Son Ye Jin lộ diện rạng rỡ, khẳng định kết hôn với Hyun Bin là định mệnh

Son Ye Jin xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ phim Thirty Nine (39) của đài JTBC (Hàn Quốc) với Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun và nhiều nghệ sĩ khác. Đây là lần đầu mỹ nhân xứ Hàn lộ diện trước báo giới kể từ khi cô thông báo lên xe hoa với tài tử Hyun Bin.

Nữ diễn viên 40 tuổi trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, diện váy đen tay bồng trẻ trung khoe dáng vóc cân đối, đôi chân thon cực phẩm.

Son Ye Jin xinh đẹp và trẻ trung tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim "39", ngày 16/2 (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên 40 tuổi rạng rỡ và xinh đẹp suốt sự kiện (Ảnh: Naver).

Tại sự kiện, ngoài các thông tin liên quan tới bộ phim, Son Ye Jin cũng nhận được những câu hỏi về đám cưới sắp tới với Hyun Bin. Nữ diễn viên xinh đẹp nói: "Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và không biết phải nói gì về vấn đề cá nhân trong buổi họp báo phim. Song, tôi cảm thấy bản thân đang trải qua những sự kiện quan trọng vào đầu năm 2022. Với tư cách một diễn viên và một phụ nữ bình thường, tôi tin, mọi chuyện chính là định mệnh".

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn công chúng vì đã gửi lời chúc phúc tới cô và Hyun Bin những ngày qua. "Tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người và vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn", cô hạnh phúc nói.

Sau khi Son Ye Jin và Hyun Bin thông báo kết hôn, nữ diễn viên cũng dính nhiều tin đồn, trong đó có thông tin mỹ nhân 40 tuổi "cưới chạy bầu". Song, xuất hiện tại sự kiện ngày 16/2, Son Ye Jin đã khéo léo phủ nhận thông tin này khi diện chiếc váy ôm sát, khoe dáng người mảnh mai.

Ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của Son Ye Jin khi cô cảm tạ người hâm mộ chúc phúc cô và Hyun Bin (Ảnh: Star News).

Đây là lần đầu tiên Son Ye Jin lộ diện trước báo giới và công chúng sau thông báo kết hôn gây chú ý vào ngày 10/2 (Ảnh: Osen).

Hành động dễ thương của mỹ nhân 40 tuổi trước báo giới và người hâm mộ (Ảnh: Osen).

Được biết, dự án Thirty Nine là dự án cuối cùng của Son Ye Jin trong tư cách người độc thân. Sau khi bộ phim này lên sóng và tham gia đầy đủ các hoạt động quảng bá cho phim, Son Ye Jin dự định nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống hôn nhân.

Thirty Nine cũng là dự án mới nhất mà Son Ye Jin góp mặt sau Hạ cánh nơi anh rất thành công vào năm 2020. Thirty Nine thuộc thể loại tâm lý tình cảm hiện đại, mô tả cuộc sống của ba cô bạn thân cùng bước vào tuổi trung niên, đối mặt với những sóng gió, thử thách trong cuộc đời. Thirty Nine chính là phiên bản Hàn Quốc của dự án truyền hình thành công năm 2019 của Trung Quốc - 30 chưa phải là hết.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai Cha Mi Jo - một nữ bác sĩ da liễu ưu tú của một phòng khám ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Mi Jo vốn là trẻ mồ côi nhưng được lớn lên trong vòng tay yêu thương, sự giáo dục tử tế của bố mẹ nuôi. Cuộc sống êm đềm của Mi Jo trở nên hỗn loạn khi cô phát hiện căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi 39.

Son Ye Jin và hai người đồng nghiệp trong "39" trở thành chị em tốt sau bộ phim (Ảnh: Star News).

Son Ye Jin và phi công trẻ kết đôi trong "39" (Ảnh: Naver).

Son Ye Jin ngượng ngùng khi được hỏi về đám cưới sắp diễn ra với Hyun Bin (Ảnh: Naver).

Nhân vật Cha Mi Jo cùng hai người bạn thân khác từng trải qua những năm tháng tươi đẹp bên nhau và học cách đối mặt với những buồn vui, thay đổi khi bước vào tuổi trung niên. Phim Thirty Nine thuộc dòng phim chữa lành giống Hometown Cha Cha Cha và Hospital Playlist....

Khi chưa ra mắt, bộ phim đã đứng thứ 9 trong top 10 phim Hàn Quốc có chỉ số mạng xã hội cao nhất trong tháng 2/2022. Theo Son Ye Jin, cả cô và hai bạn diễn đều dễ dàng nhập vai và kết nối vì chuyện phim, các nhân vật khá gần gũi với tính cách, cuộc sống hiện tại của họ.

Son Ye Jin tìm thấy nhiều sự đồng điệu với nhân vật Cha Mi Jo, khi hai người cùng tuổi và cùng đam mê bộ môn golf. Môn thể thao quý tộc này là một trong những yếu tố đã kết duyên cô với tài tử Hyun Bin ngoài đời.

Giải thích lý do lựa chọn Thirty Nine, Son Ye Jin nói: "Đây là dự án mà tôi chỉ có thể thực hiện ở độ tuổi hiện tại. Tôi tin đây là một trải nghiệm đáng nhớ và vui vẻ".

Bộ phim Thirty Nine chính thức lên sóng vào ngày 16/2.

Son Ye Jin trẻ trung trong "39" (Ảnh: Netflix).

"39" là một dự án gần với tuổi tác và tính cách ngoài đời của Son Ye Jin (Ảnh: Netflix).