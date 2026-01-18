Sao “Tuyệt đỉnh Kungfu” qua đời, Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng

Sự ra đi của Lương Tiểu Long để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Theo ST Headline, lễ tang của ông dự kiến được tổ chức riêng tư vào ngày 26/1 tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Đạo diễn kiêm diễn viên Điền Khải Văn - người phát ngôn của Hội Nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) - cho biết Lương Tiểu Long qua đời do bệnh suy tim.

Huyền thoại điện ảnh Hong Kong Lương Tiểu Long vừa qua đời, thọ 77 tuổi (Ảnh: Sina).

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi chỉ một tuần trước đó, trên mạng xã hội của nam diễn viên vẫn xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh ông biểu diễn võ thuật và giao lưu với người hâm mộ. Thậm chí, một ngày trước khi qua đời, ông còn đi ăn uống cùng bạn bè.

Trên trang cá nhân, Thành Long đăng ảnh chụp chung với Lương Tiểu Long và bày tỏ sự bàng hoàng khi hay tin đàn anh qua đời. Theo Thành Long, Lương Tiểu Long tinh thông nhiều môn võ thuật truyền thống, mỗi môn đều có lối đánh riêng biệt, xứng danh cao thủ kungfu thực thụ.

Thành Long viết: “Anh ấy vận dụng những gì học được cả đời vào điện ảnh, trở thành chỉ đạo hành động xuất sắc. Với tư cách diễn viên, anh xây dựng nhiều nhân vật kinh điển, được khán giả yêu mến và khiến đồng nghiệp thán phục. Lương huynh, tuyết rơi ở Bắc Kinh rồi, trời âm u, rất nhớ huynh”.

Châu Tinh Trì, người từng hợp tác với Lương Tiểu Long trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu, cũng đăng lại hình ảnh cũ để tưởng niệm và viết: “Mãi mãi tưởng nhớ ông - Lương Tiểu Long”.

Lương Tiểu Long từng nổi tiếng với bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" những năm gần đây (Ảnh: Sina).

Lương Tiểu Long, tên thật Lương Tài Sinh, sinh ra và lớn lên tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ nhỏ ông đã theo học võ thuật, đến năm 15 tuổi gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên đóng thế. Từ thập niên 1970, ông hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, dần khẳng định tên tuổi.

Trong thập niên 1980, Lương Tiểu Long gây tiếng vang lớn khi đảm nhận vai Trần Chân trong phim truyền hình Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp. Ông từng được xếp cùng hàng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long trong nhóm “Tứ Long” danh tiếng của điện ảnh Hoa ngữ.

Năm 2004, sau gần 10 năm vắng bóng, Lương Tiểu Long tái xuất ấn tượng với vai phản diện Hỏa Vân Tà Thần trong Tuyệt đỉnh Kungfu. Vai diễn này góp phần làm nên thành công vang dội của bộ phim do Châu Tinh Trì đạo diễn, đồng thời trở thành một trong những hình tượng phản diện kinh điển của màn ảnh châu Á.

Ở tuổi ngoài 70, Lương Tiểu Long vẫn chăm chỉ tập võ và duy trì lối sống lành mạnh (Ảnh: Sina).

Theo Sina, những năm gần đây, Lương Tiểu Long vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ quá trình rèn luyện võ thuật. Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn cho thấy sự minh mẫn và thể lực đáng nể.

Trong một video từng gây chú ý, nam diễn viên cởi trần đứng cạnh bể bơi, chấp nhận để một thanh niên đấm mạnh liên tục vào bụng nhằm chứng minh khả năng chịu đòn. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước thể trạng của ngôi sao Tuyệt đỉnh Kungfu.

Về đời tư, Lương Tiểu Long trải qua 2 cuộc hôn nhân. Vợ đầu của ông là ca sĩ Lê Ái Liên, họ ly hôn vào đầu thập niên 1980 và có 1 con gái chung. Năm 1995, ông tái hôn với bà Tống Tương, kém ông 20 tuổi, vợ chồng có 2 người con, gồm 1 trai và 1 gái.