nghề "hái ra tiền" tại xứ sở kim chi chính là kinh doanh bất động sản. Theo thông tin, giá nhà ở Seoul (Hàn Quốc) đã tăng lên 40% chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây. Và với những người nổi tiếng, việc kinh doanh nhà đất là một cách kiếm tiền nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài Song Hye Kyo, làng giải trí xứ Hàn còn có nhiều ngôi sao rất mát tay trong việc kinh doanh bất động sản.

Lee Hyori và ông xã Lee Sang Soon bỏ túi khoản lợi nhuận 2 tỷ won (hơn 35 tỷ đồng) từ việc bán nhà hồi tháng 6/2022 (Ảnh: Naver).

Theo chương trình Entertainment company Live, xếp trên Song Hye Kyo trong bảng danh sách những nghệ sĩ thành công trong việc mua bán nhà đất thời gian qua là vợ chồng nữ ca sĩ Lee Hyori và Lee Sang Soon. Họ vừa bán tòa nhà Hannam-dong (Hàn Quốc) vào tháng 6/2022 với giá 8,8 tỷ won (157 tỷ đồng). Trước đó, cặp đôi mua tòa nhà mua với giá 5,82 tỷ won (104 tỷ đồng) vào năm 2019. Như vậy, sau khi bán, vợ chồng "biểu tượng gợi cảm" xứ Hàn đã thu về khoản lợi nhuận 2 tỷ won (hơn 35 tỷ đồng).

Nam ca sĩ Seo Tai-ji cũng thu về khoản chênh lệch 30 tỷ won (538 tỷ đồng) trong năm 2022 khi bán tòa nhà được anh mua từ năm 2002 với giá 5 tỷ won (89 tỷ đồng). Seo Tai-ji đứng thứ 2 trong danh sách những nghệ sĩ "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản xứ Hàn gần đây.

Cặp đôi nghệ sĩ xứ Hàn kiếm được khoản siêu lợi nhuận trong việc kinh doanh nhà đất năm 2022 chính là vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee. Tòa nhà ở Cheongdam-dong (Hàn Quốc) mà Bi Rain bán gần đây mang về khoản lãi hơn 30 tỷ won (hơn 538 tỷ đồng) cho cặp sao nổi tiếng. Ngoài ra, họ cũng bỏ túi 3,2 tỷ won (57 tỷ đồng) nhờ bán ngôi nhà sang trọng ở Itaewon-dong (Hàn Quốc) vào tháng 5/2022.