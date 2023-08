See tình trở thành ca khúc nổi tiếng trên thế giới khi được nhiều ngôi sao quốc tế, đặc biệt tại châu Á, thể hiện lại. Ca khúc nằm trong album thứ tư của ca sĩ Hoàng Thùy Linh ra mắt từ tháng 2/2022. Bài hát có giai điệu dance-pop chủ đạo.

Sau hơn một năm được trình làng, See tình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những màn nhảy, hát tạo trào lưu, hút hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Lee Do Hyun chiều lòng người hâm mộ khi thể hiện điệu "See tình" trong buổi họp mặt fan (Ảnh: Klove).

Điệu See tình từng được vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da Hyeon, ca sĩ Hàn Quốc - Lee Seung Hoon (nhóm Winner), người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng người Philippines Eric Tai thể hiện và hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, trong show diễn của Blackpink - Born Pink - tại Hà Nội, 4 cô gái của nhóm đã khiến khán giả Việt Nam thích thú khi thể hiện điệu See tình ngay trên sân khấu của sân vận động Mỹ Đình.

Theo thành viên Jennie, cô biết See tình là ca khúc nổi tiếng của Việt Nam nên muốn dành bất ngờ cho khán giả Việt bằng cách học nhảy điệu này và dạy lại cho các chị em trước khi sang Việt Nam.

Mới đây, tài tử Lee Do Hyun cũng khoe vũ đạo ca khúc Việt nổi tiếng trong buổi họp mặt người hâm mộ trước khi lên đường nhập ngũ. Dù còn vụng về nhưng Lee Do Hyun cố gắng thể hiện vũ đạo See tình trong tiếng vỗ tay tán thưởng của người hâm mộ.

Lee Do Hyung kết đôi với đàn chị Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh: News1).

Lee Do Hyun được truyền thông xứ Hàn xếp vào nhóm "tân binh" của màn ảnh xứ Hàn nhờ ngoại hình cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất đa dạng. Năm 2023, anh gây chú ý khi kết đôi với "đàn chị" Song Hye Kyo trong dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Lee Do Hyun là bạn diễn trẻ tuổi nhất của Song Hye Kyo từ trước đến nay. Thời gian đầu khi dự án The Glory được công bố, nhiều khán giả tỏ ra nghi ngại về khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa hai diễn viên.

Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả bị cuốn vào câu chuyện báo thù đầy kịch tính cùng sự tương tác khá tự nhiên giữa Song Hye Kyo và Lee Do Hyun. Trước The Glory, nam diễn viên sinh năm 1995 từng nổi tiếng sau bộ phim Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home.

Lee Do Hyun được xem là nam diễn viên trẻ tài năng của màn ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Nylon).

Khi còn đi học, nam diễn viên từng được coi là nam thần học đường nhờ ngoại hình điển trai, nam tính. Anh từng có ý định trở thành một vận động viên nhưng sau đó, Lee Do Hyun từ bỏ để theo đuổi mơ ước làm diễn viên.

Lee Do Hyun trúng tuyển vào khoa diễn xuất và kịch nghệ của đại học Chung Ang (Top 10 trường đại học tại Hàn Quốc). Sau đó, anh được tuyển vào công ty giải trí Yuehua Ent.

Tác phẩm đầu tiên đưa Lee Do Hyun bước chân vào làng giải trí là bộ phim Đời sống ngục tù. Nam diễn viên thế hệ 9X gây ấn tượng với khán giả bằng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn.

Các dự án như Cô tiên dọn dẹp, Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home, Tuổi trẻ của tháng Năm, Góc khuất học đường đã giúp nam diễn viên sinh năm 1995 khẳng định vị thế trong làng giải trí xứ Hàn.

Ngày 14/8, Lee Do Hyun sẽ lên đường nhập ngũ (Ảnh: Naver).

Năm 2021, anh giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang Art Awards của Hàn Quốc.

Khi được hỏi về những thành tựu bản thân có được, nam diễn viên nói: "Tôi có thể giành giải Nam chính xuất sắc nhưng tôi luôn băn khoăn liệu mình đã xứng đáng với giải thưởng hay chưa. Tôi biết ơn những người xung quanh mình bởi họ dành sự quan tâm cho các tác phẩm của tôi dù tôi hiểu mình chưa thực sự hoàn hảo".

Thành công của The Glory, một trong những dự án truyền hình ăn khách nhất trên Netflix năm 2023, đã giúp sự nghiệp của Lee Do Hyun thăng hạng.

Mùa hè năm nay, Lee Do Hyun cũng công khai việc hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Yeon, bạn diễn của anh trong The Glory. Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ tại châu Á.

Được biết, ngày 14/8 tới, Lee Do Hyun sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật để lên đường nhập ngũ. Anh sẽ tham gia huấn luyện trong quân đội khoảng 2 năm.