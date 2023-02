Tại sao ca khúc Việt See tình càn quét mạng xã hội toàn cầu?

Sự bùng nổ của ca khúc Việt - See tình trên mạng xã hội toàn cầu

See tình là đĩa đơn nằm trong album thứ tư của Hoàng Thùy Linh - LINK và ra mắt tháng 2/2022. Bài hát có giai điệu dance-pop chủ đạo. Ca khúc được lấy cảm hứng từ văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hoàng Thùy Linh đang gây sốt mạng xã hội châu Á với ca khúc See tình (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trên YouTube, hiện, MV See tình hút hơn 40 triệu lượt xem. Sau một năm được trình làng, See tình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những màn nhảy, hát tạo trào lưu, hút hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Gần đây, đoạn video trên kênh TikTok của đài KBS Sport (Hàn Quốc) quay cảnh nữ vận động viên bóng chuyền Lee Da Hyeon ăn mừng bằng cách nhảy trên nền nhạc ca khúc See tình gây sốt.

Ở phần sân đối thủ, nữ vận động viên Kim Yeon Kyung không chịu thua và nhại lại điệu nhảy của đàn em. Đoạn video đạt hơn 60 triệu lượt xem và tiếp tục tăng mạnh chỉ sau một tuần lên sóng.

Vận động viên bóng chuyền của Hàn Quốc - Lee Da Hyeon cover điệu nhảy trong See tình (Ảnh: KBS).

Trên mạng xã hội TikTok, Eric Tai - người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng người Philippines cũng bị cuốn vào giai điệu của See tình.

Eric Tai có nhiều clip nhảy trên nền nhạc See tình, từ sân bóng giải đấu lớn cho tới đường phố. Hầu hết clip lồng ghép nhạc See tình của anh đều hút trên 1 triệu lượt xem. Trong đó, video cao nhất hút gần 91 triệu lượt xem.

Ngày 4/2, tiền đạo Huỳnh Như cũng gây chú ý khi ăn mừng bàn thắng trong trận đấu giữa đội Lank FC và Torreense tại giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha theo điệu nhảy See tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Các đồng đội của Huỳnh Như cũng nhanh chóng nhảy theo cô gái vàng của bóng đá Việt.

Người mẫu Philippines - Eric Tai nhiều lần cover điệu nhảy trong See tình (Ảnh chụp màn hình).

Ca sĩ Hàn Quốc - Lee Seung Hoon (nhóm Winner) thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok khi đăng tải video với vũ đạo Sorry Sorry của Super Junior với nền nhạc ca khúc See tình.

See tình của Hoàng Thùy Linh được truyền thông Trung Quốc gọi là "thần khúc" vì mức độ lan tỏa rộng rãi. Lượt xem video liên quan giai điệu và vũ điệu của bài hát vượt 4 tỷ.

Diễn viên Chúc Tự Đan từng nhảy ca khúc này trong chương trình Nghe nói ăn rất ngon. Khi cô biểu diễn, các đồng nghiệp của cô như Angelababy, Vương Diệu Khánh cũng hưởng ứng nhảy theo. Ngoài ra, ca khúc cũng được phát trong nhiều chương trình truyền hình ăn khách của Trung Quốc.

Ca sĩ Hàn Quốc - Lee Seung Hoon thể hiện vũ đạo trên nền nhạc See tình (Ảnh chụp màn hình).

Đầu tháng 2, đoạn video ghi lại hình ảnh Thái Y Lâm, ca sĩ hàng đầu Đài Loan, cùng bạn bè nhảy theo giai điệu bài See tình được nhiều fan của cô chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Quản lý fanpage của Thái Y Lâm giới thiệu về video: "Show đầu tiên của chị trong năm mới là màn nhảy của Hoàng Thùy Linh với ca khúc bùng nổ trên Douyin (Tik Tok bản nội địa Trung Quốc)". Thái Y Lâm là nữ ca sĩ thành công nhất xứ Đài và có hơn 42 triệu người theo dõi trên Weibo.

Tại Thái Lan, hai ngôi sao của bộ phim My Only 12% - Santa Pongsapak Oudompoch và Earth Katsamonnat cũng từng nhảy trên nền nhạc See tình. Giai điệu See tình lan rộng mạnh mẽ khi một trường đại học ở Thái Lan ghi lại cảnh hàng nghìn sinh viên tụ tập nhún nhảy theo bản hit của Hoàng Thùy Linh.

Các vận động viên hào hứng thể hiện vũ đạo của See tình (Ảnh chụp màn hình).

Hai ngôi sao Thái Lan cover điệu nhảy trong See tình (Ảnh chụp màn hình).

Tại Malaysia, bài hát còn được lồng vào tiết mục biểu diễn múa lân. Trong khi đó, tại Nhật Bản, ca sĩ Shayne Orok từng cover bài hát, thu hút hơn 1 triệu lượt nghe trên YouTube. Mới đây, các thí sinh của cuộc thi sắc đẹp Miss Charm 2023 đang tổ chức ở Việt Nam cũng cover điệu nhảy của See tình.

Lý giải sức hút của See tình trên thế giới

See tình là ca khúc pop, giao thoa giữa âm hưởng truyền thống và hiện đại. Trái ngọt hiện tại của See tình là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trước nhất, ca khúc có nhan đề bắt tai, MV được thực hiện rất công phu, cầu kỳ và nhiều màu sắc.

See tình hấp dẫn bởi giai điệu thú vị, lạ lẫm và vũ đạo vui nhộn (Ảnh chụp màn hình).

Giai điệu bắt tay và phần vũ đạo bắt mắt, vui nhộn và dễ học theo giúp MV này nhanh chóng chinh phục khán giả toàn cầu. So với nhiều khán giả thế giới, giai điệu của See tình cũng là một món ăn mới lạ.

Ngoài ra, việc Hoàng Thùy Linh và ê kíp thực hiện chiến dịch tấn công nền tảng xã hội TikTok để đưa See tình ra khắp thế giới cũng là một quyết định đúng đắn. Ca khúc này tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên TikTok, thu hút một loạt TikToker tham gia cover vũ đạo. Nhờ vậy, See tình vươn tới mọi ngóc ngách trên thế giới.

Nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc - Lý Quảng Bình nhận định những năm gần đây, nhạc trẻ Việt Nam thịnh hành trên các nền tảng video ngắn. Trước hết vì giai điệu dễ nghe, âm nhạc hợp xu hướng, phù hợp với nhu cầu giải trí của người xem.

Nhạc Việt có cơ hội tấn công thị trường thế giới?

5 năm qua, các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Việt Nam từng bước len lỏi tiếp cận khán giả quốc tế. Trước See tình, thị trường ghi nhận một số sản phẩm được khán giả quốc tế, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đón nhận như Ngẫu hứng (Hoaprox), Ngây thơ (Tăng Duy Tân ft Phong Max), Dễ đến dễ đi (Quang Hùng Master) và Hai phút hơn (KAIZ Remix ft Pháo).

Ca khúc Hai phút hơn của rapper Pháo từng gây sốt mạng xã hội và truyền thông tại nhiều quốc gia một thời. Thời điểm được Pháo sáng tác, bài hát này không quá nổi. Song, khi ca khúc được DJ Kaiz thực hiện bản phối mới theo phong cách Vinahouse, nó đã lan tỏa với quy mô toàn cầu.

Hai phút hơn của rapper Pháo từng tạo hiệu ứng toàn cầu (Ảnh chụp màn hình).

Các ngôi sao của Trung Quốc như Lưu Vũ Ninh, Trương Nghệ Hưng... quay video với nền nhạc bài hát của Pháo. Ngoài ra, nhóm nhạc nữ thần tượng Aespa thuộc tập đoàn giải trí Hàn Quốc - SM Entertainment cũng thực hiện clip nhảy trên nền ca khúc này và giúp Hai phút hơn được ưa chuộng tại xứ sở kim chi.

Ca khúc của Pháo còn được vang lên trong trận đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ giữa đội Utaz Jazz và Memphis Grizzlies.

Bản Ghen cô Vy của Min và Erik cùng vũ điệu rửa tay cũng được nhiều ngôi sao trên thế giới biết tới vào thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Ca khúc này còn xuất hiện trên các đài truyền hình lớn của Mỹ và Pháp.

Trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver (Mỹ), Ghen cô Vy được phát lên như một lời kêu gọi khán giả chung tay chống dịch. Nhiều khán giả Mỹ chia sẻ ca khúc này có giai điệu hay và lời ý nghĩa.

Điểm chung của những ca khúc Việt thành công trên thế giới là được lan tỏa nhờ TikTok hoặc Douyin ở Trung Quốc. Trong thời kỳ mà các nền tảng xã hội đang chiếm thế thượng phong, việc tận dụng các mạng xã hội là hướng đi đúng đắn của các nghệ sĩ nếu muốn tiếp cận khán giả quốc tế.

Âm nhạc thế giới hiện không còn là sự thống trị của các nhạc sĩ, ca sĩ Mỹ hay châu Âu. Vài năm trở lại đây, sự bùng nổ của các ca khúc không nói tiếng Anh liên tục xuất hiện. Năm 2012, cả thế giới cuồng nhiệt theo giai điệu sôi động và điệu nhảy ngựa trứ danh trong Gangnam Style do ca sĩ Hàn Quốc - PSY thực hiện. MV này hiện đạt hơn 4,6 tỷ view trên toàn cầu.

Tại Mỹ, Gangnam Style đạt vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100. Tính đến cuối năm 2012, Gangnam Style đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 30 quốc gia như Canada, Pháp, Đức, Italy, Nga, Tây Ban Nha, Anh… Các ngôi sao quốc tế đều hào hứng cover điệu nhảy và giai điệu của ca khúc tiếng Hàn này.

Gangnam Style của Psy từng là ca khúc châu Á gây hiệu ứng toàn cầu với hơn 4,6 tỷ lượt xem trên YouTube (Ảnh: News).

Sau Gangnam Style, ca khúc Latin - Despacito xô đổ nhiều kỷ lục của Gangnam Style. Năm 2017, Despacito cùng phiên bản remix đánh bại Sorry của Justin Bieber và Shape Of You của Ed Sheeran để trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất trong lịch sử.

MV cũng nhận 4 tỷ lượt xem sau 9 tháng ra mắt. Sự thành công của Despacito cũng xuất phát từ giai điệu bắt tai và vũ đạo đẹp mắt, gợi cảm. Ca khúc này còn làm thay đổi cả ngành du lịch ở Puerto Rico.

So với Ghen cô Vy và Hai phút hơn, sức ảnh hưởng của See tình hiện mới dừng ở phạm vi mạng xã hội và chủ yếu khu vực châu Á. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt hoàn toàn có thể hy vọng về sự bùng nổ của nhạc Việt trong tương lai.

Sự phát triển bùng nổ của nền tảng mạng xã hội cho phép âm nhạc hiện đại giờ có thể vượt ra ngoài biên giới. Chỉ cần sản phẩm chất lượng, có điểm nhấn riêng và đánh trúng thị hiếu khán giả, các ca khúc mang dấu ấn Việt cũng có thể gặt hái các kỷ lục hay giải thưởng âm nhạc toàn cầu.