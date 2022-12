Selena Gomez được đề cử là nhân vật của năm, liệu có xứng đáng?

Được tạp chí Time đề cử là nhân vật của năm 2022

Selena Gomez đang là ứng viên sáng giá trên cuộc đua trở thành Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trong cuộc bầu chọn khác về sắc đẹp, sức ảnh hưởng của các tờ báo lớn nhỏ ở Mỹ.

Dù chưa có kết quả nào được công bố, cựu diễn viên Disney đã có một năm 2022 hoạt động năng nổ và có ảnh hưởng mạnh mẽ. Năm qua cũng chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc về cuộc sống, sức khỏe tinh thần của giọng ca 30 tuổi.

Selena Gomez được tạp chí Time đề cử danh sách Nhân vật của năm 2022 (Ảnh: Instagram).

Từ năm 2020, sau vài năm nghỉ ngơi để tìm năng lượng mới, Selena Gomez trình làng Rare - album được giới phê bình đánh giá là "album hay nhất cho đến nay" của cô. Rare tạo dấu ấn với Look at Her Now và đặc biệt phải kể đến Lose You to Love Me, ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp nối thành công đó, Selena Gomez kết hợp với Coldplay trong đĩa đơn Let Somebody Go, được ra mắt hồi tháng 2. MV ghi nhận hơn 55 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, đa số khen ngợi sự tiến bộ của Gomez khi xử lý bài hát. Tờ Billboard nhận xét cách hát của Selena Gomez trong Let Somebody Go đầy thổn thức, lột tả rõ nỗi đau đi kèm với việc phải buông tay người yêu.

Đối với lĩnh vực diễn xuất, bộ phim Only Murders in the Building có Gomez thủ vai chính nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả truyền hình. Vai Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ của cô chứng tỏ diễn xuất tiến bộ. Tác phẩm trinh thám pha hài đã trở thành series hài ấn tượng với nhiều lượt xem nhất lịch sử đài Hulu. Đây là động lực để nhà sản xuất tiếp tục bấm máy phần 2.

Selena Gomez đã có một năm 2022 nhiều thay đổi và thành công (Ảnh: People).

Tận dụng sức hút kéo dài, Gomez ra mắt show nấu ăn Selena + Chef. Vào cuối mỗi tập, nữ diễn viên sẽ trích 10.000 USD quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Cũng trong năm, Selena cho ra mắt dòng mỹ phẩm của riêng mình mang tên Rare Beauty. Không chỉ là một hãng mỹ phẩm, Rare Beauty được Selena khẳng định là thương hiệu nâng cao nhận thức về cái đẹp bên trong của phụ nữ. Nữ ca sĩ cũng cho biết sẽ sử dụng lợi nhuận 100 triệu USD trong 10 năm tới của Rare Beauty để hỗ trợ những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tình thần.

Selena Gomez cũng có nhiều hoạt động xã hội nổi bật, trong đó có hoạt động liên quan đến bảo vệ quyền lợi cho người da màu. Đặc biệt, cô cũng là một trong những nghệ sĩ có tiếng nói trong vấn đề nữ quyền cũng như các hoạt động liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm lý.

Sở hữu khối tài sản hơn 95 triệu USD và là một nhân vật có ảnh hưởng

Theo thống kê của Celebrity Net Worth, cựu diễn viên Disney sở hữu khối tài sản hơn 95 triệu USD, chiếm kha khá trong số đó là thu nhập từ hợp đồng quảng cáo trên mạng xã hội.

Cứ mỗi bài đăng trên tài khoản Instagram, giọng ca nổi tiếng có thể "bỏ túi" 1,7 triệu USD. Người đẹp hiện đứng thứ 4 trong danh sách 100 ngôi sao được trả lương cao nhất Instagram, xếp sau Ronaldo, Kylie Jenner và Messi.

Selena Gomez sở hữu khối tài sản 95 triệu USD (Ảnh: Getty Images).

Tháng 11 vừa rồi, cô trình làng bộ phim tài liệu mang tên My Mind & Me, thẳng thắn chia sẻ những đổ vỡ tình cảm hay những vấn đề tâm lý tình cảm. Những năm qua, Selena gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm và sức khỏe.

"Tôi cảm thấy mình phải vượt qua cuộc chia tay này thôi. Tôi tập quên cuộc tình, không vương vấn về nó. Bất ngờ là tôi quên được thật. Tôi nghĩ chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Cuộc chia tay đó là điều tuyệt vời trong đời tôi", Gomez bày tỏ về chuyện tình với Justin Bieber trong My Mind & Me.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận, mối tình dài hơi với Justin Bieber từng khiến cô hạnh phúc nhưng cũng nếm trải những đau buồn, rồi nhận ra phải yêu thương bản thân hơn.

Sau nhiều năm né tránh, cô hiện học cách đối mặt với những vấn đề về sức khỏe tinh thần, tìm cách giải quyết những khó khăn của chính mình. Selena Gomez từng lựa chọn im lặng hoặc né tránh khi bị chê bai về ngoại hình, bình luận về đời tư. Song, hiện tại, nữ diễn viên 30 tuổi dũng cảm để đối mặt với tất cả.

Selena Gomez bên cô bạn thân nhất trong làng giải trí - Taylor Swift (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên hiện không để tâm tới việc mọi người nhận xét cô gầy hay béo, xinh đẹp hay xuống sắc vì cô hiểu, dù thế nào, cô vẫn bị người ta bàn tán. "Tôi đã quá quen với những lời phán xét nhưng chắc chắn không còn buồn nữa. Dù trông như thế nào, tôi vẫn hài lòng và hoàn hảo theo cách của riêng mình", cô chia sẻ.

Tháng trước, Selena Gomez đã được vinh danh với giải thưởng Morton E. Ruderman Award 2022 nhờ những đóng góp của cô trong việc tiếp tục thay đổi nhận thức của công chúng về vấn đề tâm lý. Những năm qua, Selena rất cởi mở về căn bệnh rối loạn lưỡng cực của mình.

Trong video nhận giải, nữ diễn viên chia sẻ niềm vinh dự khi được công nhận. "Chúng ta biết rằng sự kì thị liên quan đến sức khỏe tinh thần đã dẫn đến sự im lặng xung quanh vấn đề này. Tôi muốn thay đổi điều đó, đặc biệt là với những người trẻ tuổi. Tôi đã cởi mở và trung thực về hành trình chiến đấu với bệnh tâm lý của mình. Điều đó không dễ dàng nhưng là điều mà tôi không ngừng nỗ lực", cô nói.

"Tôi hi vọng, bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, tôi có thể khuyến khích những người khác nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ để vượt qua căn bệnh tâm lý. Chúng ta có thể mang lại sự thay đổi khi chúng ta nhận thức được sự nghiêm trọng của các bệnh tâm lý này", nữ ca sĩ kết luận.

Ban Tổ chức giải thưởng Morton E. Ruderman Award cũng ca ngợi những đóng góp của Selena Gomez. Đại diện Ban Tổ chức cho rằng, giọng ca 30 tuổi xứng đáng được công nhận vì "lên tiếng về hành trình của mình cùng những thách thức sức khỏe tâm lý" hay "làm việc không mệt mỏi để chia sẻ, nâng cao nhận thức của mọi người cho vấn đề sức khỏe tinh thần này".

Selena Gomez cởi mở và vui vẻ hơn trong cuộc sống khi bước vào tuổi 30 (Ảnh: Instagram).

Thông qua trang cá nhân và các phương tiện truyền thông, Selena khẳng định, cuộc sống hiện tại của cô tràn ngập niềm vui. Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải một đoạn video lên Tiktok chia sẻ khoảnh khắc hài hước của mình với mái tóc ngắn mới đa sắc màu. Không còn để mái tóc dài màu nâu duyên dáng, Selena Gomez hiện sở hữu một mái tóc cầu vồng đầy cá tính. Dưới đoạn video, Selena Gomez viết kèm theo chú thích "Bạn phải làm những gì bạn phải làm".

Sau những sóng gió lớn về sức khỏe và tình cảm, nữ diễn viên 30 tuổi lựa chọn cuộc sống độc thân, không vội vàng tìm kiếm những mối quan hệ mới. Selena cũng thừa nhận muốn có con nhưng vì sức khỏe, ước mơ này của cô hiện chưa thể thực hiện.

My Mind & Me là ca khúc sử dụng trong bộ phim tài liệu mới nhất về Selena Gomez. Ca khúc này cũng nằm trong danh sách đề cử cho giải Oscar vào năm sau. Bản ballad dịu dàng này chính là một thông điệp về sự cảm thông với những người đang đối mặt với những vấn đề sức khỏe tinh thần.

Selena cũng chia sẻ thêm, cô đang thực hiện nhiều dự án âm nhạc mới và sẽ sớm trình làng. "Nói thật, tôi đã gặp khó khăn khi thực hiện các dự án âm nhạc vì lịch quay bộ phim Only Murders in the Building. Nhưng hiện tại, tôi đã trở lại phòng thu và có nhiều điều thú vị hơn để chia sẻ ngoài lời than thở "Tôi buồn"".