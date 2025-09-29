Sơn Tùng M-TP và loạt nghệ sĩ hát ở sự kiện "nhà cái" có vi phạm pháp luật?

Loạt nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình liên quan web cá độ

Sau vụ việc MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng (Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng) bị phát hiện có logo một trang web cá độ, khán giả tiếp tục lan truyền nhiều video, hình ảnh cho thấy không ít nghệ sĩ từng tham gia biểu diễn tại các sự kiện của "nhà cái" hoặc có yếu tố liên quan đến trang cá cược.

Đứng trước nghi vấn "quảng cáo cờ bạc", nhiều nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân chỉ nhận lời biểu diễn, không hề ký kết hay có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào với các trang web cá độ. Tuy vậy, những tranh cãi quanh vấn đề này vẫn chưa lắng xuống.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận nào với thương hiệu cờ bạc trực tuyến (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gây chú ý nhất là trường hợp Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại đêm nhạc có nhà tài trợ kim cương là một thương hiệu cờ bạc trực tuyến, khiến nhiều khán giả hoang mang. Đại diện Sơn Tùng khẳng định, nam ca sĩ không có bất kỳ thỏa thuận nào với thương hiệu này. Đêm nhạc do Công ty TNHH TZ Việt Phát tổ chức hồi tháng 10/2024 tại Đà Lạt và ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn với Công ty M-TP Talent.

"Thông tin về thương hiệu cá độ xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận giữa hai bên", phía Sơn Tùng nhấn mạnh.

Tương tự, Thiều Bảo Trâm cũng vướng lùm xùm khi biểu diễn tại một sự kiện ở Phú Thọ (2/2024), nơi logo trang web cá độ xuất hiện ngay giữa sân khấu.

Qua luật sư, nữ ca sĩ giải thích do quản lý tin tưởng bầu show, không trực tiếp làm việc với đơn vị tổ chức và cũng không được thông tin về đơn vị tài trợ. Người quản lý lại chủ quan, không kiểm tra kỹ poster (áp phích quảng cáo) và bối cảnh biểu diễn, dẫn đến sự cố này.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một trường hợp khác là Ngô Lan Hương. Hình ảnh nữ ca sĩ biểu diễn trong sự kiện ra mắt một thương hiệu cá độ hồi tháng 12/2024 cũng bị cộng đồng mạng khơi lại.

Đại diện của Ngô Lan Hương cho biết, khi nhận lời mời, họ được giới thiệu đây là buổi khai trương một công ty truyền thông, địa điểm đã được trung tâm sự kiện cấp phép. Do tin tưởng đối tác, phía ca sĩ không kiểm tra và không biết đây thực chất là sự kiện liên quan đến "nhà cái".

Trong khi đó, Khánh Phương - thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng - còn bị phát hiện từng tham gia sự kiện livestream mừng sinh nhật một trang web cá cược hôm 6/6. Video ghi lại cảnh anh biểu diễn trước phông nền mang logo "nhà cái" vẫn tồn tại trên nền tảng của trang này.

Tương tự, Hồ Quang Hiếu và Châu Khải Phong cũng bị phát hiện từng tham gia chương trình của thương hiệu này.

Ưng Hoàng Phúc cũng không tránh khỏi bị gọi tên khi cộng đồng mạng phát hiện video anh xuất hiện tại một giải đua xe, trong đó logo "nhà cái" liên tục xuất hiện. Clip "Cùng Ưng Hoàng Phúc khám phá giải đua" sau đó đã được nam ca sĩ tạm ẩn hoặc xóa.

Có vi phạm pháp luật?

Câu hỏi đặt ra là, nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện có liên quan đến web cá độ nhưng khẳng định không hề biết, không ký kết quảng cáo, liệu có vi phạm pháp luật?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TPHCM, phân tích như sau:

Trường hợp 1: Nếu nghệ sĩ chỉ tham gia biểu diễn theo hợp đồng nghệ thuật, không ký kết hay thỏa thuận quảng cáo với trang cá độ và sự kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thì sẽ không bị coi là vi phạm.

Trường hợp 2: Nếu có căn cứ chứng minh nghệ sĩ biết rõ sự kiện nhằm quảng bá cho "nhà cái", thì hành vi này có thể bị xem là tham gia một hoặc nhiều công đoạn của hoạt động quảng cáo và nghệ sĩ có thể bị coi là "người kinh doanh dịch vụ quảng cáo" cho dịch vụ bị cấm.

Khánh Phương (phải) và Hồ Quang Hiếu gây tranh cãi khi từng hát mừng sinh nhật "nhà cái" (Ảnh: Chụp màn hình).

Về tình huống nghệ sĩ cho rằng họ chỉ đến hát, còn logo web cá độ là "vô tình xuất hiện", luật sư Tuấn cho hay, cơ quan chức năng sẽ là bên xác định. Nếu xác minh có yếu tố quảng cáo, nghệ sĩ vẫn có thể bị xử phạt hành chính 70-100 triệu đồng đối với cá nhân, hoặc gấp đôi nếu là tổ chức. Ngoài ra, còn phải gỡ bỏ, tháo dỡ, xóa nội dung vi phạm.

Trong nhiều trường hợp, nghệ sĩ giải thích rằng họ đồng ý biểu diễn vì tin tưởng bầu show hoặc khách hàng, địa điểm đã được cấp phép hay không ai thông tin đây là sự kiện của "nhà cái"...

Tuy nhiên, theo Luật Quảng cáo, người tham gia dịch vụ quảng cáo có nghĩa vụ kiểm tra các tài liệu liên quan đến đơn vị tổ chức. Do đó, việc có được miễn trách nhiệm hay không sẽ phụ thuộc vào kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Ngô Lan Hương lên tiếng xin lỗi và hứa cẩn trọng hơn trước những lời mời hợp tác (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại buổi họp báo ngày 25/9, phóng viên Dân trí đã đặt câu hỏi với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM về việc nhiều nghệ sĩ gần đây bị phát giác biểu diễn trong các chương trình có liên quan đến thương hiệu cá cược.

Đại diện Sở cho biết, khi nộp hồ sơ xin phép, các đơn vị thường đăng ký nội dung biểu diễn nghệ thuật, vốn không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị lại gắn sự kiện với hoạt động trái phép.

Phía Sở VH&TT khẳng định, các đơn vị được cấp phép biểu diễn cần chịu trách nhiệm đối với hành vi nói trên. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý đúng với quy định pháp luật