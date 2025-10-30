Sở Văn hóa TPHCM lên tiếng về đề xuất không mời ca sĩ lệch chuẩn biểu diễn

Gần đây, tình trạng ca sĩ hát nhạc thô tục, phản cảm gây bức xúc trong dư luận. Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TPHCM đã gửi văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý văn hóa chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn.

Tại họp báo chiều 30/10, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi cho phía Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM về quan điểm của sở đối với đề xuất từ Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TPHCM "đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật của Sở VH&TT - thông tin tại họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật (Sở VH&TT) - cho biết, TPHCM là địa phương có đời sống nghệ thuật diễn ra sôi nổi, phong phú, là một trong những trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới.

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn TPHCM luôn được Sở VH&TT quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Sở đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Sở chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn TPHCM nhằm chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời trong hoạt động nghệ thuật, qua đó đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, trong đó có những trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn đã tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Ngoài ra, sở còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật phát huy tài năng, cống hiến cho công chúng những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần xây dựng bộ mặt văn hoá nghệ thuật của TPHCM ngày càng lành mạnh.

"Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái tôi cá nhân, thể hiện sự phản cảm trong nội dung, hình thức hoặc cách biểu đạt.

Một số tác phẩm, tiết mục biểu diễn có yếu tố phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, hình thức không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không thể hiện vai trò, chức năng định hướng về nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng; cổ xúy lối sống tiêu cực, đặc biệt trong giới trẻ", phía sở thông tin.

Đối với các trường hợp vi phạm, căn cứ quy định pháp luật, sở sẽ có các biện pháp xử lý. Ngoài ra, sở sẽ phối hợp các tổ chức, đoàn thể để giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đối với các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của TPHCM, căn cứ vào mục đích, yêu cầu từng sự kiện, Sở VH&TT và các cơ quan liên quan đã hợp tác với các thành phần sáng tạo phù hợp, trong đó lực lượng nghệ sĩ biểu diễn được chú trọng ngoài năng lực chuyên môn còn đề cao yếu tố chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Vấn đề này thời gian tới sẽ tiếp tục được sở chú trọng.

Gần đây, Jack bị chỉ trích vì hát ca từ thô tục, lệch chuẩn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - cho biết, công văn gần đây của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM là sự cảnh báo, đề nghị gửi đến các cơ quan chức năng vào cuộc, chỉ ra cho khán giả hiểu về giá trị đúng của âm nhạc, nhắc nhở nhà sản xuất và ca sĩ nhận thức rõ hơn về sản phẩm gửi đến công chúng, đến xã hội.

"Việc cấm hay cho phép biểu diễn thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, còn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có trách nhiệm định hướng, góp phần giữ gìn sự chuẩn mực trong đời sống văn hóa nghệ thuật", bà Đinh Thị Thanh Thủy nói.