Sau thông tin dậy sóng dư luận, công ty quản lý Vu Mông Lung gặp khó khăn

Công ty quản lý trực tiếp Vu Mông Lung, Thiên Ngu Media, và công ty “mẹ” Mango Super Media, đều đang hứng chịu những tổn hại.

Những ngày qua, giá cổ phiếu của Mango Super Media, công ty niêm yết thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc), tiếp tục giảm mạnh sau biến động nhân sự cấp cao và các tin đồn liên quan đến sự ra đi của nam diễn viên Vu Mông Lung.

Công ty quản lý Vu Mông Lung đang gặp khó khăn, nghi hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những tin tức liên quan tới nam diễn viên (Ảnh: Weibo).

Theo Sina Finance, cổ phiếu Mango Super Media đã giảm 6,68% trong phiên ngày 9/10 và mất thêm 5,12% vào ngày 10/10. Giá trị vốn hóa thị trường đã "bốc hơi" hơn 7,6 tỷ NDT (gần 28.500 tỷ đồng). Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng một năm trở lại đây với cổ phiếu của Mango Super Media, phản ánh tâm lý bất an của giới đầu tư trước thông tin trái chiều về công ty.

Mango Super Media hiện là công ty “mẹ” của Thiên Ngu Media, đơn vị từng quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Vu Mông Lung. Theo Sinchew, trong chục năm qua, 9 nghệ sĩ thuộc sự quản lý của Thiên Ngu Media đã qua đời. Họ mất do tai nạn giao thông hoặc tự vẫn vì trầm cảm.

Ngay sau khi Vu Mông Lung tử vong, công ty Thiên Ngu Media tiết lộ, hợp đồng đại diện giữa họ và nam diễn viên quá cố đã chấm dứt từ nhiều năm trước, đồng thời phủ nhận các đồn đoán về “liên quan tài chính” hay “mâu thuẫn hợp đồng”. Phát ngôn này khiến dư luận Trung Quốc chỉ trích Thiên Ngu Media dữ dội, cho rằng công ty đang tìm cách phủi sạch quan hệ.

Trước những nghi vấn từ dư luận, Mango Super Media cho biết “không có thông tin nội bộ hoặc bí mật thương mại nào bị tiết lộ”, và khẳng định “không còn nội dung nào cần công bố thêm” liên quan đến nhân sự.

Theo QQ, tình trạng của Thiên Ngu Media và Mango Super Media phần nào phản ánh rủi ro truyền thông trong ngành giải trí Hoa ngữ và cho thấy sức ảnh hưởng của dư luận đối với giá trị của các doanh nghiệp niêm yết.

Những tin tức liên quan tới sự qua đời của Vu Mông Lung khiến dư luận Trung Quốc và quốc tế quan tâm đặc biệt (Ảnh: Weibo).

Ngày 11/9, Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37 sau khi bị ngã từ trên cao xuống đất tại một khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Dù cảnh sát kết luận vụ việc không có yếu tố hình sự, công ty quản lý cũng như mẹ của nam diễn viên phủ nhận những thông tin thất thiệt, những nghi vấn liên quan tới sự ra đi của Vu Mông Lung vẫn âm ỉ tồn tại.

Các video được lan truyền khiến dư luận Trung Quốc và quốc tế dậy sóng. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi được cho là của Vu Mông Lung mới đây cũng làm dấy lên nghi vấn anh không chết do tai nạn.

Cơ quan truyền thông Trung Quốc đã ra cảnh báo về độ xác thực của tài liệu. Trước làn sóng tranh cãi, nhiều người kêu gọi chính quyền sớm công bố báo cáo pháp y chính thức và minh bạch thông tin để chấm dứt những tin đồn.

Đến nay, hơn 300.000 người đã ký vào đơn kiến nghị mở lại cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân tử vong của Vu Mông Lung. Bản kiến nghị có tên “Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung” được khởi xướng từ ngày 20/9 và được đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Tang lễ và thông tin về những người thân của Vu Mông Lung sau sự ra đi đột ngột của anh đều không được chia sẻ (Ảnh: Weibo).

Các nghệ sĩ được cho là có mặt tại bữa tiệc cuối đời của Vu Mông Lung như Tống Y Nhân, Phạm Thế Kỹ, Trình Thanh Tùng, Điền Hải Dung liên tục bị gọi tên và hứng chịu làn sóng tẩy chay của dư luận Trung Quốc.

Được biết, Vu Mông Lung là con trai của một bà mẹ đơn thân. Ngay khi nam diễn viên gặp nạn, mẹ của Vu Mông Lung được cho là đã nhanh chóng từ Tân Cương (Trung Quốc) đến Bắc Kinh.

Sau bức tâm thư thừa nhận Vu Mông Lung tử vong do bị ngã vì say rượu, mẹ của Vu Mông Lung không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Thông tin về tang lễ của nam diễn viên cũng không được công khai.

Vu Mông Lung (37 tuổi) được biết đến qua loạt phim truyền hình cổ trang như: Tam sinh tam thế thập lý đào hoa vai Bạch Chân, Thái tử phi thăng chức ký vai Cửu vương Tề Hàn, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ vai Hứa Tiên, Huyên Viên kiếm Hán Chi Vân vai Từ Mộ Vân...

Anh từng được đánh giá là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ và được đồng nghiệp, người hâm mộ yêu quý vì tính cách hiền lành, khiêm tốn.

Vu Mông Lung có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Trước khi mất, anh dừng đóng phim khoảng 3 năm và mới trở lại phim trường vào năm ngoái.