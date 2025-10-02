Vụ tử vong của mỹ nam Trung Quốc: Hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra

Theo tờ China Times, nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời sau một bữa tiệc cùng bạn bè tại một khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 11/9.

Nam diễn viên được xác nhận tử vong do rơi từ trên lầu xuống đất. Sau đó, công ty quản lý và mẹ của nam diễn viên cũng thông báo, Mông Lung tử vong do bị ngã từ trên cao sau khi say rượu.

Vu Mông Lung tử vong vào ngày 11/9 (Ảnh: Sina).

Dù cảnh sát tuyên bố loại trừ yếu tố hình sự, nhiều khán giả vẫn tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân thực sự quanh cái chết của nam diễn viên. Trong 2 tuần qua, một loạt nghi vấn về cái chết của nam diễn viên cũng như thông tin đời tư của Mông Lung được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Chỉ sau 10 ngày kêu gọi, hơn 150.000 người dùng mạng đã ký vào đơn kiến nghị mở lại cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân tử vong của Vu Mông Lung. Đáng chú ý, người hâm mộ ký vào đơn có nhiều khán giả từ nước ngoài.

Bản kiến nghị có tên “Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung” được khởi xướng từ ngày 20/9 và được đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Chiến dịch cũng đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế đưa tin.

Người khởi xướng cho biết: “Để bảo vệ tính mạng và tự do cá nhân của nghệ sĩ, đồng thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, bóc lột và lạm dụng quyền lực trong ngành giải trí, cần thiết phải thiết lập một cơ chế giám sát và bảo vệ hiệu quả. Điều này để bảo vệ các quyền cơ bản, sự an toàn trong công việc của các nghệ sĩ”.

Người hâm mộ ký đơn đòi mở lại cuộc điều tra cái chết của nam diễn viên Vũ Mông Lung (Ảnh: Sina).

Trong chương trình biểu diễn vào ngày 21/9 vừa rồi của Hoa Thần Vũ, nam ca sĩ có phần biểu diễn tưởng nhớ Vu Mông Lung.

Trong phần trình diễn ca khúc Tôi rất muốn quay về, phông nền sân khấu xuất hiện hàng loạt hình ảnh như bóng người màu trắng rơi xuống từ trên cao, bàn tay đen, những bậc thang, mảnh kính vỡ cùng cánh hoa bay lả tả…

Màn trình diễn của Hoa Thần Vũ không chỉ gây xúc động mà còn dấy lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người không giấu nổi nước mắt và bày tỏ sự thương xót: "Anh ấy đã dùng cách riêng của mình để tưởng nhớ người bạn thân".

Được biết, Hoa Thần Vũ và Vu Mông Lung quen biết từ chương trình tuyển chọn tài năng vào năm 2013. Từ đó, họ duy trì tình bạn bền chặt như anh em.

Theo một số nguồn tin, bữa tiệc cuối đời của Vu Mông Lung được cho là có sự tham gia của 17 người và 8 người đã được cơ quan điều tra triệu tập. Thời gian gần đây, có thông tin cho biết, hàng loạt căn hộ trong khu chung cư xảy ra vụ việc của Vu Mông Lung đã được rao bán.

Vu Mông Lung được bạn bè khen là người hiền lành, biết quan tâm tới những người xung quanh (Ảnh: Weibo).

Trung tuần tháng 9 vừa rồi, cơ quan điều tra tiếp tục khẳng định, tất cả những tin đồn như nam diễn viên "tự tử sau khi bị tấn công", "bị một thế lực lợi dụng", "mẹ Vu Mông Lung bị uy hiếp" đều được xác định là bịa đặt.

Đại diện cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng nguyện vọng của gia đình bảo vệ quyền riêng tư để tránh gây thêm tổn thương tinh thần.

Những nghệ sĩ được cho là bị gọi tên trong vụ việc của Vu Mông Lung như Tống Y Nhân, Phạm Thế Kỹ, Trình Thanh Tùng đều có động thái phủ nhận các tin đồn.

Vu Mông Lung (SN 1988) được biết đến qua các tác phẩm như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…

Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung là một chàng trai ấm áp, luôn cư xử hòa nhã, giúp đỡ mọi người. Mỹ nam có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.

Năm 2024, sự nghiệp của Vu Mông Lung mới có dấu hiệu khởi sắc khi anh dần quay lại với các dự án truyền hình và được nhận vai chính.