Sơn Tùng M-TP gây sốt vì đưa câu nói “flop quá thì cứ ghi tên anh” vào nhạc

Sơn Tùng M-TP gây sốt vì đưa câu nói “flop quá thì cứ ghi tên anh” vào âm nhạc (Video: Red Bull Việt Nam).

Sơn Tùng M-TP đang được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội sau nhạc hội tại Hà Nội tối 7/9.

Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Sơn Tùng M-TP chia sẻ hình ảnh đang truyền thuốc và cho biết là đang bị sốt nhưng anh vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng cho khoảnh khắc gặp lại cộng đồng người hâm mộ của anh.

Dù sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định, Sơn Tùng vẫn thể hiện phong thái tự tin và năng lượng tràn đầy, khiến hàng chục nghìn khán giả phấn khích. Xuất hiện trên sân khấu, nam ca sĩ ngay lập tức tạo điểm nhấn với hình ảnh hóa thân thành hình tượng “bá tước”, tự gọi vui là Sain Tone Emvippy.

Trên sân khấu, anh mở đầu chuỗi ca khúc bằng một Intro (phần âm nhạc mở đầu của màn trình diễn) và kết thúc với câu: “Flop (tạm dịch: thất bại) quá thì cứ ghi tên anh vào”, khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ cảm xúc.

Với phong thái tự tin và ngạo nghễ, Sơn Tùng M-TP khiến câu rap “flop quá thì cứ ghi tên anh vào” trở thành trào lưu trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Được biết, câu nói này xuất phát từ một bình luận của Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội, sau này đã trở thành trào lưu.

Nhiều cư dân mạng thường đùa rằng muốn gây chú ý thì cứ ghi tên của Sơn Tùng M-TP vì anh luôn là cái tên “hot”.

Nắm bắt được xu hướng của cộng đồng mạng, Sơn Tùng M-TP đã biến những lời bàn tán xung quanh anh thành chất liệu âm nhạc và thành công biến đoạn Intro trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn.

Sau đó, nam ca sĩ thể hiện loạt hit đình đám từng gắn liền tên tuổi hơn 10 năm qua như: Chạy ngay đi, Em của ngày hôm qua, Buông đôi tay nhau ra - Khuôn mặt đáng thương.

Đáng chú ý, trong bản mashup Buông đôi tay nhau ra - Khuôn mặt đáng thương, Sơn Tùng M-TP làm mới ca khúc bằng bản phối mang màu sắc thính phòng, mang đến trải nghiệm vừa lạ lẫm vừa thú vị cho khán giả. Không chỉ vậy, anh còn cầm gậy chỉ huy và hóa thành nhạc trưởng, dẫn dắt toàn bộ phần trình diễn, khiến màn mashup thêm sống động và cuốn hút.

Sự kết hợp giữa phong cách nhạc dance-pop quen thuộc và chất liệu thính phòng khiến màn biểu diễn trở nên đặc biệt, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo của Sơn Tùng M-TP trong việc làm mới những bản hit quen thuộc.

Để thêm phần thú vị, nam ca sĩ còn xuống sân khấu tặng áo của mình cho người hâm mộ và trêu vui rằng, sau khi nhận áo xong, fan phải về… “ngâm rượu”.

Phần trình diễn khép lại, đồng thời cũng là màn kết thúc show khi Sơn Tùng M-TP nhảy trên nền ca khúc Đừng làm trái tim anh đau, mang đến khoảnh khắc xúc động cho khán giả.

Sơn Tùng M-TP cầm gậy chỉ huy, hóa thân thành nhạc trưởng, làm sống lại những bản hit đình đám theo phong cách hoàn toàn mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam ca sĩ cũng hẹn khán giả: “Từ bây giờ đến cuối tháng, chúng ta còn gặp nhau nhiều”. Khoảnh khắc này để lại không khí ấm áp, thân tình, kết nối gần gũi giữa Sơn Tùng và người hâm mộ.

Ngay sau phần trình diễn, khán giả trên mạng xã hội liên tục chia sẻ video và bình luận sôi nổi, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách Sơn Tùng kết hợp pop và thính phòng, đồng thời khen ngợi khoảnh khắc anh hóa thân thành nhạc trưởng trong màn trình diễn.

Một số người hâm mộ bình luận: “Chưa bao giờ thấy Sơn Tùng trình diễn như một nhạc trưởng”; “Muốn nổi bật thì cứ ghi tên Sơn Tùng M-TP, anh này quá hot”, “Chỉ có Sơn Tùng M-TP mới dám nói câu này mà thôi”; “Bản hit đã hơn chục năm mà Sơn Tùng M-TP vẫn biết cách làm mới mỗi lần trình diễn, quá đỉnh!”…

Với sự kết hợp khéo léo giữa phong cách biểu diễn hiện đại và những bản phối thính phòng mới mẻ, Sơn Tùng M-TP tiếp tục chứng minh sức hút không suy giảm, khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ dẫn đầu xu hướng của mình trên sân khấu lẫn mạng xã hội.