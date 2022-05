Kristen Stewart mặc áo không nội y dự Liên hoan phim Cannes

Ngày 23/5, trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, cặp "sao" Hollywood là Léa Seydoux và Kristen Stewart đã tham dự buổi họp báo quảng bá cho bộ phim mới của họ có tên Crimes Of The Future.

Lea Seydoux, Kristen Stewart dự họp báo tại Cannes (Video: Storm Shadow Crew).

Crimes Of The Future là bộ phim kinh dị do David Cronenberg viết kịch bản và làm đạo diễn. Bộ phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2022 và được khán giả nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ trong sáu phút. Crimes Of The Future sẽ cạnh tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, 3 diễn viên chính của phim đang có mặt tại Cannes để quảng bá cho bộ phim mới. Dàn "sao" đình đám được báo giới và người hâm mộ săn đón trong buổi họp báo và sự kiện thảm đỏ công chiếu phim sau đó.

Kristen Stewart (bên phải) và Léa Seydoux dự họp báo quảng bá phim mới tại Cannes (Ảnh: PA).

Trong buổi họp báo ngày 23/5, "Bond girl" Léa Seydoux diện bộ vest màu đen thanh lịch và tinh tế. Trong khi đó ngôi sao 9X vừa được đề cử giải Oscar Kristen Stewart gây bất ngờ khi diện bộ đồ của Chanel và "thả rông vòng một". Kristen Stewart là gương mặt quảng cáo của Chanel trong nhiều năm nay và cô luôn mặc đồ của thương hiệu này trong các sự kiện lớn.

Kristen Stewart (bên trái) diện áo không nội y táo bạo (Ảnh: Getty Images).

Buổi tối cùng ngày, Kristen tiếp tục diện đồ hiệu Chanel dự công chiếu bộ phim Crimes Of The Future. Kristen Stewart là vị khách quen thuộc của Liên hoan phim Cannes và vào năm 2018 cô còn được mời làm giám khảo của sự kiện điện ảnh uy tín này.

Kristen Stewart dự công chiếu phim mới tối 23/5 (Ảnh: Getty Images).

Đầu năm nay, Kristen Stewart gây bất ngờ khi được đề cử giải Oscar ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngôi sao phim Chạng vạng bất ngờ được khen ngợi với vai Công nương Diana trong bộ phim Spencer dù trước đó cô đã không được đề cử cho giải BAFTA hoặc SAG. Stewart cũng là ứng cử viên duy nhất được đề cử Oscar từ bộ phim của đạo diễn Pablo Larrain. Dù không giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar năm nay nhưng việc được đề cử ở giải thưởng điện ảnh uy tín này là dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Kristen Stewart chia sẻ, cô từng bị nói rằng nếu dừng nắm tay bạn gái ở nơi công cộng thì sự nghiệp của cô sẽ phát triển hơn và cô sẽ nhận được vai diễn trong các bộ phim "bom tấn".

"Người ta nói với tôi rằng: "Nếu bạn đừng đi ra ngoài, nắm tay bạn gái của bạn ở nơi công cộng, bạn có thể nhận được vai diễn trong một bộ phim Marvel. Tôi không muốn làm việc với những người như vậy. Nhiều người nói: "Nếu bạn muốn giữ gìn sự nghiệp và thành công thì phải giữ hình ảnh vì có những người không thích bạn hẹn hò với các cô gái, họ không thích bạn nhận mình là đồng tính nữ....". Vậy thì tóm lại, tôi sẽ phải làm như thế nào để vừa lòng tất cả", Kristen nói.

Nữ diễn viên 9X cho biết, cô cảm thấy khó chịu và không muốn làm việc với những người quá quan tâm tới chuyện tình cảm riêng tư của cô. Sau thời gian hò hẹn với cả nam và nữ, Kristen đã đính hôn với bạn gái, nhà biên kịch Dylan Meyer vào tháng 11/2021.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, nữ diễn viên phim Chạng vạng nói: "Chúng tôi sẽ kết hôn, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Tôi muốn được cầu hôn, vì vậy tôi lên kế hoạch rất rõ ràng những gì tôi muốn và cô ấy đã làm điều đó cho tôi".

Kristen Stewart xinh đẹp tại Cannes (Video: Storm Shadow Crew).

Kristen nói thêm: "Tôi muốn kết hôn ở nhà. Tôi muốn tổ chức đám cưới ở Los Angeles (Mỹ) để tất cả mọi người có thể đến và đám cưới sẽ thật thoải mái. Tôi muốn có một đám cưới thật độc đáo. Tôi thậm chí chưa biết chi tiết về đám cưới, tôi không biết chúng tôi sẽ tuân theo bao nhiêu nghi lễ truyền thống nhưng tôi biết tôi sẽ mặc gì và tôi không thể tiết lộ trước. Tôi nghĩ những bất ngờ sẽ thú vị hơn".

Trong quá khứ, Kristen Stewart từng hẹn hò với bạn diễn nam trong phim Chạng vạng Robert Pattinson từ năm 2009 tới đầu năm 2013. Sau đó, khi trả lời phỏng vấn, Kristen Stewart chia sẻ rằng cô cũng từng muốn kết hôn với bạn trai. "Tôi không phải là người tuân theo các chuẩn mực truyền thống nhưng trong mọi mối quan hệ mà tôi từng có, tôi đều nghĩ là mình muốn kết hôn. Tôi chưa bao giờ thực sự là người bình thường". Kristen Stewart cũng từng nói rằng, cô cảm thấy thật sự mệt mỏi và áp lực khi hò hẹn với Robert Pattinson bởi sự quan tâm và kỳ vọng quá mức của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.