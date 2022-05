Siêu mẫu Bella Hadid mặc váy xẻ đến bụng dự sự kiện tại Cannes

Tối 24/5, trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2022 đã diễn ra bữa tiệc thời trang thu hút nhiều ngôi sao tham dự. Một trong những người nổi bật nhất tại sự kiện là siêu mẫu Bella Hadid, gương mặt quen thuộc của các kỳ Liên hoan phim Cannes gần đây.

Dự sự kiện, "chân dài" đình đám người Mỹ gây ấn tượng khi diện bộ váy xẻ tới bụng khoe thân hình thanh mảnh và vòng eo nhỏ xíu. Bella Hadid là một trong những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới và cô hiếm khi vắng mặt tại các Liên hoan phim và các tuần lễ thời trang lớn.

Bella Hadid xinh đẹp tại Cannes (Video: Access Video TV).

Bella Hadid sinh ra trong gia đình khá giả. Cô cùng với chị gái, siêu mẫu Gigi Hadid có bố là doanh nhân Mohamed Hadid và mẹ là người mẫu Yolanda Hadid. Vì có mẹ là người nổi tiếng nên Gigi và Bella Hadid được báo giới quan tâm từ khi còn nhỏ.

Bella Hadid dự tiệc tại Cannes (Ảnh: Getty Images).

Bella Hadid sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1,74 m và bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi. Cô từng trình diễn cho hàng chục thương hiệu lớn như Diane von Furstenberg, Fendi, DKNY, Versace, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Philipp Plein, Moschino, Missoni, Bottega Veneta....

Vào tháng 3/2016, Hadid giành giải "Người mẫu của năm" tại lễ trao giải thời trang Los Angeles của tạp chí Daily Front Row. Vào tháng 6/2016, Hadid lọt vào danh sách 50 người mẫu hàng đầu do trang web Models.com bình chọn. Tới tháng 9, cô lại giành giải "Người mẫu của năm" tại lễ trao giải GQ của Anh.

Bella Hadid xinh đẹp và quyến rũ (Ảnh: Getty Images).

Bella Hadid sở hữu hơn 52 triệu lượt theo dõi trang Instagram cá nhân và cô là gương mặt quảng cáo đắt giá của nhiều thương hiệu hàng đầu hiện nay. Khối tài sản của người đẹp ước tính lên tới 25 triệu USD. Bella Hadid và chị gái vô cùng thân thiết gắn bó. Hai chị em Hadid đi đâu cũng có nhau và họ thường dành cho nhau những lời khen ngợi khi trả lời phỏng vấn.

Bella Hadid diện bộ váy thiết kế từ năm 1987 (Ảnh: Shutterstock).

Cũng trong ngày 24/5, Bella Hadid đã tham dự buổi công chiếu bộ phim "hot" The Innocent tại Liên hoan phim Cannes. "Chân dài" 26 tuổi diện bộ váy thanh lịch và tinh tế của Gianni Versace. Đáng chú ý, đây là mẫu váy thiết kế từ năm 1987. Bộ váy cổ điển và lạ mắt giúp Bella Hadid lọt Top sao mặc đẹp nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Trong buổi công chiếu bộ phim The Innocent còn có sự góp mặt của mỹ nhân phim Người hùng thành Troy Diane Kruger. Ngôi sao 46 tuổi trông rất trẻ trung trong bộ váy đỏ lộng lẫy của Oscar de la Renta.

Diane Kruger (Ảnh: Shutterstock).

Diane Kruger từng là gương mặt quảng cáo của rất nhiều hãng thời trang cao cấp như: Chanel, Louis Vuitton hay Armani. Năm 2004 Diane Kruger có tên trong danh sách 50 người đẹp nhất hành tinh do tạp chí People bình chọn và vào năm 2005 cô cũng có tên trong danh sách 100 phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn.

Trong sự kiện còn có sự xuất hiện của siêu mẫu Anh Jourdan Dunn. Jourdan Dunn là siêu mẫu 9X thế hệ mới, được coi là bản sao của đàn chị Naomi Campbell. Cô đã nhiều lần được hiệp hội thời trang Anh quốc trao tặng danh hiệu siêu mẫu của năm.

Jourdan Dunn (Ảnh: Getty Images).

Người đẹp cao 1,82 m là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hiệu như Ann Taylor, Burberry, Balmain, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, DKNY, Michael Kors, John Galliano, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, Topshop, Kate Spade, Express.... Đáng chú ý, siêu mẫu 32 tuổi đã là mẹ của một cậu con trai năm nay 13 tuổi.

Kristen Stewart, Scott Speedman dự Liên hoan phim Cannes (Video: Storm Shadow Crew).

Gương mặt nổi bật trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ngày 24/5 là nữ diễn viên 9X Kristen Stewart. Danh tiếng của Kristen Stewart tăng lên đáng kể từ sau khi cô được đề cử giải Oscar tại lễ trao giải 2022.

Kristen Stewart (Ảnh: Shutterstock).

Kristen Stewart nhận mình thuộc giới tính thứ 3 nên cô có gu thời trang khác lạ và cá tính. Những năm gần đây, Kristen Stewart là gương mặt quảng cáo của Chanel nên hầu như cô chỉ diện đồ Chanel dự các sự kiện lớn.

Xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes, người mẫu kỳ cựu Maye Musk diện bộ váy sành điệu và nổi bật, tô son đỏ với mái tóc trắng cắt ngắn trẻ trung. Mẹ tỷ phú Elon Musk là tâm điểm thu hút sự chú ý của phóng viên ảnh.

Người mẫu Maye Musk (Ảnh: Getty Images).

Maye Musk sinh năm 1948 là một chuyên gia dinh dưỡng, người mẫu Mỹ gốc Canada. Bà đã làm người mẫu trong 50 năm và xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Time, Vogue. Maye Musk có con trai là tỷ phú công nghệ Elon Musk, người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD.

Khi còn trẻ, Maye từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Nam Phi năm 1969. Năm 1970, bà kết hôn với Errol Musk, một kỹ sư người Nam Phi. Cặp đôi có ba người con: Elon Musk, Kimbal Musk và Tosca Musk. Bà Maye có bằng thạc sĩ về dinh dưỡng tại Đại học Orange Free State ở Nam Phi. Sau đó, bà lấy thêm một bằng thạc sĩ về khoa học dinh dưỡng tại Đại học Toronto, Canada.

Léa Seydoux, ngôi sao thủ vai Bond girl trong phim No Time to Die (2021), diện bộ váy đen thanh lịch và tinh tế khi sải bước trên thảm đỏ. Nữ diễn viên 37 tuổi từng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2013 với vai diễn trong bộ phim Blue Is the Warmest Colour.

Diễn viên Léa Seydoux (Ảnh: Shutterstock).

Léa Seydoux có đời tư rất kín đáo. Cô và bạn trai André Meyer đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 1/2017 nhưng cô chưa bao giờ chia sẻ về cuộc sống riêng của mình với báo giới.

Trong buổi công chiếu bộ phim The Innocent còn có "thiên thần" của hãng Victoria's Secret Izabel Goulart. Izabel Goulart sinh năm 1984, cao 1,77 m. Cô là "thiên thần" của hãng Victoria's Secret từ năm 2005 đến năm 2008 và xuất hiện liên tục trong các show diễn của hãng này cho tới năm 2016. Người đẹp còn chụp ảnh cho tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated, quảng cáo cho Armani Exchange, H&M, Express, Neiman Marcus, Missoni....

Siêu mẫu Izabel Goulart (Ảnh: Wire Image).

Gần đây người đẹp Brazil thu hút sự chú ý khi hẹn hò với cầu thủ bóng đá người Đức kém cô 6 tuổi Kevin Trapp, thủ môn của câu lạc bộ Eintracht Frankfurt, cũng là thủ môn dự bị của đội tuyển Đức tại Euro 2020. Cặp tình nhân đẹp đính hôn hồi tháng 7/2018. Kevin Trapp cũng từng hộ tống bạn gái dự Liên hoan phim Cannes.