Ưng Hoàng Phúc và 4 ca sĩ lập nhóm Ngũ Hổ Tướng, được dàn hậu phương ủng hộ

Ưng Hoàng Phúc cho biết ý tưởng thành lập nhóm xuất phát từ tình bạn lâu năm giữa 5 anh em. “Chúng tôi vốn là những ca sĩ solo, nhưng làm bạn với nhau đã 10-20 năm”, ca sĩ chia sẻ.

Khánh Phương nói thêm: “Chúng tôi đến với nhau từ tình anh em chứ không phải tìm người để lập nhóm. Khi đã kết hợp, chắc chắn nhóm sẽ đi diễn chung. Ở các sân khấu thích hợp, Ngũ Hổ Tướng sẽ cùng xuất hiện, ngoài ra vẫn có phần solo để mỗi người phát huy sở trường”.

Về cát-xê, các thành viên khẳng định tinh thần anh em luôn đặt lên hàng đầu. Ưng Hoàng Phúc khẳng định, các thành viên sẵn sàng giảm cát-xê cá nhân để có thể đứng chung sân khấu. "Ở đây không có phân biệt ai nổi tiếng hơn ai, chỉ có tình anh em và sự chia sẻ", ca sĩ chia sẻ.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng ra mắt khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, dàn hậu phương của các ca sĩ gồm Kim Cương (vợ Ưng Hoàng Phúc), Triệu Ái Vy (vợ Dương Ngọc Thái) và Thu Hương (vợ Lâm Chấn Huy) cũng hết lòng ủng hộ, sát cánh cùng nhóm.

Lâm Chấn Huy chia sẻ: “Không có 3 người đẹp này thì sẽ không có sự thành công hôm nay của nhóm”. Ưng Hoàng Phúc cũng bày tỏ: “Các chị em đã luôn đồng hành, yêu thương và tạo động lực để giữ anh em gắn kết”.

Nhóm thừa nhận, quá trình làm việc cùng nhau không hề dễ dàng. Mỗi ca sĩ đều có thế mạnh riêng. Ưng Hoàng Phúc gắn liền với nhạc trẻ thập niên 2000. Khánh Phương gắn bó với ballad. Dương Ngọc Thái là giọng ca nổi bật với dòng bolero. Lâm Chấn Huy từng ghi dấu với những bản nhạc tình. Còn Lưu Hưng là giọng ca trẻ nhất nhóm.

Ưng Hoàng Phúc kể: "Có lúc buồn phiền, giận hờn, thậm chí định dừng lại. Nhưng mọi người cùng nhớ lý do ban đầu, vì cái tên Ngũ Hổ Tướng, vì tinh thần "anh em trước sau như một". Nhờ vậy chúng tôi bỏ qua cái tôi để đi đến cuối cùng".

Dàn hậu phương cũng sát cánh cùng các thành viên Ngũ Hổ Tướng (Ảnh: Ban tổ chức).

Hôm 18/9, nhóm ra mắt MV “Anh em trước sau như một”. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác, là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên sẽ ra mắt vào tối 21/9.

Về kế hoạch lâu dài, nhóm khẳng định sẽ hoạt động song song, vừa giữ vai trò solo, vừa dành thời gian cho các dự án chung. “Chúng tôi tôn trọng công việc riêng của nhau. Khi có dự án của Ngũ Hổ Tướng, anh em sẽ cùng tham gia, còn lại vẫn thoải mái phát triển sự nghiệp solo”, Ưng Hoàng Phúc nói.