Selena Gomez đang hẹn hò, bạn trai mới điển trai và giàu có

Theo nguồn tin độc quyền của Us Weekly, Selena Gomez đã tìm được bạn trai mới. Người đó là nhạc sĩ, DJ Andrew Taggart, thành viên nhóm The Chainsmokers. Cả hai đang có những thời gian vui vẻ bên nhau.

"Cả hai không hề che giấu chuyện tình cảm của mình. Họ rất thoải mái. Selena Gomez và Andrew Taggart thường dành thời gian đi chơi bowling, xem phim cùng nhau. Selena Gomez hiếm khi rời xa Andrew Taggart. Họ rất vui vẻ khi ở bên nhau", US Weekly dẫn lời nguồn tin.

Selena Gomez được cho là đang hẹn hò với nhạc sĩ Andrew Taggart (Ảnh: The Cut).

Được biết, mối quan hệ giữa Andrew Taggart và Selena Gomez phát triển khi nam nghệ sĩ kết thúc chuyện tình với Eve Jobs - con gái út của Steve Jobs. Trước đó, Andrew Taggart từng có thời gian hẹn hò các bóng hồng như Meredith Mickelson, Chantel Jeffries và Haley Rowe.

Andrew Taggart, sinh năm 1989, nổi danh trong làng nhạc thế giới khi tạo nên nhiều bản hit đình đám. Cùng với Alex Pall, cả hai là chủ nhân của nhiều ca khúc đình đám như Closer, Something Just Like This, Paris, Roses, Don't Let Me Down, Inside Out, The One, All We Know... Họ giành hai giải American Music Awards, 7 giải Billboard Music Awards và 9 lần chiến thắng iHeartRadio Music Awards.

Andrew Taggart là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng The Chainsmokers (Ảnh: News).

Andrew là chủ nhân của nhiều bản hit EDM và sở hữu khối tài sản không nhỏ (Ảnh: News).

Andrew Taggart sở hữu vẻ ngoài điển trai và có đam mê đi du lịch. Trên trang cá nhân với hơn 1,2 triệu người theo dõi, anh thường chia sẻ những hình ảnh, khoảnh khắc trong các chuyến đi, buổi biểu diễn.

Theo tờ SCMP, từ năm 2017 đến 2020, Andrew Taggart cùng nhóm The Chainsmokers đã thu về 200 triệu USD (chưa trừ thuế và các khoản phí khác). Hai thành viên The Chainsmokers còn rót vốn vào công ty công nghệ, mở công ty sản xuất phim, kinh doanh bất động sản.

Selena Gomez cũng có tình trường ồn ào trong giới giải trí. Nữ ca sĩ từng có mối tình 8 năm tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông với Justin Bieber. Cô có thời gian là bạn gái của nam ca sĩ The Weeknd.

Gần đây, cô vướng tin hẹn hò với đạo diễn Andrea Iervolino vào năm 2022. Cả hai có chuyến du lịch chung ở châu Âu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với đạo diễn người Italy.

Selena Gomez không công khai các mối quan hệ tình cảm từ khi chia tay Justin Bieber vào năm 2018 (Ảnh: Getty Images).

Selena không công khai mối quan hệ tình cảm từ khi chia tay Justin Bieber vào đầu năm 2018. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ cô rất thích tận hưởng cuộc sống độc thân. "Tôi hoàn toàn thoải mái với điều đó. Có rất nhiều mặt tích cực khi độc thân và bạn chỉ cần tận hưởng nó trong một số giai đoạn của cuộc đời", cô chia sẻ trên tạp chí New.

Trong video TikTok đăng tải hồi tháng 5/2022, Selena khẳng định: "Tôi hoàn toàn ổn khi độc thân. Đó là sự thật". Trong những năm qua, Selena dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và tập trung vào công việc. Ngoài việc phát hành những sản phẩm âm nhạc mới, cô trở lại đóng phim và thành lập thương hiệu làm đẹp mang tên Rare Beauty.

Nữ nghệ sĩ đa tài còn thực hiện một show truyền hình nấu ăn. Năm 2023, series phim truyền hình Only Murders in the Building (năm 2022) đã mang về cho cô đề cử Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Những lúc rảnh rỗi, ngôi sao 30 tuổi dành thời gian đi du lịch với bạn bè và ở bên gia đình.

Năm 2022, cô từng hé lộ việc "không có vấn đề" khi duy trì tình trạng độc thân (Ảnh: Rolling Stones).

Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối năm 2022, khi được hỏi về kế hoạch trong năm 2023, Selena Gomez thừa nhận rất lạc quan về chuyện tình cảm trong năm mới. Một nguồn tin nói với Entertainment Tonight: "Selena rất tích cực. Cô ấy cũng cởi mở với việc hẹn hò".

Thời gian gần đây, Selena Gomez trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận liên quan đến chuyện ngoại hình. Đáp trả những bình luận từ công chúng về việc cô tăng cân, Selena Gomez khẳng định không còn bận tâm tới cân nặng bởi cô biết dù thế nào thì mọi người cũng bàn tán.

Người đẹp chia sẻ: "Tôi đã quá quen với những lời phán xét, nhưng chắc chắn không còn buồn nữa. Dù trông như thế nào, tôi vẫn hài lòng và hoàn hảo theo cách của riêng mình".